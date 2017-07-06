Фоторепортаж: Довга дорога додому загиблого «донбасівця»

Шостого липня у Києві на майдані Незалежності попрощалися з бійцем батальйону «Донбас» молодшим сержантом Володимиром Самоленком. Боєць батальйону спецпризначення «Донбас» із позивним «Вован» героїчно загинув ще під час запеклих боїв на Дебальцевському плацдармі, у селищі Логвінове, 12 лютого 2015 року. На той момент йому було 46 років. Лише зараз тіло полеглого захисника України було ідентифіковано.



У Володимира Самоленка залишилася дружина та донька. Поховають Героя в Києві, на Берківецькому кладовищі.