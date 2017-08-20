Події 100-річної давнини. Співпраця УНР із Білоруською Народною Республікою

В Україні революцію 1917–1921 років, яка призвела до створення Української Народної Республіки (УНР), вважають початком формування державної незалежності. До 100-річчя Української революції приурочена низка урочистих заходів, які на державному рівні в цьому році відбуваються в Києві та інших містах України. Історію уряду і парламенту в Україні відраховують саме відтоді. У Білорусі спадок Білоруської Народної Республіки (БНР) влада на такому рівні не визнає. Про історію відносин БНР і УНР розповідає український історик, викладач кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артем Папакін.

УНР була визнана як незалежна держава Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарських царством

– УНР була визнана як незалежна держава тільки після підписання Брестського миру чотирма державами, з якими вона підписала цей документ: Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарських царством.

У нас працювали тимчасові місії, білоруські консульства в Одесі та Києві, існувала Білоруська торгова палата в Києві

Звичайно, були спроби України встановити дипломатичні відносини з іншими країнами, зокрема, державами Антанти, з нейтральними країнами під час правління Скоропадського. Однак вони не отримали такого офіційного статусу.

Ми так само не можемо стверджувати про офіційне визнання БНР українською стороною і УНР – білоруською, тому що тоді це також були лише спроби встановити дипломатичні відносини. У нас працювали тимчасові місії, білоруські консульства в Одесі та Києві, існувала Білоруська торгова палата в Києві. Але всі ці структури за статусом були трохи нижчими, ніж посольство.

Україна після Брестського миру відчувала свою перевагу і повну підтримку Німеччини, в меншій мірі Австро-Угорщини

Україна після Брестського миру відчувала себе, так би мовити, на коні, відчувала свою перевагу і повну підтримку Німеччини, в меншій мірі Австро-Угорщини, тому могла собі дозволити, принаймні поки були німці в Україні – до листопада 1918 року, зневажати інтересами інших сусідніх держав. Тому офіційного визнання БНР з боку української держави все-таки не було.

– Контакти між БНР та УНР були спрямовані на співпрацю чи все ж на визнання? Які питання були пріоритетними?

У квітні 1918 року в Києві почала працювати білоруська делегація, яка займалася питаннями територіального розмежування України і Білорус

– Контакти були встановлені після проголошення БНР. У квітні 1918 року в Києві почала працювати білоруська делегація, яка займалася питаннями територіального розмежування України і Білорусі.

Питання було важке, враховуючи, що після того, як німці зайняли територію України і Білорусі, український уряд почав направляти своїх комісарів на спірні землі. Звичайно, Білорусь не могла на це погодитися, і тривали переговори – до кінця квітня, потім у травні вони відновилися, але, на жаль, не увінчались міжнародною угодою, яка б чітко стверджувала, що існує певний державний кордон між УНР, а пізніше Українською Державою, і Білоруською Народною Республікою.

Ще одним питанням було торгове співробітництво. Були категорії товарів у Білорусі, які були потрібні Україні, і навпаки

Ще одним питанням було торгове співробітництво. Були категорії товарів у Білорусі, які були потрібні Україні, і навпаки. Тому відбулася домовленість про створення торгових палат, але питання про широке економічне співробітництво також не було вирішене.

Зовнішню політику Білорусі і України контролювали німці, відстежували все і давали певні вказівки, які стосувалися також і економіки. Вони могли, наприклад, обмежити обмін певними видами товарів, в яких були зацікавлені самі. Тобто і економічного співробітництва в повному обсязі між БНР і УНР також не відбулося.

Білорусь зверталася до України неодноразово з тим, щоб Україна сприяла визнанню БНР з боку Німеччини

Головне, на що розраховувала БНР, – це міжнародне визнання з боку України. Якби Україна визнала Білорусь, це дало б БНР можливість розвивати подальшу дипломатичну діяльність, дало б їй козир, перш за все в переговорах з Радянською Росією, яка також претендувала на білоруські землі, і в переговорах з Німеччиною. Власне, Білорусь зверталася до України неодноразово з тим, щоб Україна сприяла визнанню БНР з боку Німеччини.​

– Ви говорили про спірні території, на які одночасно претендували УНР і БНР.

