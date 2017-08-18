Люди довіряють Google більше, ніж лікареві – представник Центру громадського здоров’я

Українці живуть менше за європейців, тому що рідше навідуються до лікарів без крайньої потреби, констатують експерти. В цьому винна як радянська патерналістська ментальність, так і об’єктивні чинники на кшталт дорогих ліків. На думку колишнього міністра охорони здоров’я Олега Мусія, становище може врятувати обов’язкове медичне страхування, яке передбачатиме регулярні огляди.

Добровільно медичний огляд проходить критично мала кількість українців, констатує експерт медичної групи «Реанімаційного пакету реформ» Віктор Ляшко. Як наслідок, тривалість життя в Україні на 10 років менша, ніж в країнах ЄС. Причина в тому, що хвороби, які можна діагностувати на ранній стадії, виявляють надто пізно, пояснює експерт. За його словами, українці ігнорують профілактичні медичні огляди, оскільки не довіряють медичній системі і вважають її надто дорогою.

До лікарів люди починають звертатися тоді, коли вже нічого не допомагає

«До лікарів люди починають звертатися тоді, коли вже нічого не допомагає... І тому хвороби, які гарно лікуються на перших і других стадіях, вони виявляють на третіх і четвертих», – каже Ляшко.

Українці живуть за радянською традицією: не вони самі відповідальні за власне здоров’я, а держава, яка повинна змусити їх пройти медогляд, зауважує дільничний лікар з Києва Рита Гофман. За її словами, це помітно навіть в поколінні 90-х, «вихованому бабусями». Водночас медик звертає увагу на те, що тенденції поступово змінюються.

В останні роки часто приходять жінки, які планують мати дітей. Ці проблиски самосвідомості вартують великої поваги

«Мене дуже тішить, що в останні роки часто приходять жінки, які планують мати дітей, а інколи приходять навіть пари. Зрозуміла справа, що, як це цинічно не звучить, зараз народження і виховання дітей коштує дорого. Тому ці перші проблиски самосвідомості вартують великої поваги», – впевнена Гофман.

Заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Владислав Збанацький каже, що, хоча працівники деяких професій зобов’язані проходити медичний огляд (в основному це ті, хто працює в шкідливих для здоров’я умовах, в сфері обслуговування або громадського харчування), загальної статистики щодо кількості українців, які регулярно обстежуються, немає.

Жителі столиці, яких опитало Радіо Свобода, розходяться в ставленні до медичного обстеження: хтось регулярно відвідує лікарів, а хтось їм не довіряє.

Натомість Владислав Збанацький згадує про дослідження Світового банку, проведене декілька років тому.

24% жінок і 48% чоловіків, які мали гіпертонію, не знали про це

«Одним із компонентів було дослідження усвідомленості людей щодо стану свого здоров’я. Маю нагадати, що дві третини смертей в Україні – це наслідок серцево-судинних хвороб. Від них помирає півмільйона українців щороку. Дослідження показало: 24% жінок і 48% чоловіків, які мали гіпертонію, не знали про це», – згадує Збанацький. При цьому опитувані були непоінформовані щодо стану свого здоров’я протягом тривалого часу: за словами експерта, 60% чоловіків та 74% жінок, в яких під час дослідження було виявлено гіпертонічну хворобу, вона встигла розвинутись до другої стадії.

Люди помирають через низький рівень доходів – Мусій

Колишній міністр охорони здоров’я, народний депутат Олег Мусій порівнює становище в українській системі охорони здоров’я із практикою в західних країнах, де не тільки розвинена сімейна медицина, а й є медичне страхування, яке обов’язково включає в себе медичні огляди.

Людина має в обов’язковому порядку проходити медичні огляди мінімум раз на рік

«Людина має в обов’язковому порядку проходити медичні огляди мінімум раз на рік. З одного боку, це функціонує як система, з іншого – формується психологічна відповідальність», – пояснює він.

Як і лікар Рита Гофман, Мусій вважає винною в легковажному ставленні українців до свого здоров’я радянську ментальність, за якою вся відповідальність за добробут громадян покладається на державу. Однак він визнає, що свою роль грає і висока вартість лікування.

В свідомості бідної людини, похід до лікаря – це величезні витрати. Люди помирають через те, що в них низький рівень доходів

«Бідність спонукає не звертатися до лікарів. В свідомості бідної людини, яка ледь збирає кошти на їжу, закладено, що похід до лікаря – це величезні витрати з власної кишені, – пояснює народний депутат. – Люди помирають через те, що в них низький рівень доходів. Це вже є соціально-державною проблемою».

Владислав Збанацький також зауважує, що українському суспільству бракує довіри до лікарів.

Люди Google довіряють більше, ніж лікареві

«Лікар повинен бути авторитетом для своїх пацієнтів. Зараз існує ще таке явище, як «ґуґл-терапія». Люди Google довіряють більше, ніж лікареві», – нарікає він.

Олег Мусій стверджує, що парламентський комітет з питань охорони здоров’я, до якого він входить, наразі просуває прийняття законопроекту про медичне страхування. Він передбачає загальнообов’язкове медичне соціальне страхування та додатковий платіж в бюджет медичної системи.

«Тут вводиться економічний стимул: ти можеш не проходити медичний огляд, але страховка коштуватиме вдвічі дорожче», – аргументує він і прогнозує, що на таке переформатування системи охорони здоров’я знадобиться близько 3-5 років.

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