25 вересня виповнився рівно місяць з того часу, як Тристороння контактна група домовилася про так зване «шкільне» перемир’я на Донбасі. Українські військові зазначають: ситуація вздовж лінії розмежування стабілізувалася, однак бойовики продовжують зводити фортифікаційні споруди. В Авдіївці, що безпосередньо на лінії зіткнення, за словами українських солдатів, фортифікаційні споруди бойовиків за останній час «виросли» у декілька разів. Місцеві жителі кажуть, що за літо інтенсивність обстрілів зменшилася. Мова йде про важке озброєння, адже на стрілецьке уваги вони вже не звертають.