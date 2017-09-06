Українська література: «стрибок» на Захід

Київ – Дедалі більше літературних подій Європи не мислять себе без українських авторів. На сьогодні українські письменники – бажані учасники і гості літературних фестивалів та імпрез у різних куточках Європи, адже Україна – хоч і через трагічні події усередині країни – перебуває «у тренді» європейської культури. З яким посланням українські письменники їдуть отримувати премію міжнародного літературного фестивалю у Словенії «Vilenica 2017»?

Один із найбільш знаних українських письменників Юрій Андрухович є частим гостем на міжнародних літературних подіях. Його знали вже тоді, коли про Україну ще майже не знали. Європейські читачі дізнавалися про цю «таємничу» державу переважно з його творів. Сьогодні, під час війни, голос письменника звучить особливо різко. Місією України, на його думку, є «здолати світове зло під назвою Росія», і допомогти цьому, як вважає Андрухович, може потужний розвиток української літератури та її всесвітнє визнання.

Українська література насправді ще дуже-дуже здивує світ вже найближчими роками

«Українська література насправді ще дуже​-дуже здивує світ уже найближчими роками. Вона вже якоюсь мірою подолала гетто, вийшла на рівень присутності, в якомусь ширшому контексті, поза української. І так чи інакше, але це розвинеться у загально-світове визнання», – зазначає Андрухович в ефірі телевізійної програми «Вересень».

Інтерес до української літератури та української книжки демонструють організатори міжнародних літературних фестивалів та форумів книговидавців. Як повідомила Радіо Свобода президент міжнародного Львівського форуму видавців Олександра Коваль, останнім часом українська книга, проза і поезія гостюють на різних книжкових ярмарках і форумах у різних куточках світу.

«Ми це робимо у Варшаві, робили це у Лейпцигу, інших деяких країнах. У цьому році інтерес також виявили Бєлградський книжковий ярмарок, треба подякувати посольству України, яке постаралось для того, щоб здобути площу для українських видавців. Багато робить наш посол Ігор Осташ і Марина Гримич (письменниця – ред.) у Йорданії – там теж передбачений український стенд на місцевому ярмарку», – повідомила Коваль.

А тим часом Львівський міжнародний літературний фестиваль, який традиційно працюватиме у рамках видавничого форуму, включений до мережі фестивалів West Sopolis, що розширить географію присутності української поезії в Європі. Це єдиний з літературних фестів з Центрально-східної Європи, який включено у цю фестивальну мережу, повідомила Коваль.

Дуже важливо – представляти на цих фестивалях чотирьох українських поетів, щороку інших, і таким чином просувати українську літературу

«Це дасть нам можливість щороку, по-перше, приймати іноземних поетів у себе на літературному фестивалі у рамках форуму видавців. А по-друге, що дуже важливо, представляти на цих фестивалях чотирьох українських поетів, щороку інших, і таким чином просувати українську літературу», – зазначила президент форуму видавців у Львові.

Чому таке важливе просування на Захід української літератури і культури у цілому? Крім того, що ця культура є багатою і досі мало знаною, з точки зору держави зараз культура – це складова гібридної війни, яку веде Росія проти суверенної України. Культура – це та сфера, яка формує образ України та українців в очах європейської спільноти, зазначають фахівці.

Мистецтвознавець, учасниця команди інтелектуалів з розробки стратегії розвитку «Україна-2030» Оксана Мельничук у коментарі для Радіо Свобода навела приклад співпраці з французькими колегами, які вважають украй важливою літературну, мистецьку присутність українців на гуманітарному полі ЄС.

Культура – це та м’яка сила, яка забезпечує постійну присутність держави у повсякденному житті європейців

«Кожного разу, коли йдеться про Україну, дуже поважні французькі дипломати, радники президента, представники МЗС Франції повторюють як мантру: доки України немає на культурній мапі Європи, її нема і на політичній мапі. Культура – це та м’яка сила, яка забезпечує постійну присутність держави в повсякденному житті європейців», – каже фахівець.

Експерти також відзначили, що в останні роки держава та суспільство підтримують українську літературу і культуру в цілому, свої результати дає й українізація. Як стверджує письменник Андрій Любка в дописі для Радіо Свобода, один із помітних результатів – це бум українського книжкового ринку. Тут бачимо сотні новинок, зростання тиражів і продажів, «а для літературних ярмарків і фестивалів скоро доведеться винаймати стадіони», прогнозує Любка. На думку митця, це один із результатів українізації та підтримки літератури й культури в цілому з боку української влади, що у свою чергу знайшло відгук і в громадськості, і в самих митців.