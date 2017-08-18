Конкуренція за працівників підвищить вартість робочої сили – соціолог

Знайти роботу в Україні стає легше: дослідники говорять про дефіцит робочої сили. Серед причин називають демографічний спад, нездатність конкурувати із закордонними роботодавцями та брак тих, хто володіє робітничими професіями. Однак, зауважує співробітник Інституту соціології Олександр Вишняк, така конкуренція може підняти невиправдано низьку вартість робочої сили в Україні.

За результатами аналізу ринку праці, проведеного міжнародним кадровим порталом Head Hunter Україна, на одне вакантне місце нині претендує троє пошукачів роботи. Роботодавцям доводиться нині докладати значно більше зусиль, ніж раніше, щоб знайти хорошого фахівця, зазначає спеціаліст експертно-аналітичного центру порталу Head Hunter Україна Катерина Криворученко. Ринок праці в Україні поступово трансформується в ринок праці «пошукача». Він вже не є класичним ринком праці роботодавця.

Якщо говорити про загальну температуру по всьому ринку, це на сьогодні три особи на одне вакантне місце

«Ми вимірюємо конкуренцію співвідношенням кількості резюме до кількості вакансій. І, якщо говорити про загальну температуру по всьому ринку, то це на сьогодні три особи на одне вакантне місце. Порівняно, зокрема, з 2016 роком конкуренція зменшилася, тому що тоді було чотири особи на місце», – зазначає вона.

Найбільше бракує фахівців робітничих спеціальностей, стверджує Катерина Криворученко. Цього літа найбільше робочих рук потребувала агросфера, сфера гостинності і продажів, також є потреба в медичних працівниках. Натомість восени очікується нестача фахівців в будівельній галузі, особливо це стосується Києва і області.

Лариса Лісогор, заввідділу Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, пов’язує зростання попиту на робочу силу з тим, що економіка України почала відновлюватись після кризи. Крім того, зазначає вона, сучасна українська молодь виїздить навчатись за кордон, а держава повинна докладати більше зусиль для того, щоб мотивувати їх повертатись.

Вимоги роботодавців та відповідність наявної робочої сили цим вимогам – це теж серйозна проблема

«Український ринок праці та роботодавці будуть намагатись адаптуватися до цих умов, – прогнозує демограф. – Справа не тільки в браку робочих місць, вимоги роботодавців та відповідність наявної робочої сили цим вимогам – це теж серйозна проблема».

При цьому, додає Лісогор, українським роботодавцям важко пропонувати працівникам заробітну плату, яка б конкурувала із закордонними: «Наші зварювальники, яких не вистачає і за яких є конкуренція, затребувані і в наших сусідів. Є так звані «блакитні карти» – Чехія, Угорщина, Польща намагатимуться заповнити свій дефіцит за рахунок наших працівників», – застерігає вона.

Водночас необхідний і системний підхід до підготовки кадрів, зауважує заввідділу Інституту соціології Олександр Вишняк. Він вказує на дисбаланс між робітничими спеціальностями та фахівцями з університетською освітою.

«Розвалена система професійно-технічної освіти, а система вищої освіти бездумно роздута, хоча стільки спеціалістів з вищою освітою в Україні не потрібно. З іншого боку, дефіцит якщо й є, структурний – він є в одних містах та областях і, навпаки, є надлишок в інших. Але некваліфіковані люди не можуть переїхати в іншу місцевість, оскільки житло для них дороге», – каже Вишняк.

Конкуренція підніме вартість робочої сили, яка зараз в Україні катастрофічно низька

На думку соціолога, найефективніший вихід для роботодавців – піднімати заробітні плати, і це добре. «Конкуренція підніме вартість робочої сили, яка зараз в Україні катастрофічно низька», – прогнозує він і припускає, що Україна може залучати іноземців на посади, які не займають українці.

«В середині нульових років в нас було економічне зростання, і в цих умовах на будівництвах вже залучались китайські працівники», – згадує соціолог.

Економіст та керівний партнер компанії «Capital times» Ерік Найман вважає однією з причин дефіциту робочої сили саме цього року демографічний спад. Інший фактор, який суттєво впливає на ситуацію, на його думку, – запровадження безвізового режиму. Українці дедалі частіше їдуть працювати в сусідні Польщу, Угорщину, Чехію через вищий заробіток.

Найбільша проблема у бізнесу – це дефіцит робочих ресурсів, а не податковий клімат чи судова реформа

«Із середини минулого року найбільша проблема, яка у бізнесу виникла, – це дефіцит робочих ресурсів, а не податковий клімат чи судова реформа. Причому якщо раніше мова йшла про кваліфіковану робочу силу, то зараз виникає дефіцит навіть некваліфікованої», – розповідає він. На думку Наймана, явище лише набиратиме обертів.

«Зараз ефективні бізнесмени підвищують зарплати, неефективні – закривають бізнеси. Наступним етапом буде роботизація і автоматизація», – впевнений економіст.

За словами експерта, зараз дефіцит робочих ресурсів відчувається в усіх галузях, окрім металургії. Переломним він називає 2011 рік, це був останній рік, коли Україна не відчувала нестачі працівників.

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