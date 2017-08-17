Фільм «Червоний» про воїна УПА, який підняв повстання у концтаборі, виходить у прокат

На День Незалежності України у прокат виходить художній фільм «Червоний» про воїна УПА, який підняв повстання у сталінському концтаборі. В основу кінострічки ліг історичний роман Андрія Кокотюхи «Червоний». Сьогодні триває тур знімальної групи по Україні – допрем’єрні покази проходять в усіх великих містах. Фільм вийде у 150 кінотеатрах країни.

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«Червоний» – прізвище головного героя роману і кінострічки, воїна Української повстанської армії Данила. Це розповідь про те, як український повстанець проходить усі випробування сталінських концтаборів, вступає в конфронтацію із табірним криміналітетом, піднімає повстання і намагається вирватися на волю.

Зйомки проходили у Кривому Розі на одній із закинутих шахт. Музику для «Червоного» написав і записав у Римі італійський композитор Франко Еко. Прем’єру запланували на День Незалежності, 24 серпня. Фільм вийде в 150 кінотеатрах країни. Головну роль грає Микола Береза.

«У фільмі стикаються дві ідеології. По-перше, це ідеологія Червоного, який все своє життя провів у боротьбі за незалежність, а з іншого боку, це ідеологія радянська. В нашому фільмі вона втілюється в образі Гурова», – розповів Радіо Свобода продюсер картини Андрій Суярко.

Гуров – радянський льотчик, який також потрапив у табір. Його грає Олег Шульга, актор дніпровського театру «Віримо». Радянська культура завжди поетизувала військових, каже він, тому образ офіцера радянського офіцера йому добре знайомий.

«Сподіваюсь, що там є достатня психологічна амплітуда в моєму образі, що мені це вдалося створити. І там є від негативного ставлення до взаєморозуміння спільного, усвідомлення себе вже не як радянського офіцера», – каже він.

Під час зйомок між Шульгою і ще одною актрисою, Любовью Тищенко, зав’язалися романтичні стосунки. Вона грає Тамілу, працівницю табору і коханку начальника відділення, яка, врешті-решт, закохалася в героя Шульги, Гурова. Втім, сьогодні акторка про своє особисте життя говорить не дуже охоче.

«Я можу сказати тільки одне – моє особисте життя після цього проекту змінилося, але як воно відбувалося, всі ці зміни, це особисте і хочеться потримати його між нами, у собі», – каже акторка. Готуватися до ролі їй довелося дуже швидко – зйомки розпочалися вже через 4 доби після затвердженння кандидатури на роль Таміли. Три дні раділа, а в четвертий день, поки їхала в потязі, читала книгу Кокотюхи і сценарій, розповідає Тищенко.

Історичне кіно – це просто подарунок, каже Ігор Колтовський, який у фільмі «Червоний» грає «злодія в законі» – «Колю-тайгу». Ще до затвердження на роль, Колтовський, сам режисер і художній керівник київського театру «Саквояж», почав читати табірну прозу, щоб вжитися у роль. Більше всього вразили оповідання Варлама Шаламова.

«Коли я в нього прочитав про кримінальників, що це не люди, це звірі, то я подумав, що я не знаю, як це грати. Не знаю, де і що в собі шукати, щоб виправдати, а мені потрібно бути адвокатом своєї ролі», – пригадує актор.

Допомогла концентрація на такій рисі «Колі-тайги», як дотримання принципу «отріцалова», тобто категоричної відмови іти на співпрацю із табірним начальством.

Загальний бюджет фільму склав близько 20 мільйонів гривень, половина з яких – державні кошти. Сценарій написав сам автор роману – Андрій Кокотюха. Режисер-постановник – Заза Буадзе. Один з важливих партнерів проекту – Одеська кіностудія.

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