У Дніпрі після ідентифікації попрощалися з трьома бійцями, похованими раніше як невідомі

На Краснопільському цвинтарі поблизу Дніпра попрощались із трьома українськими бійцями, похованими дотепер у могилах із написами «Невідомий боєць». Їхні імена нещодавно встановили завдяки ДНК-експертизі.

У вівторок їм поіменно віддали шану, а рідні нарешті змогли дізнатися правду про їхню загибель.

Вшанувати пам’ять щойно ідентифікованих вояків на цвинтарі зібрались їхні родичі, представники влади та громадськості, бойові побратими. За словами рідних, упродовж трьох років вони не вірили в загибель своїх рідних, шукали їх серед полонених, передавали інформацію волонтерам. У результати експертизи також повірили не одразу – для ідентифікації одного з бійців проводили експертизу проводили тричі.

У вівторок на цвинтарі встановили іменну табличку на могилі бійця батальйону «Донбас» Національної гвардії України, добровольця Сергія Дятлова, ім’я якого досі було невідомим. Боєць загинув три роки тому під час виходу «зеленим коридором» із Іловайського «котла». У вантажівку, у якій він їхав, влучила протитанкова ракета, упізнати бійця можна було лише за ДНК. Його родичі вирішили, що він залишиться на Краснопільському кладовищі.

Разом із Сергієм Дятловим ДНК-експертиза встановила імена ще двох бійців Національної гвардії, майора Андрія Величка та солдата-добровольця Дмитра Карбана, також загиблих під Іловайськом.

У вівторок їхні тіла ексгумували й передали родичам для перепоховання. Бійців перепоховають у Донецькій області і в Києві.

За інформацією з Дніпропетровської обласної ради, зараз на Краснопільському цвинтарі під Дніпром поховано 114 невпізнаних бійців. Робота для встановлення їхніх осіб триває.

Як поінформували в обласній поліції, правоохоронці також розслідують 27 справ про людей, безвісти зниклих у зоні проведення бойових дій на сході країни.

Загалом за період бойових дій на Донбасі на Дніпропетровщині за допомогою ДНК-експертизи встановлено особи понад 300 загиблих учасників АТО.