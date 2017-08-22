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22 Серпень 2017, Київ 22:21
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«Це не наше ноу-хау» – заступник міністра юстиції про мільйонні винагороди колег

«Це не наше ноу-хау» – заступник міністра юстиції про мільйонні винагороди колег
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Повідомлення засобів масової інформації про те, що лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш як на 23 мільйони гривень, викликало широкий суспільний резонанс і обурення. У той час, як видаткова частина бюджету потерпає через брак коштів, та й саме Міністерство юстиції скаржиться на недофінансування й низькі зарплати у пенітенціарній системі – у державній виконавчій службі того ж Мін'юсту можна заробити понад 7 мільйонів гривень на місяць. В самому міністерстві пояснюють: йдеться не про премії з держбюджету, а винагороду як відсоток від виконання судових рішень. Чи є підстави для занепокоєння, що слід робити у цій ситуації та де розумні межі мотивації держслужбовців?

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