У Німеччині прогнозують, що на виборах у неділю Анґела Меркель здобуде мандат на четвертий термін на посаді канцлера.

Але партія Християнсько-демократичний союз (CDU), очолювана Меркель, остерігається, що апатичні настрої багатьох німців можуть збільшити шанси головних суперників CDU – соціал-демократів, а також ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Результати опитування компанії GMS, які подає агенція Reuters, показують, що за кілька днів до голосування 34% німців ще не визначилися або не збиралися йти на дільниці. На минулих виборах 2013 року цей показник становив 29%.

Більшість соціологів вважає, що від низької активності виборців виграє партія AfD, яка здобуває популярність, критикуючи урядову імміграційну політику.

Цього місяця один з лідерів партії сказав, що Німеччині варто пишатися здобутками свого війська у Другій світовій війні.

Представники AfD заявляли, що вони переймаються інтересами німецької економіки, тому виступають за скасування санкцій щодо Росії, запроваджених унаслідок російської анексії Криму та підтримки війни на сході України.

У разі успіху, «Альтернатива для Німеччини» може стати першою ультраправою партією у парламенті країни за понад півстоліття.

Коли у 2015 році Меркель вирішила прийняти в країні понад мільйон біженців та мігрантів, багато з них із Сирії та інших мусульманських країн, її підтримка серед виборців знизилася, але зараз зросла до 59%.

Британська газета Guardian пише, що підтримка AfD може бути значною у середовищі російськомовних громадян Німеччини, яких нараховують від 1,4 до 4 мільйонів.

Багато з них – нащадки так званих «російських німців», які повернулися на історичну батьківщину після розвалу Радянського Союзу.

На цю громаду націлені зусилля німецьких крайньо-правих, а також пропаганда з Москви, пишуть кореспонденти.

Минулої осені активісти AfD на місцевих виборах у Берліні роздавали листівки російською мовою.

Криза з біженцями та дискусії про роль іммігрантів в Німеччині, на думку спостерігачів, політизували «російських німців».

Дослідження «Росіяни в Німеччині», опубліковане Агенцією Бориса Немцова минулого року, виявило, що четверо з кожних п’яти опитаних «російських німців» вважали себе повністю інтегрованими в Німеччині.

Але при цьому опитані заявляли, що вони більше вірять російським засобам масової інформації, ніж західним.

Більшість опитаних представників тієї громади також заявила, що приймати біженців не треба, і що вони не можуть бути успішно інтегрованими.

Половина вважала, що між імміграцією та злочинністю існує прямий зв'язок.

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