«Якщо закриють кордон, «ЛНР» і «ДНР» не протримаються і трьох місяців» – Арестович

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ»; Олексій Арестович, військовий оглядач.

«Их там нєт», тобто російських вояків, а от миротворці ООН на Донбасі бути можуть. На четвертому році розв’язаної ним же війни президент Росії допускає тепер не лише наявність «блакитних шоломів» на лінії розмежування, а і «в інших місцях, де спеціальна моніторингова місія ОБСЄ проводить інспекцію відповідно до Мінських угод». Про те, що ці, як висловився Путін, ООНівці інспектуватимуть і російсько-український кордон – на сайті Кремля не йдеться. Тим часом президент України Петро Порошенко підтвердив, що «наприкінці тижня відбуде до Нью-Йорка і на засіданні Радбезу ООН порушить питання миротворців на Донбасі». «Й ці «блакитні шоломи» мають не лише охороняти спостерігачів ОБСЄ, а стати чинником звільнення окупованих росіянами територій політико-дипломатичним шляхом», – наголосив Порошенко.

Олександр Лащенко: Зігмар Габріель, міністр закордонних справ Німеччини, відразу сказав: «Ми радіємо з цього разючого сигналу, який висловив президент Росії Путін!». Пане Хара, ще трошки, може, і Путіну хтось Нобелівську премію миру запропонує дати за мир на Донбасі, якщо він встановиться?

Чи досягнув Путін мети повернення контролю над Україною? Ні

​Олександр Хара: Такі «радєтілі», звичайно, в європейських країнах є. Але чи кардинально змінилися умови за цей час, і Путіну немає сенсу продовжувати агресію? Чи досягнув Путін своєї мети повернення контролю над Україною? Ні. Чи досяг своєї мети повернення Донбасу на умовах Кремля? Звичайно, ні. Чи немає у нього ресурсів продовжувати агресію?

Путін використовує дипломатію виключно як зброю. Це є намагання вийти з-під удару

Ми можемо визнати цю ініціативу як просто додатковий інструмент впливу і ведення війни. Оскільки насправді Путін використовує дипломатію виключно як зброю. Це є намагання вийти з-під удару.

Наш президент не хоче визнавати Росію стороною конфлікту. Лише є дві резолюції ПАРЄ, де Росія визнана як агресор

Його ініціатива передбачає не лише появу «блакитних шоломів», а втечу від відповідальності, оскільки Росія – «посередник», а не учасник конфлікту. І тут дуже настирливо наш президент не хоче визнавати Росію стороною конфлікту – немає ані законодавчих норм, ані того, щоб наша дипломатія працювала над цим на міжнародній арені. Лише є дві резолюції ПАРЄ, де Росія визнана як агресор. Жодних документів ООН або ОБСЄ.

І Путін пропонує: давайте домовляйтеся з іншою стороною, «трактористами» і «шахтарями».

Миротворці можуть бути розташовані лише за умов погодження обох сторін. Україна, а друга сторона, яку нам підсовують – «ЛНР» і «ДНР». По факту буде громадянська війна. Росія уникне відповідальності

​Якщо ми на це погоджуємося, оскільки миротворці можуть бути розташовані лише за умов погодження обох сторін. Україна – перша, а друга сторона, яку нам підсовують – «ЛНР» і «ДНР». По факту це буде громадянська війна. Таким чином Росія уникне відповідальності.

– Пане Арестович, від миротворців, якщо ті зайдуть на Донбас, якась користь може бути?

Якщо візьмуть під контроль неконтрольовану ділянку кордону. «ЛНР» і «ДНР» не протримаються і трьох місяців

​Олексій Арестович: Буде користь, якщо вони візьмуть під контроль неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону. Тому що вся ця війна завдяки перекиданню військових, зброї, техніки і вантажів військового призначення. Якщо закриють, то «ЛНР» і «ДНР» не протримаються і трьох місяців. Бойовики вже зараз співають про те, що Росія їх кинула, що проект закривається.

Якщо вводяться миротворці, то це може говорити, що Путін хоче частину санкцій, розмити

Якщо вводяться миротворці, то це може говорити про те, що він (Путін – ред.) хоче відбити частину санкцій, розмити. Тому що санкції його заганяють у пастку, з якої дуже важко вибиратися.

