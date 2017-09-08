(Друкуємо мовою оригіналу)

74 года назад советские войска выбили нацистов из города Сталино (теперь Донецк). Как сегодня историки видят события тех лет? Оправдан ли тезис, что СССР выиграл Вторую мировую войну, и почему? И возможно ли переубедить людей, которые верят в мифы о «Великой отечественной войне»? Ответы на эти вопросы в эфире Радио Донбасс.Реалии давал кандидат исторических наук, публицист проекта «Крым.Реалии» Сергей Громенко.

Нацизм, был повержен, но второй враг свободного мира – коммунизм – никуда не делся, и как мы видим на примере сегодняшней России, этот враг реанимировался

– Очень правильно говорить о дне освобождения Донбасса от нацистских захватчиков, дне изгнания нацистских оккупантов из Донбасса, но не о освобождении Донбасса в целом. Потому что само понятие освобождения включает в себя некое понятие свободы, в то время как свобода на Донбасс в 1943 году вместе с советскими войсками не вернулась. Советская власть, вернувшая себе позиции после изгнания нацистов, в общем-то не избиралась и естественным образом не представляла их. Она представляла только саму себя. Поэтому мы говорим о том, что один из врагов свободного мира, а именно нацизм, был повержен, но второй враг свободного мира – коммунизм – никуда не делся, и как мы видим на примере сегодняшней России, этот враг реанимировался, воскрес в меньших масштабах с приблизительно теми же лозунгами и снова продолжает свою борьбу против свободы.

– Вы видите в боевиках, в России каким-то образом продолжение дела фашистов?

– Во-первых, начнем с того, что чистых итальянских фашистов мы вмешивать не будем в наши современные разборки. Они и в 1943 году обижались под Сталинградом, когда их путали с нацистами. Но это была такая особенность советской пропаганды. Не нужно было Кремлю подчеркивать, что в Германии – национал-социалисты у власти, поэтому валили все на фашистов.

Когда мы вспоминаем о Второй мировой, мы должны понимать, что с первого сентября или даже с 23 августа 1939 года по 22 июня 1941 года Советский Союз был союзником нацисткой Германии. Это – известная правда любому, кто когда-либо открывал «Википедию». И понятно, что, будучи два года агрессором во Второй мировой войне, находясь в прицеле англо-французских войск, в 1940 году союзная авиация едва ли не бомбардировала Баку. И Советский Союз не мог просто по факту того, что другой агрессор на него напал, превратится в миролюбивое и свободолюбивое государство. Он точно также остался агрессором, просто с тактических соображений перешел на сторону англо-французской коалиции. И если бы лорд Черчилль в своем знаменитом выступлении сказал: да ну их в болото, этих агрессоров, пускай они сами разбираются, война приняла бы совсем другой оборот. И последствия такого поворота были бы для Советского Союза гораздо фатальнее.

Сегодня мы видим, что Российская Федерация гораздо меньше Советского Союза, но ей же хватает своей земли, зачем ей чужая? Я еще могу себе представить, зачем ей Крым, но зачем Российской Федерации нужны грузинские территории, зачем ей было нужно Приднестровье, с какой целью она поддерживает сепаратистов на Донбассе? Все это отрыжка имперского величия. По сути России эти территории незачем.

– Восстановлю логическую цепочку. СССР был союзником Германии, Россия сейчас идеологическая наследница СССР. Получается, что сепаратисты – наследники тоталитарных режимов?

Коричневая чума, которую должны были победить всем миром, победили в Европе, и то не до конца, а в России она переживает свой ренессанс, просто под другими цветами и флагами

– Сепаратисты, которых нам показывают по телевизору, конечно же, нет. Это мелкие прихвостни и пособники. А сама Россия является идеологической преемницей и во многом документальной преемницей Советского Союза, который два года был совершенно открытым союзником нацистской Германии. И в этом смысле эта коричневая чума, которую должны были победить всем миром, победили в Европе, и то не до конца, а в России она переживает свой ренессанс, просто под другими цветами и флагами. И может есть такой дикий символизм в том, что флаг Власова, флаг российской освободительной армии, которая сражалась на стороне Гитлера, сейчас развевается над Кремлем.

