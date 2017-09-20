Міністерство закордонних справ Китаю у середу, 20 вересня, заявило, що резолюції ООН чітко дають зрозуміти: питання Корейського півострова має бути врегульоване мирними та дипломатичними шляхами, – після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що він би «повністю знищив» Північну Корею у разі загрози. 19 вересня у суворій промові на сесії Генеральної асамблеї ООН Трамп покепкував із лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, назвавши його «чоловіком-ракетою» через його повторні випробування балістичних ракет. (Відео Reuters)