Саакашвілі. Режим очікування (огляд соцмереж)

Колишній голова Одещини і екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 10 вересня планує «повернутися додому». Прикордонники попередили: якщо Саакашвілі захоче перетнути польсько-український кордон з українським паспортом, чинність якого скасували, вони вилучать документ і видворять політика. З українського боку біля пункту пропуску «Краковець» на Саакашвілі чекатимуть прихильники. Міхеїл та його соратники також повідомили, що біля кордону нібито збирають проплачених «тітушок». Чи зможе Саакашвілі перетнути кордон? Як усе відбуватиметься? У соцмережах очікують, аналізують ситуацію і не пропускають приводів для жартів. Радіо Свобода зібрало різні думки учасників конфлікту, блогерів та пересічних користувачів.

Президент України Петро Порошенко, який надав Саакашвілі українське громадянство і потім припинив його, досі під прицілом критики. Його звинувачують у непослідовності та намаганні перевищити свої повноваження.

«Я буду завтра в Краковці. І не тому, що бачу в Міхо «українського месію» чи перспективного політика. А тому, щоб нагадати Петру Олексійовичу, що він – не цар всієї України, а виборна особа, президент», – написав правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

Він також зазначив, що від початку був проти надання українського громадянства екс-президенту Грузії: «Я від початку вважав і публічно стверджував, що «запрошення варягів» на урядові посади та дарування їм українського громадянства з барського (чи то пак президентського) плеча впродовж однієї ночі, є помилкою і наругою над інститутом українського громадянства».

1 вересня президент України Петро Порошенко заявляв, що не міг не підписати указ про припинення громадянства Саакашвілі після отримання інформації від Державної міграційної служби України.

«Коли Державна міграційна служба надала в Комісію з питань громадянства документи, які свідчили про те, що при отриманні громадянства була подана недостовірна або сфальсифікована інформація, я повинен був діяти відповідно до закону і Конституцією. Будь-які інші кроки були б злочинною бездіяльністю. Тому у відповідності з поданням ДМС і комісії я підписав указ», – пояснив Порошенко, відповідаючи на запитання про припинення громадянства Саакашвілі.

Мер Львова і лідер «Самопомочі» Андрій Садовий заявив: «Ми не боремось за політика Саакашвілі. Ми захищаємо грубо порушені права громадянина України. Бо завтра те ж саме зроблять і з нашими з вами правами».

Чи всі підтримують Саакашвілі щиро?

Зараз опозиція ситуативно симпатизує йому, щоб пришвидшити дострокові вибори, вважає Євген Третьяков.

До слова, днями журналіст програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зустрів лідера Соціалістичної партії України Іллю Ківу при виході з Адміністрації президента. Журналістам він пояснив, що говорив із президентом якраз про ситуацію довкола повернення Саакашвілі та того, як опозиція нібито намагається на цьому зіграти.

Чи повторить Саакашвілі політичний шлях Савченко?

Юрій Романенко з «Інституту успішного міста» порівнює «творення героя Саакашвілі» з «піаром на темі Савченко».

«Тимошенко, Садовий, Гриценко і багато хто ще кинулися рятувати Саакашвілі, виходячи зі своїх мотивацій, які такі ж прості, як і за часів звільнення Савченко», – написав він.

До речі, про те, як маси ліпили героя та розчарувалися у Надії Савченко, згадав не лише він.

Політичне майбутнє Надії Савченко прогнозує Саакашвілі журналістка Яніна Соколовська. «За його повернення будуть боротися, його портрети будуть вішати в червоних кутках, на нього будуть молитися як на світоча реформ рівно доти, доки Порошенко не дасть команди «запускай!». І тут Міша, як раніше Надя, вчинить політичне самогубство», – написала вона.

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Влада змінюється – «тітушки» вічні?

Соцмережі рясніють повідомленнями як прихильників, так і противників Саакашвілі. Однак багато хто висловлює сподівання, що всі сторони при гарячому серці матимуть холодну голову й минеться без силових протистоянь.

«Не треба лякати нас насильством і провокаціями, я їду на кордон разом зі своїм 11-річним сином у повній впевненості, що ніяких ексцесів не буде», – написав Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці. Він раніше заявив, що частину полку «Азов» вивели з зони АТО та перекинули на західний кордон, щоб завадити йому потрапити в Україну.

Згодом прес-служба полку спростувала цю інформацію.

На це Саакашвілі зазначив, що вітає ініціативу батальйону «не брати участь в потенційних провокаціях».

Однак не всі налаштовані з цього приводу так оптимістично.

«А знаєте, чому досі існують «тітушки»? Бо тітушки потрібні будь-якій владі, незалежно від її «кольору», – пише журналіст Єгор Чечеринда.

Схожу думку висловила й журналіста Тетяна Даниленко:

Дехто провів ще глибші аналогії і згадав навіть екс-президента-втікача Віктора Януковича.

​«А чому Саакашвілі їде штурмом Україну брать, а не Грузію? Він же грузин»

Саакашвілі в Україні чекають не лише політичні гравці, а й однокурсники.

А загалом ситуація із Саакашвілі – ще одна робота для жартівників.

«Мама тут таке спитала… А чо, каже, Саакашвілі їде штурмом Україну брать, а не Грузію? Він же грузин», – написала журналістка Юлія Мендель.

Деякі блогери у суботу згадували, як «альтернативно» можна перетнути кордон:

Чи шукали історичні паралелі:

Цю тему для жартів не затьмарили навіть одразу два «політичні» весілля на цих вихідних.

Так побачив ситуацію на кордоні Богдан Процишин:

А для того, щоб зрозуміти цей тонкий політичний гумор, потрібно пригадати справу Насірова.

​«Якби Саакашвілі заїжджав через Майорськ, уже б зачистили Горлівку»

Деякі користувачі вважають, що до пункту пропуску «Краковець» прикуто забагато уваги прикордонників, політиків і пересічних громадян. Цікаво, що, за даними кореспондента Радіо Свобода, днями в межах пункту пропуску «Краковець» при в’їзді на сам пункт, а також ліворуч і праворуч від в’їзду, з’явився спіральний ріжучий дріт.

«Якби Саакашвілі заїжджав через Майорськ, уже б зачистили Горлівку», – припускає користувач.

А політичний оглядач Сергій Руденко порівняв ажіотаж навколо приїзду Саакашвілі із військовими навчаннями росіян та білорусів «Захід-2017».

​Ось так розділилися думки підписників Радіо Свобода у Twitter стосовно того, чи зможе Саакашвілі перетнути кордон.

Чим же закінчиться ситуація – стежте у онлайн-трансляції з місця подій (початок орієнтовно об 11:00)