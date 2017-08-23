Україна стала більш оптимістичною країною – американські дослідники

Міжнародний республіканський інститут США оприлюднив результати опитування громадської думки в Україні, які вказують на деякі позитивні зміни у сприйнятті українцями напрямку розвитку країни. Згідно з результатами, більшість населення підтримує тісніші зв’язки України з Європою. Опитування проведено на території усієї України, крім того додатково опитано 4800 респондентів з Дніпра, Хмельницька, Маріуполя і Миколаєва.

Як заявив регіональний директор Міжнародного республіканського інститут (ІRІ) з питань Євразії Стівен Нікс, «результати вказують, що після трьох років проблем в економічному житті і тривалого конфлікту з Росією, покращення в економіці і безвізовий режим з Європейським союзом починають давати відчутний ефект на життя українських громадян». Хоча значення позитивних змін не слід перебільшувати, це представляє більше відчуття оптимізму на майбутнє», додав він.

Кількість українців, які вважають, що країна просувається у правильному напрямку, збільшилася на п’ять відсотків, до 18 відсотків у червні цього року, в порівнянні з квітнем цього року. На місцевому рівні, наприклад, 55 відсотків мешканців Дніпра вважають, що їх місто просувається в правильному напрямку, хоча загалом в Україні таких людей лише 20 відсотків.

Результати опитування віддзеркалюють сильні зв’язки України з Європою, що може бути пов’язане з недавнім безвізом з країнами Європейського союзу. П’ятдесят п’ять відсотків українців прихильно ставляться до Європейського союзу. Це найвищий рівень, зареєстрований Міжнародним республіканським інститутом від травня 2013 року. Слід додати, що 58 відсотків українців позитивно ставляться до Польщі, 50% до Литви і 49% до Німеччини.

Послідовно з попередніми опитуваннями, для більшості українців головною проблемою залишається корупція. Це одне з головних питань, перед якими опинилася країна – після конфлікту на Донбасі (50%) і низьким виробництвом індустрії (29%).

Опитування проведено по всій Україні (за винятком окупованих Криму і районів Донбасу) від 9 червня до 7 липня шляхом прямого опутування в домах респондентів. Відповіді на запитання дало 2400 постійних мешканців України віком від 18 років і з правом голосу. Вони представляли загал населення щодо статі, віку, регіону і величини населеного пункту. Додатково опитано також по 1200 мешканців Дніпра, Хмельницького, Маріуполя і Миколаєва.

Можлива помилка не перевищувала плюс – мінус 1,7 відсотка. Пересічний вік опитуваних – 58,6 року. Опитування фінансувало Агентство США з міжнародного розвитку.