– В издании «Петр Мазепа» Вы написали довольно интересную статью под названием «СССР проиграл Ворую мировую войну». Поясните, пожалуйста, Вашу тезу, Ваш интересный взгляд.

Они очень просто забыли два года союза с Гитлером, а еще перед этим заключения пакта, подразумевавшего раздел Европы, точно также они отрезали самый конец – это войну с Японией

– Смотрите, все мы являемся свидетелями того, как Советский Союз, а потом и Российская Федерация умело передернула понятие Второй мировой войны. Они очень просто забыли два года союза с Гитлером, а еще перед этим заключения пакта, подразумевавшего раздел Европы, точно также они отрезали самый конец – это войну с Японией, когда Советский Союз сам поступил так, как нацистская Германия, вероломно напав на союзников, нарушив свое обещание. Но Советскому Союзу нужны были земли на Дальнем Востоке, нужен был Сахалин, Курилы, возможно Маньчжурия, поэтому он и напал. И вот отрезав эти два неприглядных куска вначале и в конце, они взяли эту героическую, трагическую середину, назвали ее «Великая отечественная война». Понятно, что с любой точки зрения в советско-германской войне с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года Советский Союз, конечно, одержал победу. Но если мы возьмем и присоединим те куски, которые были отрезаны советской пропагандой, и посмотрим на всю Вторую мировую в целом, то окажется, что положение Советского Союза вовсе не так радужно, как это может показаться.

На самом деле есть множество определений того, что есть победа. У каждого крупного стратега или теоретика оно свое. Мне представляется, что самым простым и самым правильным является то, что дал Безил Лидл Гарт. Он написал, что победа – это такой послевоенный мир, который лучший довоенного хотя бы для вас. С этой точки зрения, с какой стороны мы не посмотрим на Советский Союз в сентябре 1945-го и сравним его в Советским Союзом в сентябре 1939-го, мы не увидим существенного улучшения.

Начнем с того, что против Советского Союза в 1939 году имелась крупная и враждебная армия Германии, и в сентябре 1945-го крупные вооруженные силы США плюс Франции и Британии, и остатки той же самой Германии никуда с европейского континента не делись. Это с точки зрения баланса сил. С точки зрения территорий, Советский Союз приобрел в 1939 году несколько сот километров на Запад, при этом цена удержания этих несколько сот километров была гораздо выше, чем если бы он договорился с независимой Польшей после войны.

И самое главное, что и в 1945-м и 1939-м Западная и Центральная Европа представляли собой враждебный плацдарм. То есть, победой для Советского Союза в Европе был бы захват хотя бы до Гибралтара, чтобы точно по суше никто не пришел на Москву. Он не получил выхода к теплым морям, океанический флот в него так и не появился, воздушный флот, которым он мог бы угрожать всему миру, у него тоже не появился.

– Но история учит или люди не слышат?

История в общем-то не учит, но строго наказывает за незнание уроков. Сейчас на примере нынешней России и 2014 года можно сказать, что главный урок, который был сделан миром в 1945-м, Россия не усвоила

– Хорошо 150 лет тому назад об этом сказал крупный российский историк Ключевский, что история в общем-то не учит, но строго наказывает за незнание уроков. Сейчас на примере нынешней России и 2014 года можно сказать, что главный урок, который был сделан миром в 1945-м, Россия не усвоила. Нельзя силой менять государственные границы соседей. Это исключение и таких исключений было всего семь с 1945 года и ни разу в Европе.

Я хотел бы, чтобы украинцы перестали смотреть на события Второй мировой войны с точки зрения Кремля. Когда есть одна светлая сторона красная и есть темная сторона коричневая. Для современной Украины, особенно сейчас, и коммунизм Москвы, и нацизм Берлина – это враги. И то, что один враг был побежден, не означает, что другой враг от этого сделался другом или святым.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)