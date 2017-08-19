«Є що повертати в бюджет, є кого саджати за реальні корупційні дії» – голова НАБУ

В українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих їм Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Про це заявив Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник. Із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не почали. Є лише поодинокі вироки, більшість яких стосуються другорядних учасників корупційних схем, зауважив Ситник. Він також наголосив, що з боку НАБУ і САП жодного втручання у вибори президента США не було. Водночас директор НАБУ розповів про розслідування резонансних справ, зокрема щодо відомостей у декларації голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої, про розтрати коштів проекту «Стіна». Ситник оцінив стосунки з очолюваною Юрієм Луценком Генпрокуратурою і розповів про використання «секретних агентів», які допомагають детективам НАБУ.