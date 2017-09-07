Окупація Криму і поява «ДНР» та «ЛНР» стали можливими завдяки «міфам та теоріям змов» (світова преса)

Видання New Eastern Europe розмірковує над особливостями людей із радянським типом мислення, які не приймають системні зміни, що відбувалися після розпаду СРСР. Financial Times пише про те, що Росія намагається закрити вікно України на Захід. Брюссельське видання EU Observer публікує думку автора з Росії, що постачання Україні американської зброї стане великою помилкою.

Видання New Eastern Europe розмірковує над особливостями людей із радянським типом мислення, які не приймають системні зміни, що відбувалися після розпаду Радянського Союзу. Автори статті Майкл Джентайл та Дмитро Потєхін зазначають, що є група колишніх громадян СРСР, які все ще прославляють цінності, що існували до 1991 року, та пояснює, яким чином політики використовують це для досягнення власних цілей.

З початком нового тисячоліття політичні діячі «терпляче працювали над відтворенням та ребрендингом найважливіших елементів радянського мислення» у власних інтересах, в тому числі і в Україні, мовиться у статті.

Саме так звані «радянські люди» (в оригіналі Homo Sovieticus) виступали проти Помаранчевої революції і Євромайдану в Україні. У 2004 році їхнє незадоволення було швидше пасивно-агресивним, та вони віддано підтримували Віктора Януковича і забезпечили його перемогу на президентських виборах у 2010 році, пояснюють автори.

Окупація Криму та поява угруповань «ДНР» та «ЛНР» на сході України стали можливими саме завдяки «міфам та теоріям змов, на яких побудоване це радянське мислення», вважають автори. «У 2014 році радянським наративам, які підтримали православні фундаменталісти, найманці за гроші та збройні сили Путіна, «вдалося» мобілізувати людей із радянським типом мислення (в оригіналі sovietskiy chelovek)до такого рівня, якого не міг уявити навіть Янукович та його клептократична правляча банда», – звертають увагу Джентайл та Потехін.

Автори також пояснюють, що нинішня зовнішньополітична позиція Росії заснована саме на мобілізації радянської ідентичності – ідеологія СРСР також робила наголос на колективізмі, повазі до влади (і, звичайно ж, поклонінні їй) і оборонній місії проти «зазіхань вороже налаштованого капіталістичного закордону». Росія перетворила культурні та релігійні цінності на зброю, у тому числі й на Донбасі, зазначає видання. А радянська людина тим часом спирається «на вибіркові спогади із минулого, поєднуючи їх з частковими уявленнями про теперішній час».

Та справа у тому, що ті, хто цю зброю використовує, самі не є людьми із радянським типом мислення, «вони є класом опортуністів та політичних підприємців, які просто використовують нагоди, що їм трапляються», пояснює видання.

Автори також зазначають, що «радянські наративи з необхідності занурюються в ностальгію, дивлячись у минуле для того, щоб зрозуміти теперішнє і уявити майбутнє».

Видання Financial Times пише про те, що Росія намагається закрити вікно України на Захід. Автори нагадують, що минулого місяця Росія вже завершила будування залізниці, яка обходить Україну. Проект був завершений на рік раніше, ніж планувалося, що вказує на його стратегічну важливість для Кремля, мовиться у статті. Та це лише один з декількох проектів Росії, який має на меті перетворити Україну на «острів» замість мосту, що з’єднує Схід та Захід. Саме це може стати найнебезпечнішим наслідком війни в Україні, зауважує видання.

Внаслідок цієї війни постраждали не тільки домовленості про новий Великий шовковий шлях із Китаєм, а й торгові вузли як з Росією, так і всередині України з непідконтрольними територіями Донбасу.

Росія наразі будує не лише нові мости та залізниці, а й нові трубопроводи, які постачатимуть російський газ в інші країни, оминаючи при цьому Україну. Наприклад, «Північний потік-2» та «Турецький потік» планують почати постачання газу вже у 2019 році, зазначається у статті.

Завершення роботи над цими газопроводами дозволить Росії продовжувати обслуговувати своїх європейських клієнтів, при цьому різко скорочуючи обсяги газу, що проходять через Україну. «Внаслідок цього Україна не тільки втратить дохід від транзиту газу, але й зіткнеться з можливістю того, що Москва припинить постачання газу Україну в разі кризи», – вважає видання.

У таких умовах Києву необхідно продовжувати будувати торговельні відносини із західними країнами, зауважують автори статті. Також важливим є і модернізація інфраструктури й створення привабливих та надійних умов для іноземних інвестицій.

«Західне вікно України не буде відкритим вічно», – зазначає видання у висновках.

Брюссельське видання EU Observer опублікувало у розділі «Думка» статтю російського коментатора Євгена Пудовкіна, який вважає, що постачання Україні американської зброї стане великою помилкою. Автор зазначає, що колишній президент США Барак Обама розумів це, і тому «не перетинав межу, коли мав справу з президентом Росії Володимиром Путіним».

На думку Пудовкіна, нові економічні санкції та постачання зброї в Україну не змінять поведінки Росії. Більш того, Пудовкін переконаний у тому, що це призведе до перетворення кризи в Україні на повномасштабну «війну чужими руками» з Росією.

Згідно із останніми опитуваннями російського «Левада-центру», «70 відсотків росіян стверджують, що вони будуть підтримувати нинішню зовнішню політику уряду, навіть незважаючи на нові економічні покарання. Сильний тиск лише ще більше об’єднає населення за спиною свого лідера, одночасно посилюючи позиції кремлівських консерваторів», – розмірковує російський автор.

На думку Пудовкіна, Європа не готова до такого сценарію, а Кремль все одно не залишить Україну в спокої до того, як отримає гарантії її нейтралітету й спеціального статусу її східних регіонів.

При цьому він стверджує, що «в Росії немає стимулу розпалювати конфлікти». Вона, вважає автор, бачить східні території України своїми буферними зонами від того, що Москва вважає «намаганнями Заходу і НАТО оточити Росію». Для Києва ж першою необхідністю Пудовкін вважає саме запровадження внутрішніх реформ, які конче необхідні країні, а щодо конфлікту на Донбасі єдиним виходом є заморозити його, вважає московський коментатор.