(Друкуємо мовою оригіналу)

Работники любого психоневрологического интерната стараются уберечь своих подопечных от влияния стресс-факторов. Но что делать, если жить приходится в считанных километрах от реальных боевых действий?

Попаснянский психоневрологический интернат за 68 лет своего существования успел побывать пристанищем для беспризорников, детей и даже бывших заключенных. Но сейчас будни учреждения определяет близость линии фронта, которая находится всего в пяти километрах отсюда.

От эвакуации до расширения штата

Трое у нас погибли, когда мы вывозили

Впрочем, бывали здесь времена и похуже. В феврале 2015-го обстрелы были настолько сильными, что подопечных пришлось эвакуировать. Несколько человек погибли прямо во время эвакуации, рассказывает ведущий специалист по социальной работе Сергей Лазаренко: «Надо понимать, что трое у нас погибли, когда мы вывозили. Один человек на глазах – работница пищеблока. Людей быстро вывезли, по всей территории Украины: от Кропивницкого до Харькова и по Луганской области».

Пока подопечные обживались в новых интернатах, работники продолжали выполнять свои обязанности.

Много людей разъехалось, набрали много молодых сотрудников. Приняли на работу культорганизатора

«Люди ходили на работу, делали своими силами ремонт, – вспоминает заместитель директора интерната Дмитрий Федченко. – Потом все понемногу стало возвращаться в свое русло. Много людей разъехалось, набрали много молодых сотрудников. В целом работают столько же людей, хотя появляются даже новые сотрудники – приняли на работу культорганизатора».

Многие – в состоянии агрессии, надо их расслабить. Стараемся какой-то фильм добрый показать

​Ольга Черниченко, которая теперь организовывает досуг подопечных, признается, что расшевелить получается не всех: «Сейчас жарко, они не хотят выходить на улицу. Многие – в состоянии агрессии, надо их расслабить. Стараемся какой-то фильм добрый показать».

​

«У нас была возможность оформить его учиться, но нам отказали»

Несмотря на название, в интернате находятся не только подопечные с психоневрологическими расстройствами, но также люди с инвалидностью, многие из них, по словам Ольги, ничем не отличаются от своих сверстников за забором учреждения.

– Вот мальчик, Андрей его зовут, он хочет приставку, хочет компьютеры, он хочет развиваться, – уверена Ольга. – У нас была возможность оформить его учиться, но нам отказали.

– А что, нет, да? – удивленно вскидывает брови Андрей. – А я жду, блин, ё-моё! Я на компьютерщика хотел…

Андрей рассказывает, что в свободное время он либо смотрит DVD в своей комнате, либо телевизор в холле. Причем, в телевизоре можно найти и откровенно антиукраинские телеканалы.

​«По вечерам телек смотрим, DVD гоняем – я люблю фантастику смотреть, боевики с Джеки Чаном, Джетом Ли. Я в «Одноклассниках» сижу, в «Фейсбуке». В вестибюле есть телевизор – там «ЛНР» ловит, «Новый канал», ТРК «Украина», «ЛОТ», «Интер», «1+1», «СТБ», «НТВ», – перечисляет мужчина.

34-летнему Андрею в интернате нравится. Жалуется только на нехватку противоположного пола. А вот у людей пенсионного возраста такой проблемы нет: они и встречаются, и женятся.

Олег, Шура и крысолов

Олег и Шура поженились уже после того, как вернулись из эвакуации. Он – из Кадиевки (бывший Стаханов), она – из Сорокино (бывший Краснодон). Оба города сегодня на неподконтрольной территории, но супругов это касается мало – в последний раз они были в родных городах еще 10-15 лет назад.

​Сейчас они живут втроем в одной комнате. Третий в этой семье – кот.

– Ловил мышей, да! – нахваливает третьего члена семьи Олег.

– Сказали, в будущем будет крысолов! – добавляет Шура. – Тут же поля кругом, а здание было пустое, пока мы были эвакуированы.

***

Сейчас в интернате живут почти сто подопечных. Вернули уже практически всех, кого эвакуировали. А вот директора, который не проработал здесь и года, наоборот, недавно арестовали правоохранительные органы. Его обвиняют в получении взятки в размере 50 тысяч гривен. Ранее несколько его предшественников сбежали на территорию, подконтрольную группировке «ЛНР». Как водится – с деньгами.

​На работу интерната это не повлияет – все четыре капитальных ремонта, которые запланированы на этот год, наверняка завершат, зато у подопечных, кроме просмотра телевизора и игры в карты, появилось еще одно развлечение – обсуждение новостей об их уже бывшем директоре.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)