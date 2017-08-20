Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
20 Серпень 2017, Київ 10:10
Політика

Події 100-річної давнини. Співпраця УНР із Білоруською Народною Республікою

Герби УНР і БНР

В Україні революцію 1917–1921 років, яка призвела до створення Української Народної Республіки (УНР), вважають початком формування державної незалежності. До 100-річчя Української революції приурочена низка урочистих заходів, які на державному рівні в цьому році відбуваються в Києві та інших містах України. Історію уряду і парламенту в Україні відраховують саме відтоді. У Білорусі спадок Білоруської Народної Республіки (БНР) влада на такому рівні не визнає. Про історію відносин БНР і УНР розповідає український історик, викладач кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артем Папакін.

УНР була визнана як незалежна держава Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарських царством

– УНР була визнана як незалежна держава тільки після підписання Брестського миру чотирма державами, з якими вона підписала цей документ: Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарських царством.

У нас працювали тимчасові місії, білоруські консульства в Одесі та Києві, існувала Білоруська торгова палата в Києві

Звичайно, були спроби України встановити дипломатичні відносини з іншими країнами, зокрема, державами Антанти, з нейтральними країнами під час правління Скоропадського. Однак вони не отримали такого офіційного статусу.

Ми так само не можемо стверджувати про офіційне визнання БНР українською стороною і УНР – білоруською, тому що тоді це також були лише спроби встановити дипломатичні відносини. У нас працювали тимчасові місії, білоруські консульства в Одесі та Києві, існувала Білоруська торгова палата в Києві. Але всі ці структури за статусом були трохи нижчими, ніж посольство.

Статутна грамота про оголошення тимчасової влади на білоруській території
Статутна грамота про оголошення тимчасової влади на білоруській території

Україна після Брестського миру відчувала свою перевагу і повну підтримку Німеччини, в меншій мірі Австро-Угорщини

Україна після Брестського миру відчувала себе, так би мовити, на коні, відчувала свою перевагу і повну підтримку Німеччини, в меншій мірі Австро-Угорщини, тому могла собі дозволити, принаймні поки були німці в Україні – до листопада 1918 року, зневажати інтересами інших сусідніх держав. Тому офіційного визнання БНР з боку української держави все-таки не було.

– Контакти між БНР та УНР були спрямовані на співпрацю чи все ж на визнання? Які питання були пріоритетними?

У квітні 1918 року в Києві почала працювати білоруська делегація, яка займалася питаннями територіального розмежування України і Білорус

– Контакти були встановлені після проголошення БНР. У квітні 1918 року в Києві почала працювати білоруська делегація, яка займалася питаннями територіального розмежування України і Білорусі.

Питання було важке, враховуючи, що після того, як німці зайняли територію України і Білорусі, український уряд почав направляти своїх комісарів на спірні землі. Звичайно, Білорусь не могла на це погодитися, і тривали переговори – до кінця квітня, потім у травні вони відновилися, але, на жаль, не увінчались міжнародною угодою, яка б чітко стверджувала, що існує певний державний кордон між УНР, а пізніше Українською Державою, і Білоруською Народною Республікою.

Історик Артем Папакін
Історик Артем Папакін

Ще одним питанням було торгове співробітництво. Були категорії товарів у Білорусі, які були потрібні Україні, і навпаки

Ще одним питанням було торгове співробітництво. Були категорії товарів у Білорусі, які були потрібні Україні, і навпаки. Тому відбулася домовленість про створення торгових палат, але питання про широке економічне співробітництво також не було вирішене.

Зовнішню політику Білорусі і України контролювали німці, відстежували все і давали певні вказівки, які стосувалися також і економіки. Вони могли, наприклад, обмежити обмін певними видами товарів, в яких були зацікавлені самі. Тобто і економічного співробітництва в повному обсязі між БНР і УНР також не відбулося.

У Центральному архіві вищих органів влади та управління України зберігається листування УНР і БНР про взаємне визнання. Фото Артема Папакіна
У Центральному архіві вищих органів влади та управління України зберігається листування УНР і БНР про взаємне визнання. Фото Артема Папакіна

Білорусь зверталася до України неодноразово з тим, щоб Україна сприяла визнанню БНР з боку Німеччини

Головне, на що розраховувала БНР, – це міжнародне визнання з боку України. Якби Україна визнала Білорусь, це дало б БНР можливість розвивати подальшу дипломатичну діяльність, дало б їй козир, перш за все в переговорах з Радянською Росією, яка також претендувала на білоруські землі, і в переговорах з Німеччиною. Власне, Білорусь зверталася до України неодноразово з тим, щоб Україна сприяла визнанню БНР з боку Німеччини.​

– Ви говорили про спірні території, на які одночасно претендували УНР і БНР.