– Україна, претендуючи на ці спірні території, почала направляти своїх комісарів, і вже за часів гетьмана Скоропадського було створено Поліське староство, яке охоплювало не тільки територію Полісся, а й частину Мінської губернії, Гомельщини та Чернігівщини. Але коли німці покинули ці території, то, відповідно, почався наступ Червоної армії на білоруські території, а потім вже і на українські. Там також влада УНР довго не протрималася. Пізніше більшовики оголосили створення Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки.

– На відміну від УНР, Білоруська Народна Республіка не мала своєї армії, але все ж шукала можливості її створити в Україні?

Протягом Першої світової війни в частинах російської армії було багато білорусів. З них ще наприкінці 1917 – початку 1918 року намагалися створити білоруські національні частини

– Протягом Першої світової війни в тих частинах російської армії, які воювали на території України, сусідній Бесарабії, на південно-західному і румунських фронтах, було багато білорусів. З них ще наприкінці 1917-го – початку 1918 року намагалися створити білоруські національні частини, але ці спроби не вдалися.

У 1919 році БНР намагалася в Одесі сформувати білоруську дивізію

Йшли переговори, щоб створити їх на території України, оскільки німці не дозволяли створювати військові частини в Білорусі. І тут Україна давала на це принципову згоду. Але і це питання не було вирішене до кінця існування УНР. У 1919 році БНР намагалася в Одесі сформувати білоруську дивізію при білогвардійцях, але ця дивізія була розпущена і в Білорусь також не потрапила.

Питання про створення російських військових формувань на території України порушувалося і в 1920 році, але також не було реалізоване.

– Ви говорите, що УНР не сприймала БНР як рівноправного партнера. Це виражалося лише в переговорах про державний кордон?

Якби УНР в тісній співпраці з БНР і, скажімо, з Литвою, Латвією або Естонією разом діяли на дипломатичному і військовому фронтах, то це могло б принести більше користі

– У 1918 році, коли були німці в Україні, то це було причиною переваг, які відчувала УНР: вона підписала Брестський мир, вона діяла на великій території і навіть забезпечила вигідний для себе західний кордон, незважаючи на думку поляків, і сподівалися, що так буде завжди. Тут можна говорити про таке неусвідомлення Україною Білорусі як свого союзника.

Якби Українська Народна Республіка в тісній співпраці з БНР і, скажімо, з Литвою, Латвією або Естонією разом діяли на дипломатичному і військовому фронтах, то це могло б принести більше користі. БНР не мала власної армії, і це теж можна вважати причиною нерівноправного ставлення. Фактично контроль БНР над своїми територіями був ефемерним. Все це заважало розглядати БНР як фактичну владу, співпраця з якою може принести користь.

– Чи відомо що-небудь про особисті стосунки між представниками УНР і БНР? Де відбувалися всі переговори між ними?

Є свідчення, що білоруська делегація неофіційно зустрілася з очільником Української Центральної Ради Михайлом Грушевським

– У 1918 році контакти відбувалися в Києві. Є такі свідчення, що білоруська делегація неофіційно зустрілася з очільником Української Центральної Ради Михайлом Грушевським, пізніше відбувалися контакти представників БНР із міністром закордонних справ Української Держави Дмитром Дорошенком.

У Берліні було посольство Української Держави (пізніше УНР), в Ризі – представництва УНР і БНР

Відбувалися контакти і за кордоном – особливо такими центрами були Берлін і Рига. У Берліні було посольство Української Держави (пізніше УНР), в Ризі – представництва УНР і БНР. Саме в цих центрах відбувалися зустрічі, особливо якщо території Білорусі і України були зайняті більшовиками або поляками.

Також є інформація, що саме на переговорах у Латвії йшлося про створення Балто-Чорноморського союзу, тобто латвійсько-литовсько-українсько-білоруського об'єднання, тому що всі вони фактично мали спільних ворогів – більшовицьку Росію з одного боку, а з іншого – Польща претендувала і на білоруські, і на українські території. Але ці переговори також не мали якихось помітних наслідків.

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