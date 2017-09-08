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«Земля наша, врагу мы ее не отдадим», – эти слова произнес в преддверии годовщины освобождения Донбасса от нацистской оккупации, главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко на мемориале Саур-Могила в Донецкой области. Но он не уточнил, кто именно захватил эту землю и кому она теперь принадлежит. Историки считают, что свой контроль над частью Донецкой области в группировке «ДНР» преподносят как продолжение борьбы с условным «фашизмом» во время Второй мировой войны. Украинские военные эксперты уверенны, что саму Саур-Могилу в 2014 году захватили именно российские оккупанты. А вернуть эту стратегическую высоту будет непросто.

День освобождения Донбасса от немецкой оккупации отмечают 8 сентября. Но наиболее знаковым всегда считались торжества 7 сентября на мемориальном комплексе Саур-Могила – это самая высокая точка Донбасса, стратегическая высота. Там в 1943 году шли наиболее тяжелые бои. Боевики решили не упустить возможность и провели в районе этого комплекса свое мероприятие. Главарь группировки «ДНР», которая в Украине признана террористической, Захарченко выдал нарезку тезисов из кремлевских прописей: «74 года назад наши предки сражались за эту землю, победили. В 2014 году начали сражаться мы, обещаю, что победим, честь не уроним, победа за нами, земля наша, врагу мы ее не отдадим».

Оккупанты преподносят свою оккупацию Донбасса как продолжение Второй мировой войны, считает историк-философ Алексей Панич. В России создают идеологическую модель, что в вечной борьбе добра и зла они воюют на светлой стороне, меняется только противник.

Российская армия вытеснила украинскую армию с украинской территории – Панич

Сегодня в России и «ДНР» могут сказать, что их главный враг – это мировой фашизм, завтра – мировое еврейство, послезавтра – США. «Последователи фашистов» – это украинцы, последователи «борцов» с фашизмом – это группировки «ДНР», «ЛНР» и Россия

«Сегодня в России и «ДНР» могут сказать, что их главный враг – это мировой фашизм, завтра – мировое еврейство, послезавтра – США. «Последователи фашистов» – это украинцы, последователи «борцов» с фашизмом – это группировки «ДНР», «ЛНР» и Россия. Это я рассказываю не так как есть, а какую идеологическую картинку пытаются создать в Москве. Российская армия вытеснила украинскую армию с украинской территории – и это преподносится как новая победа над старым врагом», – говорит он.

Идею вечного освобождения боевики старательно раскручивают, вот только восстановить мемориал не смогли. Он был уничтожен артиллерийским огнем в 2014 году. Огромная 10-метровая статуя солдата с поднятым автоматом символично стояла лицом на восток, так и приняла бой. Именно оттуда – с территории России в июле-августе велся обстрел стратегической высоты, рассказывает военный эксперт Вадим Хомаха.

«Чтобы разорвать окружение «ДНР», с российской стороны обстреливали ключевую точку»

Украинские войска ушли с этой высоты только потому, что там не было фортификационных сооружений для того, чтобы обеспечивать защиту от обстрелов со стороны России

«Для того, чтобы разорвать окружение «ДНР», с российской стороны обстреливали ключевую точку Саур-Могилы. В результате там были очень тяжелые бои. Там от стелы не осталось ничего, она упала. В конце концов украинские войска ушли с этой высоты только потому, что там не было фортификационных сооружений для того, чтобы обеспечивать защиту от обстрелов со стороны России, из-за границы», – говорит Хомаха.

Рано или поздно боевиков придется выдавливать из Украины, и если они успеют закрепиться на Саур-Могиле, то выбить их будет очень непросто, считает Вадим Хомаха. Но видимо боевики не собираются скоро уходить, рядом с братскими могилами воинов Второй мировой на Саур-Могиле они уже начали хоронить своих подельников.

В подконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей начиная с 5 сентября проходили торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Донбасса. В большинстве городов и населенных пунктов прошли митинги и памятные мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны. Глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступил с обращением по этому поводу. По его словам, «изменились флаги, но не изменилась хищная сущность врага и его желание сеять вокруг горе и хаос».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)