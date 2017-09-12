«Орел і тризуб» – успіхи та невдачі політики США щодо України очима екс-посла Стівена Пайфера

Будапештський меморандум, співпраця із президентами сучасної України, корупційні стіни. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер презентував цими днями свою книжку про історію дипломатичних відносин США та України.

«Орел і тризуб» – так називається книжка, яку вже можна придбати в американських книжкових крамницях. На сторінках книги Стівен Пайфер аналізує успіхи та невдачі американської політики щодо України з часу проголошення незалежності, описує культурні відмінності української дипломатії і дає рекомендації американському уряду.

Екс-посол США до Грузії та Казахстану Вільям Кортні вважає Пайфера одним із найкращих американських дипломатів і каже, що він очікував від нього надзвичайної книжки.

«Це чесна книжка, де є багато деталей про дипломатичну історію між США та Україною перших 15 років сучасної незалежності України і трохи обговорення решти часу. Посол Пайфер у США – один із найкращих дипломатів, то ж ми очікували надзвичайної книжки від нього, і він виправдав ці очікування», – стверджує Кортні.

Це погляд на історію дипломатичних відносин США з Україною. На написання книги «Орел та тризуб» посол Стівен Пайфер витратив 8 років. Крім використання власного досвіду 11 років роботи з Україною, дипломат досліджував архіви та джерела Президентської бібліотеки Білла Клінтона. Написане узгоджував з Державним департаментом США, чи бува не розбовкав секретної інформації.

«Вони не знайшли у книжці засекреченої інформації, отож це добре», – каже співробітник дослідного Інституту Брукінґса.

Пайфер аналізує помилки та успіхи американського підходу до України. Чимало уваги приділяє підписанню документа про без’ядерний статус України – Будапештського меморандуму, до розробки якого був залучений особисто. Дипломат переконаний – ядерна зброя не захистила б Україну від російської агресії.

Я не певен, що якби Україна лишила собі ядерну зброю, це розв’язало б її проблеми з Росією

«Я не певен, що якби Україна лишила собі ядерну зброю, це розв’язало б її проблеми з Росією. І в разі кризи між Україною та Росією застосування ядерної зброї не грало б на руку ні Росії, ні Україні», – зауважує Пайфер.

Навпаки, каже посол, ядерна зброя ізолювала б Україну від решти світу та висмоктала б зі скарбниці всі ресурси на своє утримання.

Якби Україна залишила собі ядерну зброю, вона б опинилась у ізоляції, не було б стратегічного партнерства зі США, не було б розмов про співпрацю з НАТО, не було б не лише Асоціації, а взагалі співпраці з Євросоюзом

«Україна не мала інфраструктури, щоб утримувати ядерну зброю. На її створення пішло б кілька мільярдів доларів. Але також, якби Україна залишила собі ядерну зброю, вона б опинилась у ізоляції, не було б стратегічного партнерства зі США, не було б комісії Ґор-Кучма, не було б запрошень до Білого дому, українські лідери напевне не були б бажані у Європі, не було б особливих розмов про співпрацю з НАТО, не було б не лише Асоціації, а взагалі співпраці з Євросоюзом. І якби така Україна попросила кредит з низькими відсотками у Світового банку чи МВФ, представник кожної держави-члена цих інституці проголосував би проти. То ж Україна заплатила б велику економічну та політичну ціну за свою ядерну зброю», – зазначає Пайфер.

Експерт аналізує, чому Будапештський меморандум в україномовній версії передбачає «гарантії» США з безпеки, утім, в англомовному варіанті вжито слово «запевнення».

«У січні 1994 року у Москві я та керівники української та російської делегацій зібрались за столом. Питання, яке ми обговорювали, це терміни: «гарантії» та «запевнення». Бо українською та російською звучить «гарантії». І я сказав, що ми повинні домовитись на папері, що слово «гарантії» у документі англійською розумітиметься як «запевнення». Для нас це було важливо, бо в нашій мові «гарантії» – це як зобов’язання перед НАТО чи Японією, це передбачає відповідь американського війська. І ми пояснили українцям, що в разі порушення меморандуму ми не готові давати Україні військові гарантії, як перед НАТО. В Києві це зрозуміли, це був їхній вибір», – заявив екс-посол США в Україні.

Стівен Пайфер не погоджується, коли чує, що президента України Леоніда Кравчука називають зрадником. До зрадників він зачислив іншого президента.

Хто справді зрадив українців – це Янукович

«Хто справді зрадив українців – це Янукович. Бо, на мою думку, він поклав власну силу та жадібність вище всього і втратив можливість привести Україну до Європи», – стверджує дипломат.

Серед помилок американського уряду Пайфер називає брак уваги до економічних реформ. За словами експерта, США надто зосереджувались на вимогах щодо ядерної зброї.

«Ми не знайшли шляху, як можна натиснути на Україну, щоб провести реформи. Якби ми були більш успішними у цьому у 90-х роках, українська економіка була б у значно кращій формі, бюджет був би більшим і Україна була б більш стійкою державою, і у 2014 можливо краще була б готова протистояти росіянам».

Найбільшим ворогом України автор книги вважає корупцію.

Для України важливо – повстати проти корупції, зменшити політичний вплив олігархів

«Для України важливо – повстати проти корупції, зменшити політичний вплив олігархів, не лише для створення нормальної держави, але й для залучення інвестицій. Корупційний імідж України відлякує інвесторів. І це мають зробити українські лідери. Я не думаю, що вони готові до цього, тому у своїй книжці я рекомендую американському уряду більше прив’язувати допомогу до виконання певних умов і сильніше тиснути на впровадження реформ», – наголосив Стівен Пайфер.

Рекомендації, як зрозуміти справжні наміри українців, Пайфер виклав в останньому розділі книжки. Тут же він розповідає, що заважає українцям досягати бажаного.

Експерт вказує на одну з проблем, яка була з українцями, а саме на їхню культурну відмінність.

«Українці інколи кажуть так, але або не мають це на увазі, або не мають плану, як це виконати. Я пам’ятаю, я їх просив: будь-ласка, не кажіть мені «так», якщо ви не маєте цього на увазі. Бо це насправді значно погіршує роботу, коли я звітую у Вашингтоні, що мовляв, так, українці це зроблять, а потім через півроку виявляється, ніхто не збирався це робити. Так було з «Кольчугою», так було із експортом зброї до Македонії. Подібні речі, на мою думку, завадили України досягти цілей, які вона бажала», – зазначає екс-посол.

Стівен Пайфер вважає, що нинішня адміністрація США у цій книжці може знайти помилки, яких не варто допускати вдруге. Він рекомендує надати Україні летальну зброю і посилити фінансову допомогу. Дипломат також сподівається, що через призму історії Київ також зрозуміє, якою Україну бачать ззовні.