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20 Вересень 2017, Київ 18:13
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Кількасот російських ГРУшників перебували у Києві на початку війни – Сиротюк

Кількасот російських ГРУшників перебували у Києві на початку війни – Сиротюк
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У Верховній Раді пропонують негайно припинити діяльність Російського центру науки і культури. Кілька депутатів підготували відповідний законопроект. В законопроекті сказано, що «діяльність інформаційно-культурних центрів Російської Федерації на території України є загрозою національній безпеці держави». Як бути Україні з такими російським установами, в ефірі програми «Ваша Свобода» говорили Юрій Сиротюк, народний депутат України 7-го скликання (ВО «Свобода»), Юрій Мірошниченко, народний депутат України («Опозиційний блок»); Роман Цимбалюк, кореспондент інформагенції УНІАН у Москві.

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