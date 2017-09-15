(Друкуємо мовою оригіналу)

В 2019 году Россия может отказаться от «гуманитарной поддержки» «ЛНР» и «ДНР» ради проектов в Калининграде и аннексированном Крыму. Об этом стало известно российскому изданию «РБК». Какая в этом роль санкций Запада? Значит ли это, что Россия отказывается от Донбасса? И как это повлияет на жителей ОРДЛО? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и политолог Константин Батозский.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F342507074&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Думаю, Донецкая область в следующем году вернется в Украину. Будет разоружение боевиков, выйдут российские войска и выйдут наемники

​Юрий Грымчак: С начала года я лично заявлял о том, что в 2018 году российские войска покинут территорию ОРДЛО. Меня спросили, на каком основании я это говорю, и я ответил, что у меня есть информация о том, что финансирования в 2018 году не будет. Сегодняшняя информация это только подтвердила. Думаю, Донецкая область в следующем году в том или ином виде вернется в Украину. И скорее всего за участия миротворцев. Будет временная администрация, будет разоружение боевиков, выйдут российские войска и выйдут наемники.

– Хотел бы уточнить, что в этом сообщении говорится о том, что финансирование гуманитарных проектов неподконтрольных территорий планируется приостановить с 2019 года.

Юрий Грымчак: Читайте информацию с первоисточников, где написано, что финансирование приостановится с начала 2018 года. Если я не ошибаюсь, с сентября следующего года финансирование уже не планируется.

Константин Батозский: А я не думаю, что Россия уйдет. Она останется в том или ином виде. Я не вижу сейчас никаких политических шагов со стороны России, направленных на то, чтобы повернуть ситуацию, повернуть хоть в какое-то русло. Если посмотреть на контекст шире, то вот перед этим заявлением о прекращении финансирования была инициатива о вводе миротворцев и все это происходит на фоне военных учений в Беларуси. Ситуация научила нас готовиться к самому худшему.

Юрий Грымчак: У России нет другого выхода. Она ослаблена санкциями. Я думаю, надо быть большим оптимистом и верить в свою страну.

– А как это будет происходить? Какой алгоритм ухода России из Донбасса?

Cмена позиции с того, что «нельзя» миротворцев ООН на «можно», говорит о том, что решение о миротворцах будет поддержано Россией, потому, что другого выхода у них нет

​Юрий Грымчак: У нас будет Генассамблея ООН, где будет предложение Украины о вводе миротворцев на всю территорию ОРДЛО. Насколько правильно я понимаю выступ министра иностранных дел, мы свою позицию согласовали с членами Совета безопасности. И нельзя говорить, что со стороны России нет политических шагов. Ведь смена позиции с того, что «нельзя» миротворцев ООН на «можно», говорит о том, что и российская позиция меняется. И думаю, что решение о миротворцах будет поддержано Россией, потому, что другого выхода у них нет.

– Насколько вероятно, что Путин таким образом повышает ставки, блефует?

Юрий Грымчак: Говорить о том, что они могут какие-то другие статьи бюджета задействовать, можно. Теоретически это возможно, но военный бюджет уменьшается, кроме учений у них есть еще две войны, это Украина и Сирия. Спрятать большие расходы, а это более 2 миллиардов долларов, маловероятно. На какой-то период денег хватит, а далее будет, как говорил Дмитрий Медведев: «Денег нет, но вы держитесь». Такой месседж ушел сегодня в ОРДЛО.

​– Думаю речь идет не о военном бюджете, а о гуманитарной помощи, «поддержке штанов».

Юрий Грымчак: Россия на сегодняшний день финансирует все, что происходит на оккупированной территории. И нельзя говорить о том, что такие большие суммы можно спрятать.

– Насколько Вы верите в спецоперацию, которая должна показать, что Донбасс сам себя кормит при скрытой подпиткой России?

В России есть такой бюджетный механизм – Федеральная целевая программа, и многие деньги на войну, которые неохота светить, проходят через ети трансакции

​Константин Батозский: Они работают над тем, чтобы отвести от себя подозрения в том, что Россия – страна-агрессор. Они хотят показать то, что мировое сообщество перестало критиковать Россию за то, что она постоянно в мире разжигает войны. Это дипломатическая игра и решение в Совете безопасности может приниматься годами. Оно не будет принято без консенсуса. Поэтому они диверсифицируют источники финансирования, абсолютно глупо искать прямые расходы в бюджете, ведь кто так «палиться». В России есть такой бюджетный механизм – Федеральная целевая программа, и многие деньги на войну, которые неохота светить, проходят через эти трансакции. Две основных магистральных программы – это проект перевооружение армии и поддержка атомно-промышленного комплекса. Плюс финансирование Донбасса происходит через фейковые торговые структуры. Это большие деньги, и если есть большие деньги, есть и заинтересованные люди. Часть властно-олигархического российского механизма просто взяла себе в компаньоны людей из Донецка и наживаются.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)