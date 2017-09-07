(Друкуємо мовою оригіналу)

В Авдеевку вот-вот должны провести газ с подконтрольной территории. Об этом заявляют на Авдеевском коксохимическом заводе – градообразующем предприятии. Говорят: все должно быть готово к началу отопительного сезона. Сейчас в городе, где уже второй год газ и вода присутствуют с большими перебоями, продолжают работать магазины и местная больница, коммунальные предприятия и школы, ремонтируются дороги и спортивные площадки, разбираются завалы разрушенных зданий.

В некогда 40-тысячной Авдеевке сейчас проживает не более половины населения. Жители всеми силами стараются восстановить разрушенное жилье и работают. Из-за обстрелов город регулярно остается без воды, газа и света. Скоро Авдеевка должна получить новый газопровод с подконтрольной территории, говорит генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Предприятие вместе с государством участвует в строительстве новой линии газопровода и линии электропередач с Кураховской ТЭС. К началу отопительного сезона в городе будет газ.

Я надеюсь, что до отопительного сезона Авдеевка будет уже с газом. Это абсолютно верное решение, и другого решения нет

«С «Зуевки» (Зуевской ТЭС – ред.) нет электроэнергии, но есть электроэнергия из Курахово. Идет работа по прокладке газопровода. Я надеюсь, что до отопительного сезона Авдеевка будет уже с газом. Это абсолютно верное решение, и другого решения нет», – прогнозирует Муса Магомедов.

Также, по словам Магомедова, коксохим вышел на довоенные объемы производства.

Когда нет активных боевых действий, то жизнь в Авдеевке абсолютно нормальная. Причитать о том, что все плохо – удел слабых, по сути

«Мы производим 9 тысяч тонн кокса доменного в сутки, несмотря на то, что остались без «тяжелых» марок углей, которые получали из «Краснодонугля». Постепенно восстанавливаем у себя производство, так как потери были достаточно большими. Знаете, когда нет активных боевых действий, то жизнь в Авдеевке абсолютно нормальная. Причитать о том, что все плохо – удел слабых, по сути», – говорит он.

Заведующая местной городской библиотекой Наталья Хорошун увлеченно рассказывает о новых поступлениях детских книг. Говорит, что после разрушения библиотеки жители устроили акцию дарения, и книгохранилище заметно пополнилось.

Люди нам столько подарили книг – это была просто акция дарения книг. Мы не покупали то, что пострадало, и пустили деньги на интеллектуальную литературу. Дети должны быть внутри великанами. Это психология

«У нас пострадал фонд библиотечный. Люди нам столько подарили книг – это была просто акция дарения книг. Мы не покупали то, что пострадало, и пустили деньги на интеллектуальную литературу. Смотрите, как замечательно иллюстрирована детская книжечка. Ребенок прочитывает такую большую книгу. Книга большая, буквы большие и ребенок, как великан внутри. Потому что дети должны быть внутри великанами. Это психология», – рассказывает Наталья Хорошун.

И все же, многие проблемы жителей так и остаются не решенными. Война разрушила годами отлаженные механизмы работы различных служб, необходимых населению. В городе нет суда. Чтобы решить спорные вопросы, жители Авдеевки вынуждены ехать в Торецк. Чтобы решить проблемы с выплатами «Ощадбанка» – в Покровск, Константиновку или Краматорск, потому что местное отделение работает не в полную силу. Горожане переживают, что и отделение Пенсионного фонда скоро переедет в Торецк, и это еще более усложнит процесс получения документов. Сейчас службы разбросаны по всей области; в довоенные времена все было в пределах города.

«Пока в Москве, в кремлевском кресле сидит этот маньяк, мира не будет никогда. Вы поняли, за кого я говорю? За Путина», – поделился рецептом улучшения жизни врач авдеевской городской больницы Юрий Студейников.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)