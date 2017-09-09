Як виховують любов до книжок у Чехії?

Як повернути дітей до читання? Як розвивати їхню уяву, навчити любити процес пізнання та творчості? Ці питання в епоху комп’ютерних ігор хвилюють багатьох батьків та учителів по цілому світу. У Чехії винайшли свій варіант відповіді – запропонувати дітям самим написати книжку!

Відчути себе справжнім письменником, побачити свій твір у надрукованій книжці та підписати примірник шанувальникам – таке свято для молодих авторів організувала будівельна компанія Skanska.

Моя казка про хлопчика, який нищив книжки. Він перетворився в літеру «О». Мама мені лише трошечки допомогла. Якщо буде наступний конкурс, я обов’язково візьму участь

«Моя казка про хлопчика, який нищив книжки. Він перетворився в літеру «О». Мама мені лише трошечки допомогла. Мені сподобалося. Якщо буде наступний конкурс, я обов’язково візьму участь», – обіцяє авторка казки, дев’ятилітня Маґдалена Штолейова.

Вже вдруге молоді письменники 6-12 років надсилають свої казки з усіх куточків Чехії на конкурс Bambini Litera. Організатори видають книжку, куди відбирають 20 найкращих казок. А гроші від продажу відправляють на благодійні цілі, які обирають також діти.

Цього року вийшла вже «Друга книжка казок дітей для дітей». І за цей час цікавість письменників до конкурсу лише зросла, адже не кожен дебютант може розраховувати на цілком дорослий наклад – 2000 примірників!

Ми були дуже здивовані, що вже на перший конкурс прийшло понад 340 казок, а цього року їх було ще на 100 більше. Майже 450 дітей прислали нам свою казку, і ми вважаємо, що це великий успіх

«Ми були дуже здивовані, що вже на перший конкурс прийшло понад 340 казок, а цього року їх було ще на 100 більше. Майже 450 дітей прислали нам свою казку, і ми вважаємо, що це великий успіх», – розповідає Рената Вілдомцова співорганізаторка конкурсу Bambini Litera. «Ми побачили, що наші діти мають дуже багатий внутрішній світ і вміють перенести його на папір».

Чим цікаві дитячі казки? Чим відрізняються вони від тих, які пишуть для дітей дорослі автори?

«Діти мають природну фантазію і вміють створити «грайливу мову», бо вони ще діти і мають цю грайливість у собі. Це те, що ми, дорослі, потім намагаємося копіювати з великими зусиллями, в них виходить природно, ця «грайлива мова», – говорить Сандра Врбова, дитяча письменниця та голова журі.

Діти мають природну фантазію і вміють створити «грайливу мову», бо вони ще діти і мають цю грайливість у собі. Це те, що ми, дорослі, потім намагаємося копіювати з великими зусиллями

Писання і читання – процеси, які йдуть рука в руку. Діти, які багато читають, мають більший словниковий запас та яскравішу уяву. В них розвивається емпатія – вони можуть відчути, як почувається подерта книжечка, чи дракончик, який не має друзів. А ще з них стають дорослі читачі, які не втрачають звички читати.

В середньому дорослий чех читає більше, ніж одну книжку на місяць. Середньостатистичний українець – одну на рік. Щоб досягти своїх високих результатів, дітей записують у бібліотеки в Чехії ще у дитячому садку.

Чеський приклад письменницького конкурсу для дітей виявився «заразним». І тепер його успіх хочуть повторити і в штаб-квартирі компанії-організатора у Швеції, і у норвезькій та польській філіях.

В Україні талановитих молодих письменників також не бракує, та чи знайдеться фірма, що захоче видати їхню першу книжку?