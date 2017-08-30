Агресія Росії призвела до відродження високої української культури (світова преса)

Видання Politico розмірковує над тим, як Революція гідності та агресія з боку Росії сприяли розвитку українського мистецтва та культури. Інтернет-видання The Daily Beast розповідає про останні новини стосовно причетності Пола Манафорта – колишнього керівника передвиборчої президентської кампанії у США Дональда Трампа – до колишнього проросійського президента України Віктора Януковича. А британська газета The Times повідомляє про останні новини стосовно будівництва Керченського мосту, який будує Росія в окупованому Криму.

Видання Politico розмірковує над тим, як «насильство, криза та переворот в Україні» сприяють розвитку українського мистецтва та культури. Видання зазначає, що «країна наразі переживає стрімкий культурний ренесанс, який нагадує бурхливі 1960-ті роки у Сполучених Штатах та Західній Європі». Від початку конфлікту Україна почала відтворювати свою багату культурну спадщину, яка колись зазнала суттєвого занепаду через радянську владу, йдеться у статті.

Зі зростанням патріотизму на тлі російської агресії, молоде покоління українців знову відкриває для себе та пропагує українську ідентичність, зауважують автори. Наприклад, з’явилося багато українських брендів одягу, а вишиванки стали знову популярними, зріс попит на українських музикантів та місцеві органічні продукти харчування.

«Поштовх до вивчення української тематики в мистецтві й культурі найбільше виражений у кіноіндустрії країни, яка почала розвиватися після революції», – мовиться у виданні.

«Перед війною українська культура розглядалася як продовження пострадянського культурного простору. Українці розглядали російських письменників, таких як Пушкін і Чехов, як частину їхньої літературної традиції. Та сьогодні українці більше зацікавлені у відновленні своєї власної високої культури, особливо творів поета Тараса Шевченка, якого багато хто вважає батьком сучасної української нації», – зазначають автори.

Видання також наводить конкретні приклади української культурної революції. Наприклад, бренд української арт-студії, яка працює в царині предметного дизайну Bob Basset, набув високої популярності з початком конфлікту на Сході України: «їхні червоні шкіряні маски з окулярами, які нагадують імпровізовані протигази, що носили протестувальники під час Євромайдану, навіть з’явилися у музичних відеороликах таких західних виконавців, як Slipknot та Avril Lavigne», – йдеться в статті.

Інший арт-проект під назвою «Ізоляція» «приніс шрами розірваного війною Донбасу в самий центр українського мистецтва», повідомляє видання. «Творчий колектив переїхав із Донецька до Києва влітку 2014 року, коли бойовики захопили їхнє приміщення й знищили більшість творів мистецтва».

Інтернет-видання The Daily Beast розповідає останні новини стосовно співпраці Пола Манафорта – колишнього керівника передвиборчої президентської кампанії у США Дональда Трампа – з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Автор статті Спенсер Акерманн зазначає, що Манафорт об’єднався з юристами колишнього президента США Барака Обами для того, щоб допомогти Януковичу.

Коли Віктор Янукович прийшов до влади в 2010 році, йому не знадобилося багато часу для того, щоб ув’язнити політичного опонента Юлію Тимошенко, нагадує автор. Західні країни почали засуджувати політичні переслідування проросійського президента, а в Манафорта, який консультував у той час Партію регіонів, виникла «термінова піар-проблема»: як виправдати Януковича в очах світу, йдеться у статті.

Тому Манафорт вирішив, що шанована американська юридична фірма могла б зайнятися розслідуванням цієї справи для того, щоб подати Януковича у «гарному світлі». Вибором Манафорта стала впливова юридична компанія Skadden Arps, «зокрема, два адвокати, які мали суттєві зв’язки з адміністрацією Обами: Ґрег Крейг, партнер у фірмі, був першим адвокатом Барака Обами в Білому домі; Кліфф Слоун був колишнім адвокатом Клінтон у Білому домі». Таким чином, Skadden Arps «відмили» ім’я Януковича у своєму звіті. При цьому, згідно з документами, які знайшли вже після того, як Янукович утік із України, Крейг активно підтримував зв’язок із Манафортом під час складання звіту.

Звіт Skadden Arps вийшов у 2012 році, та він не повністю виправдав дії Януковича, однак все одно значно підтримав колишнього президента, зазначивши, що юридична фірма не вірить у те, що «Тимошенко надала конкретні докази політичної упередженості, яких було б достатньо для того, щоб зняти засудження за американськими стандартами», – мовиться у статті.

Акерманн також зазначає, що є докази того, що Янукович та його соратники намагалися знищити низку документів перед тим, як утекти з України в 2014 році. Наприклад, «колишній генеральний прокурор України залишив частину документів у сауні, як повідомляло видання Times. Серед них була і рання версія проекту звіту Skadden, який був анотований українськими урядовцями, котрі, як виявилося, підштовхували американців до більш співчутливого тлумачення цієї справи».

Коли документи потрапили до рук адвокатів Тимошенко, вони заявили, що «висновок цього звіту базується на тому, що Манафорт організував і координував так зване «незалежне розслідування» Skadden Arps з українським урядом, щоб Янукович та його соратники, зокрема Фірташ, були повністю інформовані про те, на що члени команди Skadden Arps дивилися, що шукали, і куди вело їхнє «розслідування».

Це означає, що розслідування у справі Манафорта тепер стає складнішим, адже замішаними в ньому виявилися не лише республіканці, а й демократи.

Британська газета The Times розповідає останні новини стосовно будівництва Керченського мосту. Автори зазначають, що коли проект завершать, він дасть змогу російському президенту Володимиру Путіну утримувати Крим у своїх руках.

Інженери вже почали встановлювати центральну частину мосту, який незабаром з’єднає Крим із Росією. Кремль дуже зацікавлений у тому, щоб Крим не залишався ізольованим, тому він створює транспортний зв’язок, у тому числі й для того, щоб експортувати вино та фрукти з півострова й підсилити інвестування у сфери туризму й бізнесу, йдеться у статті.

Автори нагадують, що компанія, яка отримала контракт на будівництво проекту, належить другу Путіна Аркадію Ротенбергу.

Україна минулого місяця заявила, що має намір подати до суду на Росію через її рішення закрити Керченську протоку в зв’язку з будівництвом мосту.

«Адольф Гітлер наказав побудувати міст через вузьку частину протоки у 1943 році, коли його війська вторглися до Радянського Союзу. Альберт Шпер, його архітектор, схвалив ці плани, але нацисти були змушені відступити ще до того, як міст побудували. Потім Червона армія побудувала тимчасовий залізничний міст, але через півроку його зруйнував льодовик», – пояснює видання.

Автор також звертає увагу на те, що критики проекту моста вважають, що новий дизайн «може бути вразливим до землетрусів та грязьових вулканів на морському дні».