Обурення в Росії з приводу видворення Курбатової – крокодилячі сльози – Уколов

30 серпня СБУ депортувала журналістку російського «Первого канала» Ганну Курбатову. А напередодні з України вислали двох іспанських журналістів. Раніше, влітку, було депортовано співробітниць іншого російського телеканалу Тамару Нерсесьян та Марію Князєву. Спецслужби повідомляють, що причиною була антиукраїнська діяльність. Водночас ОБСЄ закликала Україну припинити депортацію іноземних журналістів. Тож, видворення представників ЗМІ – що це: боротьба з інакодумством чи намагання боротися з антиукраїнською пропагандою, обговорювали експерти в ефірі «Вашої Свободи».