Фоторепортаж: Курсанти-зв’язківці перетворили машину-«амфібію» з АТО на меморіал

Сьогодні у Києві курсанти та викладачі Київського коледжу зв’язку з підвищеним рівнем викладання військової підготовки вшанували пам’ять загиблих захисників України. На території коледжу відкрито меморіал пам’яті захисників Донецького аеропорту – «кіборгам». На церемонію вшанування були запрошені учасники бойових дій на Сході України – військовослужбовці та бійці добровольчих батальйонів, – а також родини загиблих бійців.

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Курсанти і викладачі коледжу вирішили створити на території учбового закладу Алею слави.