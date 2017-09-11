Українські реформатори готові діяти так само безжально, як і решта – експерт про повернення Саакашвілі

Українські реформатори є потужною силою, тому що готові використовувати ті ж методи, що і інші політичні сили в Україні. Про це, коментуючи прорив державного кордону прихильниками екс-президента Грузії та прибуття останнього до України, заявив Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

«Одна з причин, чому українські реформатори є потужною політичною силою – їх готовність діяти так само безжально, як і усі інші», – твітує експерт.

У неділю Міхеїла Саакашвілі було внесено до бази українського сайту «Миротворець», що документує осіб, які загрожують суверенітету України, російських солдатів, бойовиків, осіб, які співпрацюють із сепаратистами та інших. Діяльність сайту багаторазово критикувалась міжнародними організаціями, журналістами тощо.

З цього приводу Роланд Оліфант, закордонний кореспондент видання Telegraph, іронічно порівняв прорив кордону прихильниками Саакашвілі із подіями на сході України.

«Це не Міхеїл Саакашвілі, це місцевий волонтер, у відпустці», – твітує Оліфант.

​За інформацією «Української Правди», Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв’язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.

Викладач Королівського коледжу у Лондоні Александр Кларксон вважає, що Саакашвілі намагаються використати.

«Аналітики часто змальовують українських реформаторів як мрійників-ідеалістів, але вони цілком здатні використовувати Саакашвілі як розмінну монету», – пише Кларксон у Twitter.

Про ситуацію із Саакашвілі висловився і оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

«Ситуація із Саакашвілі погана для: верховенства права, довіри до державних інститутів, репутації України. Добре для: Саакашвілі, російської пропаганди», – твітує Рагозін.

Оглядач побачив у нинішній ситуації в Україні нагадування про 90-ті роки у Росії.

«Наприкінці 90-х років, росіяни вірили лише двом інституціям – церкві та військовим. В Україні сьогодні – те саме», – пише Рагозін.