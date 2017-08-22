«Це не наше ноу-хау» – заступник міністра юстиції про мільйонні винагороди колег

Повідомлення засобів масової інформації про те, що лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш як на 23 мільйони гривень, викликало широкий суспільний резонанс і обурення. У той час, як видаткова частина бюджету потерпає через брак коштів, та й саме Міністерство юстиції скаржиться на недофінансування й низькі зарплати у пенітенціарній системі – у державній виконавчій службі того ж Мін'юсту можна заробити понад 7 мільйонів гривень на місяць. В самому міністерстві пояснюють: йдеться не про премії з держбюджету, а винагороду як відсоток від виконання судових рішень. Чи є підстави для занепокоєння, що слід робити у цій ситуації та де розумні межі мотивації держслужбовців?