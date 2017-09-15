Зміни у солідарній пенсійній системі не тягнуть на слово «реформа» – депутат

Пенсійна система в Україні потребує реформування, погоджуються політики, проте розходяться в поглядах на те, в чому воно має полягати. Так, народний депутат Юрій Соловей наголошує на необхідності впровадити накопичувальну систему, тоді як заступник голови Мінсоцполітики Микола Шамбір впевнений, що наразі солідарна система є оптимальною, проте вимагає вдосконалень.

Пенсійна реформа, яка вже давно перезріла і зволікання з якою може призвести до значних економічних та політичних вибухів, відкладається на потім, зазначає економіст та виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Головна проблема, вважає він, полягає в тому, що пенсійна система України близька до колапсу. Саме це викликає побоювання в представників країн «Великої сімки».

Якщо нічого не змінити, то пенсійна система а взагалі припинить своє існування

«Дефіцит пенсійного бюджету у 2016 році складав 6,4% ВВП. Практично таке саме буде і в цьому році. Це, як мінімум, удвічі більше взагалі максимально припустимого рівня дефіциту. Якщо нічого не змінити в пенсійній системі, то пенсійна система не тільки дасть «пробуксовку», а взагалі припинить своє існування», – побоюється Устенко.

Зважаючи на умови співпраці з МВФ, в українського парламенту є місяць, аби прийняти зміни до пенсійної системи, каже економіст. А повна їх імплементація має початися з першого січня.

В умовах кризи, фінансування пенсійного фонду є дуже обтяжливим для українського держбюджету, зазначає колишній міністр економіки України Володимир Лановий. Міжнародні партнери бачать – реформи стоять, тому намагаються вплинути на ситуацію, аби країна не скотилася до дефолту, пояснює економіст.

Щоб якось збалансувати фінанси, уряд і намагається зменшити зобов’язання перед пенсіонерами

«Власне, для того, щоб якось збалансувати фінанси, уряд і намагається зменшити зобов’язання перед пенсіонерами. Тому що всі ці заходи, пов’язані із виходом на пенсію, стажем та інші інновації – вони приведуть тільки до того, що зменшиться чисельність пенсіонерів. Реально буде отримувати пенсію за конкретний період часу. Оскільки по-іншому збалансувати пенсійний фонд наш уряд неспроможний», – констатує він.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та заступник голови Комітету економічної політики Юрій Соловей сказав в ефірі Ранкової Свободи, що поважає позицію «Великої сімки», але все ж впевнений, що в питаннях внутрішньої політики Україна повинна орієнтуватись в першу чергу на власні реалії.

«Ми повинні чітко розуміти, що це думка людей, які тільки поверхнево розуміють ситуацію в Україні», – впевнений він.

Більш того, Соловей впевнений, що пенсійна реформа в її нинішньому вигляді реформою по суті не є. Якісні зміни, впевнений він, можливі лише внаслідок запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи з 2019 року. Відповідну поправку до урядового законопроекту, за словами Солов’я, вже погоджено на рівні профільного парламентського комітету.

Зміни у виключно солідарній системі не тягнуть на слово «реформа»

«Зміни у виключно солідарній системі не тягнуть на слово «реформа», – каже депутат. – Це ми проходили вже в 2004 році, проходили – пригадуєте реформу Тігіпка? – в 2011 році. Сьогодні ми знову зіткнулисья з великими проблемами в солідарній пенсійній системі».

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір погоджується, що фактичне реформування пенсійної системи залишається спірним питанням, однак вважає зміни в солідарній системі пенсій достатньо суттєвими, хоча й недосконалими.

«Багато норм, які були прийняті, не були фінансово обґрунтовані, не були продумані. Звичайно, вони потребують суттєвого коригування, щоб забезпечити фінансову стабільність», – визнає він.

На думку Шамбора, наразі впровадження накопичувальної системи пенсій не є доцільним через занадто високу інфляцію.

Щоб запустити накопичувальну систему, ми повинні бачити прогноз інфляції набагато менше 10%

«Інфляція 46% позаминулого року жодним чином не сприяє запровадженню накопичувальної системи, – стверджує він. – Щоб запустити накопичувальну систему, ми повинні бачити прогноз інфляції набагато менше 10%».

Наразі ж, за словами представника Мінсоцполітики, додаткові кошти в Пенсійному фонді витрачатимуться в першу чергу на підвищення пенсій. Він сподівається, що дефіцит фонду буде подоланий протягом семи-восьми років.

Юрій Соловей вважає правильним підвищення пенсій, але все ж наполягає на необхідності зміни пенсійної системи із солідарної на накопичувальну.

«Якщо буде підтримана поправка щодо введення накопичувальної пенсійної системи, мій прогноз – на 99,9% законопроект буде проголосований. Проблеми виникнуть виключно, якщо ця поправка буде провалена в стінах парламенту», – переконаний він.

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