У польське МЗС викликали посла України через «справу Саакашвілі» – польські ЗМІ

Польські ЗМІ простежили за спробами Міхеїла Саакашвілі в’їхати в Україну з території Польщі. Онлайн-репортаж із Перемишля,з якого Саакашвілі намагався виїхати потягом «Інтерсіті», опублікував сайт впливового радіо RMF24. Події на прикордонній станції сайт назвав «програною битвою Саакашвілі з потягами». Польські радіожурналісти цитують заяви Міхеїла Саакашвілі та Юлії Тимошенко, які прозвучали в Перемишлі.

Низка польських ЗМІ опублікувала заяву Яцека Саріуша-Вольського, який прибув у Перемишль висловити підтримку Міхеїлу Саакашвілі. Виступ євродепутата, зокрема, опублікував один із найбільш популярних польських інтернет-сайтів onet.pl.

«Польща у важкі моменти була з президентом Саакашвілі і президент Саакашвілі був із Польщею, наприклад у 2008 році, коли Росія напала на Грузію»,– заявив євродепутат.

«З цих причин, ми сьогодні теж з ним, тому що він має право оскаржити незаконне рішення влади України щодо позбавлення його громадянство. Тому сьогодні ми солідаризуємося з ним у його намаганні, сподіваюся успішному, перетнути кордони», – наголосив Саріуш-Вольський.

На його думку, українська влада не має законних підстав для заборони в’їзду в Україну Саакашвілі.

«Ми вважаємо, що це суперечило б всім європейським стандартам, які зобов’язалася дотримувати Українавідповідно до договору про Асоціацію з ЄС», – сказав Саріуш-Вольський.

Євродепутат назвав дії української влади нецивілізованими і обіцяв порушити це питання на найближчому засіданні Європейського парламенту.

Саріуш-Вольський повідомив IAR, яке цитує onet.pl, що справу Саакашвілі моніторять польський міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, міністр внутрішніх справ Маріуш Блащак, а також міністр інфраструктури Анджей Адамчик. За словами євродепутата, у польське МЗС викликали посла України у Польщі для дачі пояснень.

Саакашвілі робить із себе мученика – Newsweek

Тим часом польське видання Newsweek застерігає польську владу перед надто однозначною підтримкою Міхеїла Саакашвілі. Оглядач часопису Міхал Кацевич дав своїй авторській колонці промовисту назву: «Міша деструктор. Як Саакашвілі робить із себе мученика».

Кацевіч розмірковує про причини недільних подій на польсько-українському кордоні. Оглядач пише про позбавленого громадянства України Саакашвілі: «Він повинен шуміти навколо нього. Якщо він думає про політику, то лише там він, зробивши себе мучеником війни з корупцією, має шанс»

Кацевіч побоюється, що залишившись у Польщі Саакашвілі може впливати на погіршення польсько-українських стосунків.

«Популярний «Міша»–не найкраща інвестиція для Польщі. Якщо він із Варшави виголошуватиме свої тиради і звинувачуватиме Порошенка в корупції й намагатиметься потрапити з Польщі в Україну, організовуючи гротескне шоу, то це сильно позначиться на наших відносинах з Києвом. Навколо Порошенка з’являться ті, хто порадить йому це використати. Наприклад, він надасть трибуну комусь із націоналістичних кіл. Загальновідомо, що ніщо так не дратує і не фокусує увагу політиків з партії «Право і справедливість» (партія влади у Польщі – ред.) як питання історичних рахунків з українським націоналізмом. І так спіраль буде накручуватися»,– зазначає Newsweek.

На думку оглядача часопису, такий розвиток подій невигідний Польщі. Мовляв, з допомогою Саакашвілі Польща «нічого не досягне в Україні». Колишній президент Грузії, вважає Кацевіч, не має шансів на владу, натомість може наробити багато галасу й балагану.