– Україна, претендуючи на ці спірні території, почала направляти своїх комісарів, і вже за часів гетьмана Скоропадського було створено Поліське староство, яке охоплювало не тільки територію Полісся, а й частину Мінської губернії, Гомельщини та Чернігівщини. Але коли німці покинули ці території, то, відповідно, почався наступ Червоної армії на білоруські території, а потім вже і на українські. Там також влада УНР довго не протрималася. Пізніше більшовики оголосили створення Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки.

– На відміну від УНР, Білоруська Народна Республіка не мала своєї армії, але все ж шукала можливості її створити в Україні?

Протягом Першої світової війни в частинах російської армії було багато білорусів. З них ще наприкінці 1917 – початку 1918 року намагалися створити білоруські національні частини

– Протягом Першої світової війни в тих частинах російської армії, які воювали на території України, сусідній Бесарабії, на південно-західному і румунських фронтах, було багато білорусів. З них ще наприкінці 1917-го – початку 1918 року намагалися створити білоруські національні частини, але ці спроби не вдалися.

У 1919 році БНР намагалася в Одесі сформувати білоруську дивізію

Йшли переговори, щоб створити їх на території України, оскільки німці не дозволяли створювати військові частини в Білорусі. І тут Україна давала на це принципову згоду. Але і це питання не було вирішене до кінця існування УНР. У 1919 році БНР намагалася в Одесі сформувати білоруську дивізію при білогвардійцях, але ця дивізія була розпущена і в Білорусь також не потрапила.

Питання про створення російських військових формувань на території України порушувалося і в 1920 році, але також не було реалізоване.

– Ви говорите, що УНР не сприймала БНР як рівноправного партнера. Це виражалося лише в переговорах про державний кордон?

Якби УНР в тісній співпраці з БНР і, скажімо, з Литвою, Латвією або Естонією разом діяли на дипломатичному і військовому фронтах, то це могло б принести більше користі

– У 1918 році, коли були німці в Україні, то це було причиною переваг, які відчувала УНР: вона підписала Брестський мир, вона діяла на великій території і навіть забезпечила вигідний для себе західний кордон, незважаючи на думку поляків, і сподівалися, що так буде завжди. Тут можна говорити про таке неусвідомлення Україною Білорусі як свого союзника.

Якби Українська Народна Республіка в тісній співпраці з БНР і, скажімо, з Литвою, Латвією або Естонією разом діяли на дипломатичному і військовому фронтах, то це могло б принести більше користі. БНР не мала власної армії, і це теж можна вважати причиною нерівноправного ставлення. Фактично контроль БНР над своїми територіями був ефемерним. Все це заважало розглядати БНР як фактичну владу, співпраця з якою може принести користь.

Нота протесту БНР у зв'язку з перекиданням польського корпусу на кордон із Білоруссю
Нота протесту БНР у зв'язку з перекиданням польського корпусу на кордон із Білоруссю

– Чи відомо що-небудь про особисті стосунки між представниками УНР і БНР? Де відбувалися всі переговори між ними?

Є свідчення, що білоруська делегація неофіційно зустрілася з очільником Української Центральної Ради Михайлом Грушевським

– У 1918 році контакти відбувалися в Києві. Є такі свідчення, що білоруська делегація неофіційно зустрілася з очільником Української Центральної Ради Михайлом Грушевським, пізніше відбувалися контакти представників БНР із міністром закордонних справ Української Держави Дмитром Дорошенком.

У Берліні було посольство Української Держави (пізніше УНР), в Ризі – представництва УНР і БНР

Відбувалися контакти і за кордоном – особливо такими центрами були Берлін і Рига. У Берліні було посольство Української Держави (пізніше УНР), в Ризі – представництва УНР і БНР. Саме в цих центрах відбувалися зустрічі, особливо якщо території Білорусі і України були зайняті більшовиками або поляками.

Також є інформація, що саме на переговорах у Латвії йшлося про створення Балто-Чорноморського союзу, тобто латвійсько-литовсько-українсько-білоруського об'єднання, тому що всі вони фактично мали спільних ворогів – більшовицьку Росію з одного боку, а з іншого – Польща претендувала і на білоруські, і на українські території. Але ці переговори також не мали якихось помітних наслідків.

Матеріал повністю – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG