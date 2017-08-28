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28 Серпень 2017, Київ 18:08
Фотогалереї

Фотогалерея: «Русский мир» у Донецьку. Як художниця зображає рідне місто в окупації

Анна Вахрамеєва народилася і жила в Донецьку. Навчалася на історичному факультеті Донецького національного університету. «Коли почалася війна, потреба висловити те, що відбувається всередині мене і навколо, стала гостріше. І я почала малювати картини, присвячені війні та Донецьку в окупації», – розповідає вона. Коли влітку 2016-го довелося залишати окуповане місто, Анна повезла з собою через блокпости і свої картини, зашивши їх у дно сумки: «Роботи виконані на аркушах А4, лише одну я змалювала на полотні – так їх було легше вивозити, ніж великі полотна», – каже художниця. До Дня Донецька, яке відзначали в останню неділю серпня, Радіо Донбас.Реалії пропонує вашій увазі роботи Анни Вахрамеєвої, присвячені рідному місту. «У своїх картинах я хочу показати, що таке війна і що таке окупація, як живе в ній людина з «іншими» поглядами, яка любить Україну, і, головне, що я хочу нагадати у всіх своїх роботах: Донецьк – це Україна!».
&laquo;Стоп, міни!&raquo;
1

«Стоп, міни!»

&laquo;Два світи&raquo;
2

«Два світи»

&laquo;Вона хотіла жити&raquo;
3

«Вона хотіла жити»

&laquo;Нехай щастить&raquo;
4

«Нехай щастить»

&laquo;Руский мир&raquo;
5

«Руский мир»

&laquo;Діти війни&raquo;
6

«Діти війни»

&laquo;Град&raquo;
7

«Град»

&laquo;Буденна подія&raquo;
8

«Буденна подія»

&laquo;Чорні соняшники&raquo;
9

«Чорні соняшники»

&laquo;Сонце України встає на Донбасі&raquo;
10

«Сонце України встає на Донбасі»

&laquo;По той бік війни&raquo;
11

«По той бік війни»

&laquo;Остання надія&raquo;
12

«Остання надія»

&laquo;Кіборги&raquo;
13

«Кіборги»

&laquo;Українське літо&raquo;
14

«Українське літо»

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