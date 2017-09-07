Радника віце-прем’єр-міністра і відомого волонтера звинувачують у викраденні людини понад два роки тому

Колишній волонтер, а нині військовослужбовець Дмитро Тропша вимагає притягнути до відповідальності одного з найактивніших членів волонтерського руху, радника віце-прем’єр-міністра Олексія Ліпіріді. Тропша каже, що більш ніж два роки тому Ліпіріді вирішив пожартувати над своїми колегами, але розіграш виявся невдалим. Сьогодні поліція розслідує кримінальне провадження, де фігурують обидва волонтери. Одна зі статей – викрадення людини. У волонтерському середовищі деякі вважають, що історію розкручують задля дискредитації волонтерського руху і заради боротьби проти Ліпіріді. Сам Ліпіріді каже, що співпрацював зі слідством у статусі свідка і більше до нього питань не було.

Це був дуже невдалий розіграш, кажуть усі учасники інциденту, який стався 9 травня 2015 року поблизу Торецька Донецької області. Волонтер Дмитро Тропша із позивним «Фізик» приїхав у зону АТО разом зі своїм колегою Віталієм Дейнегою. Це мала бути чергова поїздка для допомоги військовим. При собі у Тропші була сумка із оптичними прицілами і інструментами для встановлення оптики на зброю. На вокзалі волонтерів зустріли журналісти «Нового каналу» – і разом вони поїхали до військових.

Проте на одному з блокпостів автобус зупинили і захопили волонтерів у заручники – їм стягнули руки, грубо поклали на землю, постріляли над головами, одягнули на голови мішки і запхали в машину. Про це йдеться у зверненні Тропші у Facebook. Учасники розіграшу повірили, що їх взяли в полон проросійські бойовики.

«Мені було боляче їхати, я дуже налякався. В мене діабет – і будь-який стрес для мене може стати смертельним. Я вже попрощався з життям, але вирішив боротися до кінця. Я зробив зубами дірку в пакеті на голові і побачив, що їду за заднім сидінням мікроавтобуса», – пригадує він.

Волонтер каже про сильні побої – по ребрах, голові та ногах, а також тортури. Його ставили в позу «ластівки», коли людині заводять руки за спину і підіймають їх для спричинення сильної болі. Сліди від таких тортур не залишаються на тілі, тому такі знущання використовуються для вибивання свідчень.

Після поїздки в невідомому напрямку «полонених» привезли на військову базу, яку, за інформацією Тропші, використовували бійці 17-го батальйону 57-ї бригади і полку МВС «Миротворець». Уже там їм розповіли, що це був розіграш. Поряд стояли журналісти «Нового каналу», зокрема кореспондент Олексій Іщенко, каже Тропша.

Лікувати довелося по кількох напрямках, у тому числі психіатричному, з’явилися і панічні атаки, говорить постраждалий.

«Після цього мене передали на військову базу в Костянтинівці. Вийти з території бази я би сам не зміг. Але взагалі я був дуже в дивному стані, шокований. Поки я був на цій базі, то допомагав військовим, робив те, що робив, і завжди встановлював оптику на зброю. Але сьогодні я хочу віддати борг зловмисникам. Я доб’юся свідчень на «поліграфі», на детекторі брехні. Там заговорять усі», – розповідає Тропша Радіо Свобода.

Очевидці з військової частини, втім, кажуть, що не утримували волонтера силою.

Сьогодні Тропша служить на контракті в одному з підрозділів Збройних сил України. Він дуже довго не хотів піднімати цю тему і ослабляти скандалами волонтерський рух, але сьогодні каже: настав час покарати винних, а усіх виконавців він знає і може впізнати.

Історію постраждалого частково підтверджують і інші волонтери

Командир полку «Миротворець» Юрій Шершньов підтвердив Радіо Свобода, що бачив останній етап розіграшу і що на базі були бійці його підрозділу. Проте в розіграші вони участі не брали, наполягає командир.

Після цього випадку нас кілька разів перевіряли – і СБУ, і наша внутрішня безпека

«Я бачив, вже як з них вже мішки зняли, всі стояли і сміялись. Спочатку цей волонтер Дмитро нормально себе поводив, нормально виглядав. Проте ввечері і вночі йому стало гірше. Після цього випадку нас кілька разів перевіряли – і СБУ, і наша внутрішня безпека, він же ще тоді багато до кого звертався», – розповів Шершньов.

