ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі кількість обстрілів знизилася на 10%, проте обстріли тривають

За минулий тиждень у зоні бойових дій на Донбасі кількість обстрілів знизилася на 10%, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Минулого тижня ситуація з безпекою була нестабільною. Кількість порушень знизилася на 10% порівняно з попереднім тижнем, однак випадки насильства фіксувалися регулярно у більшості районів вздовж лінії зіткнення», – сказав представник ОБСЄ.

За його словами, на трикутник Ясинувата – Авдіївка – Донецький аеропорт припало до 40% всіх порушень, зафіксованих за минулий тиждень.

Він також нагадав, що минуло три роки з моменту підписання Мінських угод, які, серед іншого, передбачають повне припинення вогню, проте порушення тривають.

В ОБСЄ зазначають, що обидві сторони конфлікту порушують режим тиші.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.

За останніми даними ООН, внаслідок збройного конфлікту, який триває на частині Донбасу від квітня 2014 року, загинули близько 10 тисяч людей.