– Панове, але чи можуть бути введені миротворці, виконанню «Мінська» це не суперечитиме?

«Мінськ» суперечить українській Конституції. Не веде до миру

​Олександр Хара: По-перше, «Мінськ» суперечить українській Конституції. По-друге, жодного пункту з цих домовленостей не було виконано. «Мінськ» не веде до миру як такого. Максимум, що він може зробити – це допомогти звільняти наших полонених і припинити вогонь або зменшити інтенсивність конфлікту.

Побічний ефект – на Заході сприймають, що тут все майже нормально. Лише спеціалісти розуміють, що відбувається гаряча війна

Побічний ефект – на Заході сприймають, що тут все майже нормально. Лише спеціалісти розуміють, що відбувається гаряча війна. «Мінськ» – це намагання повернути Україну у сферу свого впливу. Наша дипломатія, перш за все президент, мають визнати Росію агресором, по-друге, тимчасово окуповані території.

Найкраще, що може зробити Київ – ухвалити закон про деокупацію, де Росія буде зазначена агресором

​Олексій Арестович: США вустами Волкера ведуть найбільш агресивну риторику. Волкер назвав Путіна агресором, сказав, що не бачить різниці між Донбасом і Кримом. Найкраще, що може зробити Київ – ухвалити закон про деокупацію, де Росія буде зазначена агресором. Це взагалі змінює весь розклад і перебиває гру Путіну.

Спільно зі США виробити стратегію і грати у власну гру. Вперше за всю історію конфлікту ключ у нас в руках

Далі спільно зі США виробити стратегію і грати у власну гру. Вперше за всю історію конфлікту ключ у нас в руках – у США і в України.

Путін грає на випередження. У військовій справі є таке поняття «розмити зусилля противника». Тобто ми збираємося провести певну кампанію, а вони – бац! – в іншому боці або назустріч нам контрудар.

Американські санкції дуже сильно вплинули на Путіна. Він кидає кістку і чекає, що ми, як собаки, посваримося. Частина кричатиме: знімати санкції, давайте «нобелівку», інша – треба зберігати рішучість

Американські санкції дуже сильно вплинули на Путіна. Він має посварити між собою Париж, Берлін, Вашингтон і Київ. Він кидає нам кістку і чекає, що ми, як собаки, посваримося навколо цієї ініціативи. Частина з нас кричатиме: давайте знімати санкції, давайте «нобелівку», інша – що треба зберігати рішучість до кінця... І єдиним фронтом проти Путіна вже не виступаємо.

Є стратегічна російська гра проти Заходу як такого. Україна, Грузія, Балтія, Молдова, Білорусь – інструмент для Путіна. Уявимо, що місію буде введено. Чи означає це, що Путін припинив взагалі агресивний контрнаступ стратегічний на Захід з метою поквитатися за поразку в Холодній війні? Ні! У нього є три визначених мети. Психологічна вада – людина сказала, що найгіршою подією його життя є розвал СРСР. Зараз у нього шалені інструменти впливу – і збройні сили, і фінансові інструменти, щоб відіграти головну «ваду». І шредеризація Європи відбулася з 1970-х років.

Йде боротьба Росії і США за вплив на Європу. США санкціями проти Росії хочуть зробити її регіональною державою

Через 40 років той самий сценарій. Зараз йде боротьба Росії і США за вплив на Європу. США санкціями і політикою проти Росії хочуть зробити її регіональною державою, яка позбавилася б важелів впливу на Європу, насамперед нафтогазової зброї.

Росія ж хоче перекроїти зв’язки у Європі на свою користь, дестабілізувати і керувати. За римським принципом, «розділяй і владарюй». В рамках цієї величезної стратегії вона може полишити Україну на певний час. На два, три роки, на п’ять...

Росія вже оцінила подальші перспективи України як регіонального лідера. Путін буде завжди дестабілізувати ситуацію – не має інших інструментів впливу на Україну.

Повномасштабне вторгнення майже виключається. Зараз не буде повного перемир’я. Бо це інструмент, підвищення рівня насильства, який добре використовувати для дестабілізації політичного життя всередині України... Навіть якщо припиниться війна на Донбасі, то це не означає, що Путін втратив важелі впливу на Україну. Він збільшує свій вплив на Україну на інформаційному, політичному внутрішньому ринку. Планує ще збільшити вплив в якості «миротворця».