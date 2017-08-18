Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
18 Серпень 2017, Київ 08:34
Політика

Радіо Свобода Daily: Україна відкрила дані про бенефіціарів своїх компаній

Конференція «Бізнес-стратегія 2016». Одеса, 8 грудня 2016 року

Ми всі втомились від поганих новин. Тож в останній робочий день перед вихідними вирішили бодай раз відійти від негативу і запропонувати Вам коротку підбірку «легких» новин.

Чесно про бізнес

Україна стала першою державою у світі, яка оприлюднила інформацію про всіх своїх кінцевих власників бізнесу в Глобальному реєстрі бенефіціарних власників. Тепер цю інформацію може бачити будь-хто у світі, в тому числі потенційні інвестори, пояснюють представники руху Transparency International, який створив цей міжнародний реєстр. Як оцінюють цей крок влади економісти та самі представники бізнес-середовища? Про це за лінком.

Новітній метод консервації

Нова технологія збереження і реставрації історичних цінностей випробовується в Україні. Завдяки вакуумному методу, розробленому реставраторами Національного заповідника «Хортиця», сподіваються майже у 10 разів скоротити час консервації знахідок. Першим процедуру швидкісної консервації пройде унікальний човен-довбанка, датований п’ятим сторіччям нашої ери.

Фільм «Червоний»

На День Незалежності України у прокат виходить художній фільм «Червоний» про воїна УПА, який підняв повстання у сталінському концтаборі. В основу кінострічки ліг історичний роман Андрія Кокотюхи «Червоний». Сьогодні триває тур знімальної групи по Україні – допрем’єрні покази проходять в усіх великих містах. Фільм вийде у 150 кінотеатрах країни. Ось Вам декілька коротких фактів для зацікавлення.

  • «Червоний» – прізвище головного героя роману і кінострічки, воїна Української повстанської армії Данила
  • Зйомки проходили у Кривому Розі на одній із закинутих шахт. Музику для «Червоного» написав і записав у Римі італійський композитор Франко Еко.
  • Загальний бюджет фільму склав близько 20 мільйонів гривень, половина з яких – державні кошти.

Українські комікси у США

Львівський художник Андрій Данкович повернувся з найбільшого у світі фестивалю коміксів Comic Con у Сан-Дієго (США). Там він презентував українські комікси: власний «Саркофаг», «Даогопак» – автори Максим Прасолов, Олексій Чебикін і Олег Колов, а також «Серед овець» авторства Олександра Корешкова. Радіо Свобода розпитало в художника, як реагували на український продукт у США і наскільки відрізняється американський ринок коміксів від українського.

Художник Андрій Данкович про «українського Супермена» та українські комікси (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:39
0:00:00 /0:01:39
ЗАВАНТАЖИТИ

Рекорд для «Кузьми»

До дня народження лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка вихованці «Артеку» створили рекордно великий сімейний альбом. Його зафіксували члени Книги Рекордів України. Діти з різних куточків України на папері зобразили свої цінні життєві спогади, наспівуючи пісню музиканта «Старі фотографії». Незабаром альбом представлять на виставковій експозиції в Києві. Також учасників святкування дня народження фронтмена скайпом привітала мама музиканта – Ольга Кузьменко.

В «Артеці» створили рекордно великий альбом із малюнками (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:44
0:00:00 /0:01:44
ЗАВАНТАЖИТИ

Цінуйте позитивні миті життя!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG