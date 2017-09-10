Вимагаємо поваги до державного кордону – соцмережі про ситуацію із Саакашвілі

Саакашвілі – в Україні. Колишньому голові Одещини та групі його прихильників у неділю ввечері вдалося перетнути кордон у пункті пропуску «Шегині». У прикордонній службі заявили про масове незаконне порушення державного кордону. Генпрокурор України запевнив, що за ці дії усі причетні нестимуть відповідальність, як цього вимагає закон. Серед прихильників Саакашвілі – деякі політики, зокрема, Андрій Садовий та Юлія Тимошенко. Зараз він перебуває у Львові, де встиг виступити на центральній площі. Що відбулося? Які наслідки матиме ця ситуація? Читайте в нашому огляді.

Коротка хронологія. Міхеїл Саакашвілі, українське громадянство якого припинив президент Порошенко, планував 10 вересня повернутися в Україну. Потяг «Інтерсіті», у якому був Саакашвілі, не рушив. Політик поїхав автобусом до пункту пропуску «Шегині», де йому після кількох годин очікування із групою прихильників вдалося перетнути кордон. Ось як це було:

У Державній прикордонній службі України повідомили про масове незаконне порушення кордону і опублікували кадри прориву.

У ДПСУ та МВС повідомили також про постраждалих силовиків.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що ті, хто «орагнізував незаконний перетин кордону, будуть притягнені до кримінальної відповідальності».

Президент України Петро Порошенко на час оприлюднення цього матеріалу ситуацію не коментував.

Хоча у прикордонній службі закликали «усіх, хто незаконно перетнув кордон», повернутися до пункту пропуску, Міхеїл Саакашвілі вирушив до Львова, де виступив на центральній площі міста та зустрівся із мером Андрієм Садовим.

«Програли всі»

Багато оглядачів, політологів, журналістів і пересічних користувачів соціальних мереж погоджуються на тому, що у ситуації, яка склалася на західному кордоні, переможців немає, а державний кордон країни та її закони слід поважати усім.

Фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що людям, які допомагали Саакашвілі потрапити в Україну, пишатися нічим. І пояснює, чому:

«Програли всі. Цієї ганьби могло і не були», – написав редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані.

«Двоє колишніх друзів дозволили собі гру без правил. І коли закон не діє, правоохоронці – це лише люди яким з гідністю потрібно годувати родини. Вони зберігають гідність коли служать закону, а не людині. І не важливо мова про кордон якого масштабу, країни чи окремої будівлі», – написав журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач.

Саакашвілі порівнюють із «зеленими чоловічками»

Активіст із Криму Леонід Кузьмін порівняв дії колишнього голови Одеської ОДА з діями російських «зелених чоловічків» у Криму навесні 2014 року. «Це кордон чи решето? У 2014 році – «зелені чоловічки», у 2017 – «гастролер» Миша !!! Незаконний перетин державного кордону – це злочин чи вже ні?» – обурюється він.

Публіцист, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников також вважає те, що сталося, неприйнятним.

«Прорив державного кордону – це звичайний злочин, а не тема для дискусії. Прорив кордону бандою Стрєлкова довів руйнацію українських державних структур і призвів до війни й втрати територій. Державу, не здатну захистити свої кордони, ніхто не сприймає всерйоз. Рано чи пізно вона просто зникає», – написав він.

Раді, що Саакашвілі з нами – Садовий

Міхеїл Саакашвілі сказав, що у його планах надалі – захищати своїх прихильників.

«Сьогодні вони знущалися над людьми, зганяли тітушок, створили черги на кордоні, але нічого не спрацювало, бо люди не витримали. І силовики все зробили згідно з законом», – із таким меседжем він виступив у Львові.

«Ми раді, що пан Саакашвілі нині є з нами. Він пережив непростий день у своєму житті», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Слідом Юлія Тимошенко подякувала «усій громаді», яка була на кордоні і підтримувала там Саакашвілі. До речі, ось як зустріли її на пункті пропуску:

Народний депутат Віктор Чумак написав, що люди на кордоні стали «заручниками мстивості та фобій Президента».

«Картинка із проривом – це просто пекло, але у всього цього причина – на Банковій», вважає народний депутат Мустафа Найєм.

Журналістка Мирослава Барчук вважає, що «цю історію заварив Порошенко, випустив джина із пляшки». У той же час вона запитує: «Мені цікаво, чи вистачить зараз владі сміливості затримати і арештувати Саакашвілі за незаконний перетин кордону? Якщо так, то до яких наслідків всередині України може призвести цей арешт? Якщо ні, то це означатиме плювок в обличчя нам усім, повне безсилля держави і її керівництва».

А журналіст Роман Бочкала ще до перетину кордону Саакашвілі написав: «У політиків немає нічого святого».

Радіо Свобода 11 вересня буде слідкувати за ситуацією у «живому блозі» та твіттері.