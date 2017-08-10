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10 Серпень 2017, Київ 20:00
Культура

​Біля Одеси знімають фільм, як російська революція прийшла в німецьке поселення на півдні України

Декорації для фільму «Антон»

Поблизу Одеси в колишньому німецькому селищі знімають фільм про двох маленьких хлопчиків, які стали свідками російської революції. У спільному грузинсько-литовсько-польсько-українському проекті залучені європейські актори, зокрема, з Німеччини приїхав маленький виконавець головної ролі. Продюсери розраховують не тільки на український, але й на міжнародний прокат. Фільм знімають за книжкою канадського письменника, яка – в свою чергу – базується на реальних подіях часів громадянської війни минулого століття.

Художній фільм про вторгнення російської революції в життя невеличкої німецької громади знімають в селищі Стара Еметівка Одеської області, де колись дійсно жили німці. Місцеві мешканці, як можуть, допомагають знімальній групі фільму «Антон» – одного разу привели молоду корову Зорьку для зйомок в епізоді, пригостили кіношників бринзою і молоком, і навіть самі знімаються в декількох епізодах.

Корова Зорька
Корова Зорька

Селище розташоване на березі Куяльницького лиману, відомого своїми краєвидами. Але важливішим є сам дух цього міста, вважає оператор-постановник фільму Михайло Петренко.

Михайло Петренко
Михайло Петренко

«Локацію обрали дуже гарну. Тут є серце німецької колонії, яка колись тут існувала, і це важливо для духу фільму. Зі справжніх німецьких будинків зберігся один чи два, є багато розвалин, проте є історичне кладовище. Але головне, що земля тут сама по собі просочена справжньою історією», – розповідає Радіо Свобода оператор фільму. Він вважає, що навіть побудовані декорації можуть привабити інтерес глядачів – такі старі домівки мало де залишилися. Спеціально для зйомок відреставрували і відремонтували кілька будинків.

Церкву спеціально будують для зйомок
Церкву спеціально будують для зйомок

Зазвичай Михайло Петренко живе в Торонто, нещодавно робив фільми у В’єтнамі. В Україні знімає вперше, хоча й народився в Чернігові. Один із продюсерів фільму Андрій Суярко познайомився з оператором на минулорічному Одеському кінофестивалі і привів його в цей проект.

«Знімати будемо 42 знімальні дні, закінчити плануємо до початку жовтня», – розповідає Радіо Свобода продюсер. Головне місце зйомок – в селищі Стара Еметівка, ще декілька днів будуть знімати в Одесі і ще кілька на півдні області, поблизу Білгорода-Дністровського.

Андрій Суярко
Андрій Суярко

Головні герої – два маленькі хлопчики. Акторів шукали по всьому світу, творча група обирала з кількох сотень дітей. Врешті-решт зупинилися на Микиті Шланчаку, який грає Антона, і Микиті Дзяді, який грає Яшу.

«Один із них одесит, він ніколи не знімався в кіно, але дуже сподобався режисерові як типаж. Інший хлопчик, той, що грає Антона, – німець російського походження. Він приїхав на зйомки з Німеччини. Його маму грає актриса з Лондона, латвійка», – розповідає продюсер.

У фільмі звучатимуть дві мови – російською говоритимуть більшовики, німецькою – жителі селища. Необхідність знати німецьку дещо ускладнювала кастинг, визнає продюсер. Для українського прокату фільм будуть озвучувати заново.

Один із будинків облаштували як магазин
Один із будинків облаштували як магазин

Питаємо маленьких акторів – що їх найбільше зацікавило в сценарії. «Те, що він про війну», – каже один з них, той, що приїхав з Німеччини. «Цікаво, що буде далі», – відповідає одесит.

Антон (ліворуч) і Яша (праворуч)
Антон (ліворуч) і Яша (праворуч)

Для режисера-постановника Зази Урушадзе історія про Антона і його друга розповідає нам, як революція впливає на життя дітей і як вони намагаються не стати дорослими ще в дитинстві. В фільмі йдеться про події серпня 1919 року, розповідається про вторгнення більшовиків в Одеський регіон.

«Я думаю, що дуже цікавий сценарій. Все відбувається на початку XX сторіччя, в 1919 році. Розповідаємо, як більшовики сюди приходили і був погром в німецькому поселенні. Головні герої – два десятилітні хлопці, і вони, можна так сказати, народилися в дуже поганий час», – говорить режисер.

Попередній фільм Урушадзе «Мандарини» також був про війну, але про грузинську – в 1990-і роки. Фільм номінувався на «Оскара» в 2015 році.

Зази Урушадзе
Зази Урушадзе

Сценарій фільму «Антон» написали за мотивами книги канадця Дейла Ейслера «Антон, його друг і російська революція». Його дід став прототипом головного героя, Антона, нащадка німецьких колоністів.

Загальний бюджет фільму складає майже півтора мільйона доларів, понад половину з яких забезпечує державний бюджет України. Ще 150 тисяч доларів – це гроші з державного бюджету Грузії. Решту забезпечують приватні інвестори і деякі дистриб’ютори, розповідають продюсери.

Над фільмом працюють продюсерський центр ІнсайтМедіа у копродукції з Georgian International Films за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Грузинського національного кіноцентру, в асоціації з Одеською кіностудією та литовським агентством «ARTBOX» у партнерстві із польським «Krakovia Producciones».

Прем’єра запланована на весну наступного року і має пройти в Берліні. Наприкінці листопада творча група планує продемонструвати фрагменти фільму представникам американського кінобізнесу.

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