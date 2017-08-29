Голова МЗС Німеччини заявив, що Росія і Захід мають уникнути «нового льодовикового періоду»

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що США і їхні європейські партнери мають забезпечити, щоб нові санкції Вашингтона щодо Росії не призвели до «нового льодовикового періоду» у відносинах між Заходом і Москвою.

Виступаючи після зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, він звернув увагу на можливі побічні наслідки нового закону США про суворіші санкції щодо Росії через її агресію проти України і втручання у президентські вибори у США 2016 року (Москва все це заперечує).

«Ми не хочемо повністю знищити наші бізнесові стосунки з Росією», – сказав німецький міністр.

Зіґмар Ґабріель належить до лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини і донедавна й очолював її. Ця партія, свого часу головний політичний опонент правого Християнсько-демократичного союзу канцлера Анґели Меркель, уже тривалий час перебуває з нею разом в урядовій «великій коаліції». Він уже не раз критикував нові американські санкції, що можуть поставити під загрозу і європейські компанії, які будуть співпрацювати з російськими компаніями, що потраплять до розширеного списку США, хоча не є під санкціями Європейського союзу. Він також висловлювався за послаблення санкцій Євросоюзу щодо Росії.

Натомість канцлер Анґела Меркель постійно наголошує, що санкції ЄС мають зберігатися доти, доки Росія не усуне причин їхнього запровадження, тобто до виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу після російської агресії в цьому регіоні чи після деокупації окупованого українського Криму. З черговою такою заявою вона виступила, зокрема, раніше у вівторок.