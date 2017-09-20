Кількасот російських ГРУшників перебували у Києві на початку війни – Сиротюк

У Верховній Раді пропонують негайно припинити діяльність Російського центру науки і культури. Кілька депутатів підготували відповідний законопроект. В законопроекті сказано, що «діяльність інформаційно-культурних центрів Російської Федерації на території України є загрозою національній безпеці держави». Як бути Україні з такими російським установами, в ефірі програми «Ваша Свобода» говорили Юрій Сиротюк, народний депутат України 7-го скликання (ВО «Свобода»), Юрій Мірошниченко, народний депутат України («Опозиційний блок»); Роман Цимбалюк, кореспондент інформагенції УНІАН у Москві.