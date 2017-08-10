​Біля Одеси знімають фільм, як російська революція прийшла в німецьке поселення на півдні України

Поблизу Одеси в колишньому німецькому селищі знімають фільм про двох маленьких хлопчиків, які стали свідками російської революції. У спільному грузинсько-литовсько-польсько-українському проекті залучені європейські актори, зокрема, з Німеччини приїхав маленький виконавець головної ролі. Продюсери розраховують не тільки на український, але й на міжнародний прокат. Фільм знімають за книжкою канадського письменника, яка – в свою чергу – базується на реальних подіях часів громадянської війни минулого століття.

Художній фільм про вторгнення російської революції в життя невеличкої німецької громади знімають в селищі Стара Еметівка Одеської області, де колись дійсно жили німці. Місцеві мешканці, як можуть, допомагають знімальній групі фільму «Антон» – одного разу привели молоду корову Зорьку для зйомок в епізоді, пригостили кіношників бринзою і молоком, і навіть самі знімаються в декількох епізодах.

Селище розташоване на березі Куяльницького лиману, відомого своїми краєвидами. Але важливішим є сам дух цього міста, вважає оператор-постановник фільму Михайло Петренко.

«Локацію обрали дуже гарну. Тут є серце німецької колонії, яка колись тут існувала, і це важливо для духу фільму. Зі справжніх німецьких будинків зберігся один чи два, є багато розвалин, проте є історичне кладовище. Але головне, що земля тут сама по собі просочена справжньою історією», – розповідає Радіо Свобода оператор фільму. Він вважає, що навіть побудовані декорації можуть привабити інтерес глядачів – такі старі домівки мало де залишилися. Спеціально для зйомок відреставрували і відремонтували кілька будинків.

Зазвичай Михайло Петренко живе в Торонто, нещодавно робив фільми у В’єтнамі. В Україні знімає вперше, хоча й народився в Чернігові. Один із продюсерів фільму Андрій Суярко познайомився з оператором на минулорічному Одеському кінофестивалі і привів його в цей проект.

«Знімати будемо 42 знімальні дні, закінчити плануємо до початку жовтня», – розповідає Радіо Свобода продюсер. Головне місце зйомок – в селищі Стара Еметівка, ще декілька днів будуть знімати в Одесі і ще кілька на півдні області, поблизу Білгорода-Дністровського.

Головні герої – два маленькі хлопчики. Акторів шукали по всьому світу, творча група обирала з кількох сотень дітей. Врешті-решт зупинилися на Микиті Шланчаку, який грає Антона, і Микиті Дзяді, який грає Яшу.

«Один із них одесит, він ніколи не знімався в кіно, але дуже сподобався режисерові як типаж. Інший хлопчик, той, що грає Антона, – німець російського походження. Він приїхав на зйомки з Німеччини. Його маму грає актриса з Лондона, латвійка», – розповідає продюсер.

У фільмі звучатимуть дві мови – російською говоритимуть більшовики, німецькою – жителі селища. Необхідність знати німецьку дещо ускладнювала кастинг, визнає продюсер. Для українського прокату фільм будуть озвучувати заново.

Питаємо маленьких акторів – що їх найбільше зацікавило в сценарії. «Те, що він про війну», – каже один з них, той, що приїхав з Німеччини. «Цікаво, що буде далі», – відповідає одесит.

Для режисера-постановника Зази Урушадзе історія про Антона і його друга розповідає нам, як революція впливає на життя дітей і як вони намагаються не стати дорослими ще в дитинстві. В фільмі йдеться про події серпня 1919 року, розповідається про вторгнення більшовиків в Одеський регіон.

«Я думаю, що дуже цікавий сценарій. Все відбувається на початку XX сторіччя, в 1919 році. Розповідаємо, як більшовики сюди приходили і був погром в німецькому поселенні. Головні герої – два десятилітні хлопці, і вони, можна так сказати, народилися в дуже поганий час», – говорить режисер.

Попередній фільм Урушадзе «Мандарини» також був про війну, але про грузинську – в 1990-і роки. Фільм номінувався на «Оскара» в 2015 році.

Сценарій фільму «Антон» написали за мотивами книги канадця Дейла Ейслера «Антон, його друг і російська революція». Його дід став прототипом головного героя, Антона, нащадка німецьких колоністів.

Загальний бюджет фільму складає майже півтора мільйона доларів, понад половину з яких забезпечує державний бюджет України. Ще 150 тисяч доларів – це гроші з державного бюджету Грузії. Решту забезпечують приватні інвестори і деякі дистриб’ютори, розповідають продюсери.

Над фільмом працюють продюсерський центр ІнсайтМедіа у копродукції з Georgian International Films за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Грузинського національного кіноцентру, в асоціації з Одеською кіностудією та литовським агентством «ARTBOX» у партнерстві із польським «Krakovia Producciones».

Прем’єра запланована на весну наступного року і має пройти в Берліні. Наприкінці листопада творча група планує продемонструвати фрагменти фільму представникам американського кінобізнесу.