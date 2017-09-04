Відбувається реванш, регіонали вже не бояться – Сазонов

Поліція Києва почала два провадження за фактом конфлікту на вулиці Грушевського: через знищення графіті «Ікони революції» – за статтею Кримінального кодексу про руйнування пам’яток історії та культури, а через побиті вікна і обмальований фасад меблевого салону «Емпоріум», на стіні якого раніше були розміщені роботи, – за статтею про умисне знищення або псування майна. Тим часом блогери згадують події жовтня 2006 року, коли у центрі Києва стерли написи про Януковича, зроблені під час Помаранчевої революції. Жовтень 2006-го: початок реваншу тих, хто програв перший Майдан. Чи не свідчить цей скандал із меблевим салоном, що починають зараз стирати і другий Майдан? Про це у програмі Ваша Свобода говорили народний депутат України, член партії «Національний корпус» Олег Петренко та блогер Кирило Сазонов. Ведучий: Олександр Лащенко.