Одразу кілька джерел з волонтерського середовища підтвердили Радіо Свобода, що цей жорстокий розіграш дійсно відбувся у травні 2015 року. «Жарт» був направлений в першу чергу проти Дейнеги, а Тропша попав під гарячу руку.

Проте пізніше саме Тропша написав заяву в Торецьке відділення поліції, де вимагав притягнути до відповідальності волонтера Олексія Ліпіріді. Саме його він називає головним організатором інсценування викрадення. Сьогодні Ліпіріді обіймає посаду радника віце-прем’єр-міністра Павла Розенка.

В коментарях у Facebook волонтери пишуть, що знали про цей випадок ще два роки тому, проте імена учасників ще ніколи не звучали публічно.

Один із волонтерів, з яким спілкувалося Радіо Свобода, стверджує, що на власні очі бачив/бачила уривки з відео «розіграшу», яке знімали журналісти «Нового каналу». Кореспондент Олексій Іщенко, якого згадує Тропша, не прокоментував інцидент, не відповів на запитання і Віталій Дейнега.

Називати своє ім’я волонтер не хоче з міркувань безпеки – і тоді, і зараз він є доволі відомою у волонтерському і військовому середовищах людиною. Якщо б ця історія з’явилася в 2015 році, це б спрацювало проти волонтерського руху в цілому, а тепер хтось вирішив обірвати кар’єру Ліпіріді, каже джерело.

Джерело також стверджує, що Ліпіріді намагався, зокрема, через нього/неї вийти на контакт із Тропшею, знайти вихід з конфліктної ситуації і був готовий шукати шлях примирення. Сам Тропша це спростовує і каже, що все одно нічим конструктивним би їхня зустріч із Ліпіріді не закінчилася.

Такі звинувачення мають коментувати правоохоронні органи – радник віце-прем’єр-міністра

Сьогодні радник віце-прем’єр-міністра хоче взяти участь в конкурсі на посаду голови Державної служби у справах ветеранів. Вже три місяці ця посада вакантна, повідомив Ліпіріді в коментарі Радіо Свобода, і хоча термін подання документів закінчується 18 вересня, конкурс досі офіційно не оголошений.

На прохання прокоментувати звинувачення Тропші Ліпіріді заявив, що травневий інцидент 2015 року сьогодні набув такого розголосу, а обвинувачення в його бік настільки неприємні, що вже мають працювати правоохоронні органи, слідство й суд.

Автор має звернутися до правоохоронних органів, якщо він вважає, що його права були порушені

«По заяві, яка викладена в пості Дмитра Тропші, і яку він надіслав президентові, міністрові внутрішніх справ і ще комусь, були проведені слідчі дії, взяті пояснення. Правоохоронні органи працювали. І якщо зараз після двох з половиною років ця історія підіймається знову, автор має звернутися до правоохоронних органів, якщо він вважає, що його права були порушені», – заявив волонтер і радник віце-прем’єр-міністра.

Підозрюваних у справі немає, до військової прокуратури не зверталися – поліція

Ліпіріді вже надавав слідству пояснення як свідок у цій справі і після цього до нього питань не було, наголосила юрист волонтера Олена Очеретяна, яка була присутня під час інтерв’ю з Радіо Свобода.

Тропша не надає ніяких доказів

«Тропша не надає ніяких доказів – це як плюнути і піти. Ми так це сьогодні сприймаємо», – заявила юрист.

За словами Ліпіріді, вже після інциденту вони зустрічались і спілкувались із Тропшею. Появу звинувачень він не пов’язує з конкурсом напряму, проте припускає, що і його активність, і відзнака від президента, яку йому нещодавно вручили, викликала незадоволення інших волонтерів.

В поліції підтвердили, що кримінальне провадження дійсно є, воно досі не закрите, і в ньому фігурує стаття про «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

«Ми проводили слідчі дії із постраждалим Тропшею в Торецьку. Він мав би приїхати ще раз на слідчий експеримент, але не приїхав. Ви чули його свідчення і можете собі уявити, який обсяг роботи треба провести. А для того, щоб звернутися до військової прокуратури, нам потрібно підтвердження, що в цьому брали участь саме військовослужбовці», – говорить старший слідчий Торецького відділення поліції Дмитро Остапенко в коментарі Радіо Свобода.

Підозрюваних у провадженні досі немає, а більш ніж дворічну роботу над провадженням слідчий пояснює великою кількістю матеріалів у справі.