Анна Вахрамеєва народилася і жила в Донецьку. Навчалася на історичному факультеті Донецького національного університету. «Коли почалася війна, потреба висловити те, що відбувається всередині мене і навколо, стала гостріше. І я почала малювати картини, присвячені війні та Донецьку в окупації», – розповідає вона. Коли влітку 2016-го довелося залишати окуповане місто, Анна повезла з собою через блокпости і свої картини, зашивши їх у дно сумки: «Роботи виконані на аркушах А4, лише одну я змалювала на полотні – так їх було легше вивозити, ніж великі полотна», – каже художниця. До Дня Донецька, яке відзначали в останню неділю серпня, Радіо Донбас.Реалії пропонує вашій увазі роботи Анни Вахрамеєвої, присвячені рідному місту. «У своїх картинах я хочу показати, що таке війна і що таке окупація, як живе в ній людина з «іншими» поглядами, яка любить Україну, і, головне, що я хочу нагадати у всіх своїх роботах: Донецьк – це Україна!».