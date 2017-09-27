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27 Вересень 2017, Київ 09:43
Культура

Будівлю Театру на Подолі збираються ввести в експлуатацію

Відкриття будівлі театру на Подолі. Київ, 29 листопада 2016 року

Будівлю Театру на Подолі, довкола якої був гучний скандал, вже найближчим часом введуть в експлуатацію. Проектна документація з її реконструкції отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи. Радіо Свобода відвідало приміщення театру, щоб показати, в якому стані він зараз і чим театр готовий зустрічати свого глядача.

Зручність і доступність для акторів, і для глядачів – це принцип, за яким спроектовано все в цьому театрі, розказує керівник літературно-драматичної частини театру Оксана Паланичка.

Театр на Подолі досі чекає на глядача
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«Глядачів, які очікують на виставу, і акторів відділяють тільки одні двері», – розповідає вона, проводячи закутками будівлі, яку називають найбільш технічно досконалим приміщенням в Україні.

Журналіст Радіо Свобода Григорій Жигалов у Театрі на Подолі
Журналіст Радіо Свобода Григорій Жигалов у Театрі на Подолі

Усе продумано до нюансів. В коридорах, де працюють актори – телеекрани і динаміки. Можна кожної миті бачити і чути, що відбувається на сцені. Щоб не заблукати, усюди є і вказівники. А от на сцені активно йде репетиція «Дяді Вані» Чехова. Для Театру на Подолі це зірковий спектакль. Його не ставили десять років, але сподіваються – цієї осені легенда повернеться вже у рідних стінах. Показати клас для акторів і режисерів – справа честі і допомагає у цьому техніка, яка дозволяє реалізувати на сцені будь-яку фантазію: і дощ, і сніг, і, практично, віртуальну реальність.

«Чорні полотна на сцені – це кіноекрани», – пояснює художній керівник Віталій Малахов.

У залі ідеальна акустика, а пульт помічника режисера – майже кабіна літака. Передбачено й балкон із дешевими квитками для студентів. Актори досі під враженням.

«Я з жінкою своєю зайшов, і кажу: а що тут наче щось не добудовано, чомусь бетон якийсь такий. А вона відповідає: ти що, це зараз якраз дуже стильно. І дійсно, коли починаєш вивчати, дуже сучасний театр. Тут багато різних ефектів, з якими ми просто не працювали, бо у нас їх не було», – ділиться враженнями актор Сергій Бойко.

Актори продовжують репетиції і готуються до прем’єри. Але коли ці стіни почують овації – поки не знають. Будівля вже три місяці як повністю готова, але чиновники до останнього часу не дозволяли здати її в експлуатацію через обурення, яке викликав зовнішній вигляд театру. Будівлю порівнювали із «чорнобильським енергоблоком» і навіть – «крематорієм».

Карикатура Євгенії Олійник
Карикатура Євгенії Олійник

«Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва та всієї України. Він повинен бути збережений у первісному стані, таким, яким він був збудований у 18-му столітті. Нові модерні фасади вщент руйнують його історичну цінність та туристичну привабливість. Право на перебудову має ухвалювати вся громада Києва, а не лише декілька чиновників. Вважаю, що новий фасад театру на Подолі має бути знесений, а вулиці має бути повернений історичний вигляд», – йшлося в тексті петиції до Київради, що набрала більше ніж 10 тисяч підписів.

Художній керівник Віталій Малахов до скандалу ставиться із сумом, але з розумінням: «Дуже довго ми культуру сприймали як фасадну культуру. І дуже довго нас привчали, що колони – це добре. Що театр має бути золотим. Розумієте, ми ж пропустили великий шматок часу».

Втім, після перерви питання театру знову актуалізується. Проектна документація з його реконструкції отримала позитивний висновок і вже на найближчому засіданні робоча група міськадміністрації збирається погодити введення цієї будівлі в експлуатацію.

Радіо Свобода ж тим часом зняло театр із повітря. Чорні панелі, що закривають верхню частину споруди, вже потроху починають покриватися нальотом. Архітектори обіцяють, що за кілька років вони стануть сіро-зеленими, і будуть гармонійно виглядати на тлі пагорбів. Навкруги ж відкривається неймовірний краєвид на київський Поділ. І він настільки захоплюючий, що навіть не одразу помічаєш однієї деталі – дріб’язкової, але показової – практично вщент зруйнований дах сусідньої будівлі, який, схоже, не бачать ті, хто звик дивитись лише на фасади.

Даний матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 21:40 на телеканалі «112 Україна».

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