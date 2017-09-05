Голова МЗС Німеччини висловив задоволення згодою Путіна на миротворців для Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель висловив задоволення тим, що президент Росії Володимир Путін висловив підтримку ідеї спрямувати миротворців ООН до українського Донбасу.

Виступаючи на брифінгу в Берліні, він заявив: «Ми вочевидь радіємо з цього першого сигналу, на мою думку, разючого сигналу, який висловив сьогодні президент Росії Володимир Путін, що він підтримує дальше обговорення того, що Росія раніше відкидала, – спрямування «блакитних шоломів», сил ООН, місії «блакитних шоломів» на схід України, щоб запровадити припинення вогню».

«Іще важливіше, що цією пропозицією про місію «блакитних шоломів» на сході України Росія засвідчила зміну своєї політики, і ми не маємо поставитися до цього легковажно. Нам потрібна Росія для вирішення таких конфліктів, як із Північною Кореєю. Було б добре, якби ми могли сприйняти це як завдання домовлятися про нові шляхи розрядки напруженості і політики щодо Сходу – в Німеччині і також у Європі», – додав він.

За словами Ґабріеля, пропозиція Путіна – добра можливість домогтися запровадження режиму припинення вогню на сході України і таким чином зробити крок до послаблення санкцій щодо Росії.

Наразі не ясно, чи був міністр закордонних справ Німеччини, яка разом із Францією є партнером України в так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, ознайомлений із ініціативою президента Росії в повному обсязі. Раніше Зіґмар Ґабріель уже висловлювався за послаблення санкцій Євросоюзу щодо Росії.

Раніше у вівторок Володимир Путін, влада якого раніше відкидала можливість ввести на Донбас миротворчу місію ООН чи в іншому форматі, несподівано заявив, що вже підтримує цю ідею, але наголосив, що, за версією Москви, ці миротворці мають стати виключно на лінії розмежування сторін – що означало б консервацію становища на окупованій частині Донбасу.

Цю думку рішуче відкинули в Україні, де наголосили, що будь-яка миротворча місія, чи під егідою ООН, чи ЄС, чи ОБСЄ, має розташуватися на всій окупованій території, і, зокрема, на непідконтрольній нині Києву ділянці українсько-російського кордону, і в такій місії не може брати участі Росія як держава-агресор.

У Міністерстві закордонних справ України, зокрема, заявили, що повідомлення про заяву Путіна свідчать про «чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію як внутрішньоукраїнський конфлікт і спотворити саму ідею й цілі запровадження миротворчої операції, що не слугуватиме досягненню головної мети – встановлення сталого миру на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України».

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив Радіо Свобода, що питання щодо запровадження миротворчої місії на Донбасі порушить президент України Петро Порошенко, коли буде виступати 20 вересня на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Тим часом постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що на виконання вказівок президента Росії, який доручив російському МЗС внести російський проект резолюції щодо миротворців на Донбасі на розгляд Ради безпеки ООН, він уже надіслав листа про це до генерального секретаря ООН і до голови Ради безпеки.

Зовсім недавно, наприкінці серпня, під час перебування в Україні міністра оборони США Джеймза Маттіса Петро Порошенко повідомляв, що обговорив із ним можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей; тоді російська сторона в особі речниці МЗС Марії Захарової назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесові реалізації мінських домовленостей.