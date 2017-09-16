Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Вересень 2017, Київ 15:04
Відео

Клімкін розповів про що говоритимуть Порошенко і Трамп (відео)

Клімкін розповів про що говоритимуть Порошенко і Трамп (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:22
0:00:00 /0:00:22
ЗАВАНТАЖИТИ

Під час зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом будуть присутні голова МЗС України, радники обох країн з питань національної безпеки і представники в ООН. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив під час «Ялтинської європейської стратегії», відповідаючи на запитання Радіо Свобода. «Звичайно, будемо обговорювати ситуацію навколо окупованого Донбасу», – розповів Павло Клімкін. Він додав, що Порошенко та Трамп говоритимуть також про подальше сприяння Сполучених Штатів просуванню українських реформ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG