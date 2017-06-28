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28 Червень 2017, Київ 15:23
Фотогалереї

Фоторепортаж: Курсанти-зв’язківці перетворили машину-«амфібію» з АТО на меморіал

Сьогодні у Києві курсанти та викладачі Київського коледжу зв’язку з підвищеним рівнем викладання військової підготовки вшанували пам’ять загиблих захисників України. На території коледжу відкрито меморіал пам’яті захисників Донецького аеропорту – «кіборгам». На церемонію вшанування були запрошені учасники бойових дій на Сході України – військовослужбовці та бійці добровольчих батальйонів, – а також родини загиблих бійців.

Курсанти і викладачі коледжу вирішили створити на території учбового закладу Алею слави.
Урочиста варта курсантів Київського коледжу зв&rsquo;язку
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Урочиста варта курсантів Київського коледжу зв’язку

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Учасник АТО вшановує пам&rsquo;ять загиблих побратимів
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Учасник АТО вшановує пам’ять загиблих побратимів

Момент відкриття пам&rsquo;ятника &laquo;родом з АТО&raquo; на честь загиблих бійців
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Момент відкриття пам’ятника «родом з АТО» на честь загиблих бійців

Історію створення меморіалу на території коледжу розповіли під час урочистої церемонії. Фактично, це власноруч відреставрована курсантами бойова розвідувально-десантна машина(БРДМ), яку вивезли з поля бою поблизу Донецького аеропорту. Військові між собою звуть її машиною-&laquo;амфібією&raquo;, через її здатність долати водні перешкоди
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Історію створення меморіалу на території коледжу розповіли під час урочистої церемонії. Фактично, це власноруч відреставрована курсантами бойова розвідувально-десантна машина(БРДМ), яку вивезли з поля бою поблизу Донецького аеропорту. Військові між собою звуть її машиною-«амфібією», через її здатність долати водні перешкоди

Коледж отримав дві таких машини: одна з них стане учбовою, інша &ndash; стала меморіалом
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Коледж отримав дві таких машини: одна з них стане учбовою, інша – стала меморіалом

Матері загиблих кіборгів Ніна Брановицька (ліворуч) та Лідія Мусієнко (праворуч)
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Матері загиблих кіборгів Ніна Брановицька (ліворуч) та Лідія Мусієнко (праворуч)

Хвилина мовчання за загиблими
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Хвилина мовчання за загиблими

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Ветеран АТО, полковник Петро Потєхін
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Ветеран АТО, полковник Петро Потєхін

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