Литовський «План Маршалла» для України. Чи підтримає його ЄС?

В Україні та в низці розвинених держав світу обговорюють «Новий європейський план для України» – проект підтримки української економіки та реформ, який розробили та підтримали парламентарі Литви і України. Цей проект, який порівнюють з повоєнним «Планом Маршалла», передбачає близько 5 мільярдів євро щорічної допомоги для України, яка має витрачатися під контролем ЄС на розвиток конкретних секторів економіки.

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В українському уряді та парламенті сподіваються, що цей проект підтримають ЄС та США, і що він дасть змогу Україні стрімко розвиватися, попри збройну агресію Росії на Донбасі. Між тим, недержавні експерти вважають литовський план допомоги Україні скоріше декларацією про наміри та спробою литовських союзників актуалізувати питання допомоги Україні на рівні ЄС.

Зараз проект активно обговорюється у ключових міжнародних інституціях, щоб забезпечити формування «групи друзів» України та потрібної підтримки

«Новий європейський план для України» (так званий новітній «План Маршалла» є ініціативою литовського Сейму, і в разі його схвалення на рівні Євросоюзу передбачає економічну, політичну та фінансову допомогу для України. Про це заявив після обговорення цього проекту з українськими депутатами та із західними політиками перший віце-прем’єр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

«Йдеться про, як мінімум, 5 мільярдів євро щорічної підтримки реформ, які спрямовані на економічне зростання та розвиток. Зараз проект активно обговорюється у ключових міжнародних інституціях, щоб забезпечити формування «групи друзів» України та потрібної підтримки плану для його втілення», – написав Степан Кубів у Facebook.

Як пояснює колишній прем’єр Литви, а нині депутат литовського Сейму Андрюс Кубілюс, співавтор та ідеолог цього проекту, ЄС має зробити все можливе, аби не допустити реалізації мети режиму Путіна, а саме: перекрити українцям шлях до успіху.

Для цього литовці пропонують у наступні роки з так званого «Європейського зовнішнього інвестиційного плану», де закладено 88 мільярдів до 2020 року, частину грошей використати на розвиток України.

Звичайно, фінансування буде залежати від реформ. Слід провести земельну реформу, яка б посприяла створенню середнього класу в фермерській галузі

«Звичайно, фінансування буде залежати від реформ. Якщо дивитися ширше, то потрібні реформи, які створять в Україні середній клас, який стане основою для подолання корупції. Для цього, в першу чергу, слід підтримати середнє і мале підприємництво. А по-друге, слід провести земельну реформу, яка б посприяла створенню середнього класу в фермерській галузі. Це головні реформи, але також потрібні реформи пенсійної, енергетичної та інших галузей», – каже Андрюс Кубілюс.

Потрібно, щоб підтримка людьми болючих реформ і надалі залишалася. Щоб популісти і проросійські сили не мали жодних шансів, щоб не відбулося реваншу

Голова комітету з закордонних справ справ Верховної Ради Ганна Гопко розповіла Радіо Свобода про суть литовського плану підтримки України і про те, як вона у складі української делегації обговорювала його з політиками низки країн Заходу.

«Ми вже відвідали Вашингтон, Берлін, Брюссель, Лондон, де проговорювали філософію проекту: чому Україні треба надати фінансові ресурси, щоб зробити процес реформування незворотним. Це потрібно для того, щоб підтримка людьми болючих реформ і надалі залишалася, щоб популісти і проросійські сили не мали жодних шансів, щоб не відбулося реваншу»,– пояснює депутат.

За словами Гопко, запропонована Литвою концепція допомоги Україні передбачає повний контроль ЄС за цільовим використанням коштів, щоб уникнути корупції. На відміну від траншів МВФ, ці кошти використовуватимуться не на підтримку стабільності, а на стимулювання малого й середнього бізнесу, інновацій та інших точок росту української економіки.

Литва намагається визначити і узагальнити політику ЄС щодо України – Яременко

Зі свого боку, експерт-міжнародник, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко вважає, що литовський проект допомоги Україні є скоріше не реальним планом дій, а демонстрацією найщирішої підтримки держави з боку литовських союзників, та їхньою пробою сил на європейській політичній арені. У підсумку європейська програма підтримки України може суттєво відрізнятися від документа, який підтримав Сейм Литви, попереджає аналітик.

«Йдеться про бажання однієї країни (Литви), яка є найбільш ефективним і системним союзником України. Нині Литва намагається якимось чином узагальнити у Європейському союзі дискусію щодо підтримки України і визначити політику ЄС щодо України. Вважаю, що це така собі «проба пера». Не факт, що це буде затверджено на рівні ЄС у нинішньому вигляді», – прогнозує Яременко.

За умов реалізації литовської версії «Плану Маршалла» для України збільшиться стійкість української економіки в умовах російської агресії, поліпшиться бізнес-середовище, з’являться дешеві кредити для найбільш перспективних галузей. А в підсумку – Україна може вийти на зростання ВВП вище від позначки 7% на рік, сподіваються литовські автори проекту та українські депутати, які підтримали його.