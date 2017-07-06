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06 Липень 2017, Київ 20:46
Фотогалереї

Фоторепортаж: Довга дорога додому загиблого «донбасівця»

Шостого липня у Києві на майдані Незалежності попрощалися з бійцем батальйону «Донбас» молодшим сержантом Володимиром Самоленком. Боєць батальйону спецпризначення «Донбас» із позивним «Вован» героїчно загинув ще під час запеклих боїв на Дебальцевському плацдармі, у селищі Логвінове, 12 лютого 2015 року. На той момент йому було 46 років. Лише зараз тіло полеглого захисника України було ідентифіковано.

У Володимира Самоленка залишилася дружина та донька. Поховають Героя в Києві, на Берківецькому кладовищі.
12 лютого 2015 року зведений загін спробував відбити у російських гідридних сил стратегічно важливе село Логвинове, що на Донеччині. Крім армійців, участь в операції взяли і бійці батальйону &laquo;Донбас&raquo;. За підтримки танків бійцям 30-ї механізованої бригади і добровольцям вдалося увійти в село. Однак під час просування група потрапила в засідку і прийняла важкий бій
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12 лютого 2015 року зведений загін спробував відбити у російських гідридних сил стратегічно важливе село Логвинове, що на Донеччині. Крім армійців, участь в операції взяли і бійці батальйону «Донбас». За підтримки танків бійцям 30-ї механізованої бригади і добровольцям вдалося увійти в село. Однак під час просування група потрапила в засідку і прийняла важкий бій

Виходили військові з Логвинова, розділившись на дві групи: перша виходила разом із полоненими, а друга її прикривала. Саме вона і була майже повністю знищена &ndash; загинуло 5 військових
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Виходили військові з Логвинова, розділившись на дві групи: перша виходила разом із полоненими, а друга її прикривала. Саме вона і була майже повністю знищена – загинуло 5 військових

Олександр Ламбурський на позивний &laquo;Моряк&raquo; &ndash; боєць 30-ї ОМБр, брав участь в бою за Логвінове 12 лютого 2015 року
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Олександр Ламбурський на позивний «Моряк» – боєць 30-ї ОМБр, брав участь в бою за Логвінове 12 лютого 2015 року

Офіційно загибель 46-річного стрільця-гранатометника Володимира Самоленка не була підтверджена. Його спершу поховали у Дніпрі як тимчасово невпізнаного захисника України
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Офіційно загибель 46-річного стрільця-гранатометника Володимира Самоленка не була підтверджена. Його спершу поховали у Дніпрі як тимчасово невпізнаного захисника України

Весь цей час родичі здавали аналізи, однак дві експертизи ДНК не дали позитивного результату. Тільки з третьої спроби в кінці червня 2017 року тіло було ідентифіковано, що це саме Володимир Самоленко
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Весь цей час родичі здавали аналізи, однак дві експертизи ДНК не дали позитивного результату. Тільки з третьої спроби в кінці червня 2017 року тіло було ідентифіковано, що це саме Володимир Самоленко

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В останній шлях бійця проводжали на колінах
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В останній шлях бійця проводжали на колінах

Із поверненням додому, Герою!
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Із поверненням додому, Герою!

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