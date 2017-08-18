Радіо Свобода Daily: Україна відкрила дані про бенефіціарів своїх компаній

Ми всі втомились від поганих новин. Тож в останній робочий день перед вихідними вирішили бодай раз відійти від негативу і запропонувати Вам коротку підбірку «легких» новин.

Чесно про бізнес

Україна стала першою державою у світі, яка оприлюднила інформацію про всіх своїх кінцевих власників бізнесу в Глобальному реєстрі бенефіціарних власників. Тепер цю інформацію може бачити будь-хто у світі, в тому числі потенційні інвестори, пояснюють представники руху Transparency International, який створив цей міжнародний реєстр. Як оцінюють цей крок влади економісти та самі представники бізнес-середовища? Про це за лінком.

Новітній метод консервації

Нова технологія збереження і реставрації історичних цінностей випробовується в Україні. Завдяки вакуумному методу, розробленому реставраторами Національного заповідника «Хортиця», сподіваються майже у 10 разів скоротити час консервації знахідок. Першим процедуру швидкісної консервації пройде унікальний човен-довбанка, датований п’ятим сторіччям нашої ери.

Фільм «Червоний»

На День Незалежності України у прокат виходить художній фільм «Червоний» про воїна УПА, який підняв повстання у сталінському концтаборі. В основу кінострічки ліг історичний роман Андрія Кокотюхи «Червоний». Сьогодні триває тур знімальної групи по Україні – допрем’єрні покази проходять в усіх великих містах. Фільм вийде у 150 кінотеатрах країни. Ось Вам декілька коротких фактів для зацікавлення.

«Червоний» – прізвище головного героя роману і кінострічки, воїна Української повстанської армії Данила

Зйомки проходили у Кривому Розі на одній із закинутих шахт. Музику для «Червоного» написав і записав у Римі італійський композитор Франко Еко.

Загальний бюджет фільму склав близько 20 мільйонів гривень, половина з яких – державні кошти.

Українські комікси у США

Львівський художник Андрій Данкович повернувся з найбільшого у світі фестивалю коміксів Comic Con у Сан-Дієго (США). Там він презентував українські комікси: власний «Саркофаг», «Даогопак» – автори Максим Прасолов, Олексій Чебикін і Олег Колов, а також «Серед овець» авторства Олександра Корешкова. Радіо Свобода розпитало в художника, як реагували на український продукт у США і наскільки відрізняється американський ринок коміксів від українського.

Рекорд для «Кузьми»

До дня народження лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка вихованці «Артеку» створили рекордно великий сімейний альбом. Його зафіксували члени Книги Рекордів України. Діти з різних куточків України на папері зобразили свої цінні життєві спогади, наспівуючи пісню музиканта «Старі фотографії». Незабаром альбом представлять на виставковій експозиції в Києві. Також учасників святкування дня народження фронтмена скайпом привітала мама музиканта – Ольга Кузьменко.

Цінуйте позитивні миті життя!

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