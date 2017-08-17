Симпатії американців: від Трампа до Путіна

Популярність президента Росії серед республіканців США виросла удвічі, порівняно з 2015 роком. Такими є дані дослідження, опублікованого Pew Research Center. Що ж так вплинуло на ставлення американців до Володимира Путіна?

Як загрозу сприймають зростання впливу Росії на міжнародній арені 31% опитаних респондентів у 37 країнах світу. І до Росії ці люди теж ставляться неприхильно. Такий результат дослідження американського Pew Research Center.

Проте несподіванкою для самих соціологів стало збільшення симпатиків президента Росії Володимира Путіна серед республіканців Сполучених Штатів. Із 2015 року кількість прихильників Володимира Путіна подвоїлася: із 17% до 34%.

Російський політолог Сергій Марков не бачить у цьому нічого дивного: «Мені здається, що зростання популярності Володимира Путіна серед прихильників Республіканської партії США пояснюється перш за все тією глибинною політичною революцією, яка відбувається всередині традиційної Америки, яка зазвичай голосує за Республіканську партію. Виборча кампанія Дональда Трампа, а також те жахливе цькування обраного президента США, яке організували глобалістські еліти Вашингтона привели до політичної революції в свідомості серед традиційної Америки».

Іронія долі

Деякі експерти вважають, що Володимир Путін може навіть обійти за популярністю Дональда Трампа. У цьому, на думку журналіста-американіста Михайла Таратути, проглядається те, що Росія стала інструментом внутрішньо-політичної боротьби з Трампом. Іронічності ситуації додає те, що сам Трамп доклав чимало зусиль, щоб створити позитивний образ Путіна серед прихильників.

Трамп, безумовно, зробив багато різних спроб налагодити якимось чином відносини з Росією, з Путіним. У нього було багато заяв щодо Путіна, комплементарних

«Трамп, безумовно, зробив багато різних спроб налагодити якимось чином відносини з Росією, з Путіним. У нього було багато заяв щодо Путіна, комплементарних, я б сказав. І ті люди, які підтримують Трампа, можливо, вони теж якось мислять приблизно в цьому руслі. Це єдине пояснення, яке я можу дати», – каже Михайло Таратута.

За вісім місяців перебування Дональда Трампа на посаді президента США кількість публікацій про Росію і Володимира Путіна зросла. Зокрема, це пов’язано і з тим, що американські спецслужби звинуватили Росію у втручанні у минулорічні вибори президента США. Російська сторона, Трамп і його оточення заперечують це, але розслідування триває.