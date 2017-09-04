Брюссель підтвердив підтримку України (світова преса)

Каталонський часопис La Vanguardia пише про задоволення керівництва ЄС набуттям чинності угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Лондонська вечірня газета The Evening Standard вміщує рецензію на роботу про Голодомор в Україні. Італійський часопис La Stampa пише про величезну кількість підробок італійського ігристого вина «Асті», які можна побачити на полицях українських супермаркетів.

Провідний часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia друкує статтю «Юнкер вітає набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Каталонське видання пише, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер визначив перший день дії цієї угоди як «день святкування» для Європейського Союзу.

«Попри всі виклики, які ми подолали, набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС втілює у життя нашу обіцянку українським друзям. Я хочу подякувати всім тим, хто зробив цей момент можливим, тим, хто був на Майдані, і тим, хто наполегливо працює з реформами в Україні. Це – день святкування для цілого європейського континенту!», – заявив Жан-Клод Юнкер.

Каталонська газета додає, що голова зовнішньої політики Європейського Союзу Федеріка Моґеріні, у свою чергу, наголосила на тому, що Київ та Брюссель поділяють ті самі цілі, а також, що Україна може покладатися на підтримку і співпрацю з ЄС у майбутньому. За словами Моґеріні, угода означатиме тісніші зв’язки між людьми, більші ринки та ширші можливості для бізнесу і підприємців. Далі La Vanguardia пише, що представник ЄС на переговорах з розширення Йоганнес Ган наголосив, що найпершим результатом дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС має стати збільшення українського експорту до всіх країн Європейського Союзу.

Європейський парламент, як зазначає La Vanguardia, також висловив задоволення початком дії угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, наголошуючи, що одним із головних наслідків цього має стати поступове наближення українського законодавства, норм та стандартів до тих, які існують у країнах Європейського Союзу, і Київ має якомога швидше запровадити все це у життя. Ця угода, згідно з керівництвом Європейського Союзу, також посилить співпрацю між Україною та ЄС із питань захисту довкілля, прав споживачів, транспорту, освіти, культури та енергетики. Паралельно до цього, як пише каталонське видання, Брюссель знов підтвердив свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.



Переклад Твіту: «Юнкер вітає набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Лондонська вечірня газета The Evening Standard вміщує рецензію на книгу Анн Апплбаум «Червоний голод: Сталінська війна проти України». Автором рецензії є відомий британський історик Саймон Себаґ Монтефіоре, який зазначає, що Анн Апплбаум розповідає про те унікальне місце в історії, яке завжди посідала Україна. Від самого початку сходження на престол Російської імперії династії Романових Україну розглядали як життєвоважливу частину імперії, власне, як Путін і розглядає Україну сьогодні. Себаґ Монтефіоре додає, що під час більшовицької революції 1917 року, ціла низка українських вождів та керівників національного руху чинили опір арміям Леніна. Більшовицький ватажок, як пише британський історик, і без того підозрював, що українці у своїй масі були консервативними антикомуністами, які хотіли мати свою їжу на своїй землі. Проте Ленін був налаштований силоміць утримати Україну у його новоствореному Радянському Союзі.

Саймон Себаґ Монтефіоре повідомляє читачам лондонської «вечірки», що у 1920-ті роки Сталін дозволив проведення політики українізації, яка становила, на думку британського історика, обмежену підтримку і розвиток української національної культури в обмін на лояльність до більшовицького режиму у Москві. Проте далі прийшла насильницька колективізація, яка почала заганяти українських селян до колгоспів, а їхні врожаї конфісковувалися для того, аби годувати більш лояльні території Радянського Союзу, або ж продавати за кордон з метою фінансування сталінської політики індустріалізації. Українське селянство відповіло на це приховуванням зерна і забиванням худоби. Сталін сприйняв це, за словами Себаґа Монтефіоре, як заколот проти нього. Більшовицький диктатор надіслав до українських сіл сили кримінального типу під проводом своїх вірних приплічників, на зразок Кагановича.

The Evening Standard завершує, вказуючи, що Голодомор 1932-33 років не було спричинено колективізацією, як такою. Голодомор став наслідком силового відбирання їжі в людей. І тоді в Україні розгорнулась справжня трагедія, коли люди вбивали своїх дітей, аби їх з’їсти, коти і пацюки просто зникли, цілі селища стали порожніми. Саймон Себаґ Монтефіоре пише, що авторка книги «Червоний голод: Сталінська війна проти України» Анн Апплбаум наводить приклад доповіді керівника київської міліції часів Голодомору, у якій зазначається, що у селах Київщини лише за 2 місяці було зареєстровано 69 випадків канібалізму. Але зрештою, як пише британський історик, Голодомор досяг, власне, протилежного до намірів Сталіна. Так само, як і нинішні зусилля Росії контролювати Україну, Голодомор, який взагалі відкидається деякими російськими істориками, став частиною зміцнення української національної тотожності.

Переклад Твіту: «Історія голоду, яка заторкує саме серце».

Один із найповажніших часописів Італії La Stampa, який видається у Турині, публікує статтю «Битва за ігристе вино з міста Асті». Італійське видання повідомляє про серйозну кількість підробної алкогольної продукції, яка продається в супермаркетах України та Молдови. Зокрема, йдеться про «імітацію» всесвітньовідомого ігристого вина з італійського міста Асті. Газета б’є на сполох, вказуючи, що кількість цих підробок, які знаходять шлях до полиць українських супермаркетів, справді вражає. Лише в Україні з тих трьох мільйонів пляшок, які мають етикетку «Асті», при перевірці з’ясувалося, що лише 569 тисяч мають стосунок до справжнього ігристого вина, яке походить з міста Асті, що в італійській області П’ємонт.

La Stampa зазначає, що в Україні продукція італійської винарні «Асті» не є дешевою, як на українських споживачів. Часопис додає, що пересічно пляшки з етикеткою «Ігристе вино Асті» мають ціну, яка у перерахунку з українських гривень становить суму у 6 євро 55 центів. Втім, у крамницях України нині існує також величезна кількість пляшок з етикеткою «Асті», які оцінено практично чи не втричі дешевше, а саме, в еквівалент 2 євро 46 центів. Ця продукція «за зниженими цінами», як пише туринське видання, дуже часто не має геть нічого спільного з відомим італійським ігристим вином, маючи у своєму вмісті воду і цукор. І це лише, так би мовити, зареєстровані за допомогою сканерів в українських супермаркетах, випадки.

Як на італійське періодичне видання, кількість підробного ігристого вина «Асті» в Україні може становити до 4 мільйонів пляшок. Італійська газета вважає, що все це являє собою доволі загрозливий феномен, який, як зазначає часопис, розповсюджується країнами східної Європи. Зокрема, La Stampa пише, що ігристі вина доволі посередньої якості, що їх виробляють у Молдові та Україні, почали прикрашати етикетками, які мають назву автентичного італійського вина «Асті», яке продається за порівняно низькими цінами. Ба більше, як додає туринський часопис, у деяких випадках підробні етикетки українських та молдовських «імітацій» італійського ігристого з Асті, мають ще й підробні приватні символи виробників цього ігристого вина з італійської області П’ємонт.

Переклад Твіту: «Битва за ігристе вино з міста Асті».