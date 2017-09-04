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04 Вересень 2017, Київ 23:03
Відео

У світі пройшли акції підтримки мусульман-рохінджа (відео)

У світі пройшли акції підтримки мусульман-рохінджа (відео)
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Близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М’янми до сусідньої Бангладеш, повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців. За даними військових М’янми, в сутичках впродовж останніх днів загинули майже 400 людей, більшість із них – бойовики-рохінджа. Силовики М’янми і представники народності рохінджа звинувачують одне одного в жорстокостях. У Києві, грозному та Москві пройшли акції підтримки мусульманських меншин в тому регіоні.

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