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Активісти вимагають заборонити сигарети у вітринах. Чи стане менше курців? | Ранкова Свобода. Частина 3
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19 Вересень 2017, Київ 13:38
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 вересня (карта)
19 Вересень 2017, 12:40
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
19 вересня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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