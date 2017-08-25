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25 Серпень 2017, Київ 18:01
Суспільство

«Я на компьютерщика хотел»: жизнь психоневрологического интерната, вернувшегося из эвакуации

Один из дружелюбных, но необщительных подопечных интерната

(Друкуємо мовою оригіналу)

Работники любого психоневрологического интерната стараются уберечь своих подопечных от влияния стресс-факторов. Но что делать, если жить приходится в считанных километрах от реальных боевых действий?

Попаснянский психоневрологический интернат за 68 лет своего существования успел побывать пристанищем для беспризорников, детей и даже бывших заключенных. Но сейчас будни учреждения определяет близость линии фронта, которая находится всего в пяти километрах отсюда.

От эвакуации до расширения штата

Трое у нас погибли, когда мы вывозили
Сергей Лазаренко

Впрочем, бывали здесь времена и похуже. В феврале 2015-го обстрелы были настолько сильными, что подопечных пришлось эвакуировать. Несколько человек погибли прямо во время эвакуации, рассказывает ведущий специалист по социальной работе Сергей Лазаренко: «Надо понимать, что трое у нас погибли, когда мы вывозили. Один человек на глазах – работница пищеблока. Людей быстро вывезли, по всей территории Украины: от Кропивницкого до Харькова и по Луганской области».

Пока подопечные обживались в новых интернатах, работники продолжали выполнять свои обязанности.

Много людей разъехалось, набрали много молодых сотрудников. Приняли на работу культорганизатора
Дмитрий Федченко

«Люди ходили на работу, делали своими силами ремонт, – вспоминает заместитель директора интерната Дмитрий Федченко. – Потом все понемногу стало возвращаться в свое русло. Много людей разъехалось, набрали много молодых сотрудников. В целом работают столько же людей, хотя появляются даже новые сотрудники – приняли на работу культорганизатора».

Многие – в состоянии агрессии, надо их расслабить. Стараемся какой-то фильм добрый показать
Ольга Черниченко

Ольга Черниченко, которая теперь организовывает досуг подопечных, признается, что расшевелить получается не всех: «Сейчас жарко, они не хотят выходить на улицу. Многие – в состоянии агрессии, надо их расслабить. Стараемся какой-то фильм добрый показать».

Выходить из дома интерната можно только после разрешения администрации. По словам подопечных, во многих подобных учреждениях процедура выхода куда более сложная
Выходить из дома интерната можно только после разрешения администрации. По словам подопечных, во многих подобных учреждениях процедура выхода куда более сложная


«У нас была возможность оформить его учиться, но нам отказали»

Несмотря на название, в интернате находятся не только подопечные с психоневрологическими расстройствами, но также люди с инвалидностью, многие из них, по словам Ольги, ничем не отличаются от своих сверстников за забором учреждения.

– Вот мальчик, Андрей его зовут, он хочет приставку, хочет компьютеры, он хочет развиваться, – уверена Ольга. – У нас была возможность оформить его учиться, но нам отказали.

– А что, нет, да? – удивленно вскидывает брови Андрей. – А я жду, блин, ё-моё! Я на компьютерщика хотел…

Андрей рассказывает, что в свободное время он либо смотрит DVD в своей комнате, либо телевизор в холле. Причем, в телевизоре можно найти и откровенно антиукраинские телеканалы.

Подопечные интерната много читают. Преимущественно – детективы и эротику
Подопечные интерната много читают. Преимущественно – детективы и эротику

​«По вечерам телек смотрим, DVD гоняем – я люблю фантастику смотреть, боевики с Джеки Чаном, Джетом Ли. Я в «Одноклассниках» сижу, в «Фейсбуке». В вестибюле есть телевизор – там «ЛНР» ловит, «Новый канал», ТРК «Украина», «ЛОТ», «Интер», «1+1», «СТБ», «НТВ», – перечисляет мужчина.

34-летнему Андрею в интернате нравится. Жалуется только на нехватку противоположного пола. А вот у людей пенсионного возраста такой проблемы нет: они и встречаются, и женятся.

Олег, Шура и крысолов

Олег и Шура поженились уже после того, как вернулись из эвакуации. Он – из Кадиевки (бывший Стаханов), она – из Сорокино (бывший Краснодон). Оба города сегодня на неподконтрольной территории, но супругов это касается мало – в последний раз они были в родных городах еще 10-15 лет назад.

Олег и Шура
Олег и Шура

​Сейчас они живут втроем в одной комнате. Третий в этой семье – кот.

– Ловил мышей, да! – нахваливает третьего члена семьи Олег.

– Сказали, в будущем будет крысолов! добавляет Шура. – Тут же поля кругом, а здание было пустое, пока мы были эвакуированы.

***

Сейчас в интернате живут почти сто подопечных. Вернули уже практически всех, кого эвакуировали. А вот директора, который не проработал здесь и года, наоборот, недавно арестовали правоохранительные органы. Его обвиняют в получении взятки в размере 50 тысяч гривен. Ранее несколько его предшественников сбежали на территорию, подконтрольную группировке «ЛНР». Как водится – с деньгами.

У одного из подопечных явно просматривалась тяга к строительным работам
У одного из подопечных явно просматривалась тяга к строительным работам

​На работу интерната это не повлияет – все четыре капитальных ремонта, которые запланированы на этот год, наверняка завершат, зато у подопечных, кроме просмотра телевизора и игры в карты, появилось еще одно развлечение – обсуждение новостей об их уже бывшем директоре.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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