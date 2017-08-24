24 серпня Україна святкує День Незалежності. Найпершим із українських міст День Незалежності розпочав святкувати Ужгород. Головною подією святкувань 26-ї річниці Незалежності України є військовий парад, який розпочався о 10:00 у центрі Києва. Парад приймає президент України Петро Порошенко. Окрім українських військових, у військовому параді вперше беруть участь військові 9 країн-членів НАТО. З-поміж яких Канада, Естонія, Грузія, Латвія, Великобританія та інші. Крім того, у різних містах України запланували низку інших заходів. А в МВС повідомили, що лише у Києві у цей день підтримуватимуть правопорядок 4500 поліцейських і гвардійців. Радіо Свобода слідкує за ситуацією у «Живому блозі».