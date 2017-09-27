Будівлю Театру на Подолі збираються ввести в експлуатацію

Будівлю Театру на Подолі, довкола якої був гучний скандал, вже найближчим часом введуть в експлуатацію. Проектна документація з її реконструкції отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи. Радіо Свобода відвідало приміщення театру, щоб показати, в якому стані він зараз і чим театр готовий зустрічати свого глядача.

Зручність і доступність для акторів, і для глядачів – це принцип, за яким спроектовано все в цьому театрі, розказує керівник літературно-драматичної частини театру Оксана Паланичка.

«Глядачів, які очікують на виставу, і акторів відділяють тільки одні двері», – розповідає вона, проводячи закутками будівлі, яку називають найбільш технічно досконалим приміщенням в Україні.

Усе продумано до нюансів. В коридорах, де працюють актори – телеекрани і динаміки. Можна кожної миті бачити і чути, що відбувається на сцені. Щоб не заблукати, усюди є і вказівники. А от на сцені активно йде репетиція «Дяді Вані» Чехова. Для Театру на Подолі це зірковий спектакль. Його не ставили десять років, але сподіваються – цієї осені легенда повернеться вже у рідних стінах. Показати клас для акторів і режисерів – справа честі і допомагає у цьому техніка, яка дозволяє реалізувати на сцені будь-яку фантазію: і дощ, і сніг, і, практично, віртуальну реальність.

«Чорні полотна на сцені – це кіноекрани», – пояснює художній керівник Віталій Малахов.

У залі ідеальна акустика, а пульт помічника режисера – майже кабіна літака. Передбачено й балкон із дешевими квитками для студентів. Актори досі під враженням.

«Я з жінкою своєю зайшов, і кажу: а що тут наче щось не добудовано, чомусь бетон якийсь такий. А вона відповідає: ти що, це зараз якраз дуже стильно. І дійсно, коли починаєш вивчати, дуже сучасний театр. Тут багато різних ефектів, з якими ми просто не працювали, бо у нас їх не було», – ділиться враженнями актор Сергій Бойко.

Актори продовжують репетиції і готуються до прем’єри. Але коли ці стіни почують овації – поки не знають. Будівля вже три місяці як повністю готова, але чиновники до останнього часу не дозволяли здати її в експлуатацію через обурення, яке викликав зовнішній вигляд театру. Будівлю порівнювали із «чорнобильським енергоблоком» і навіть – «крематорієм».

«Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва та всієї України. Він повинен бути збережений у первісному стані, таким, яким він був збудований у 18-му столітті. Нові модерні фасади вщент руйнують його історичну цінність та туристичну привабливість. Право на перебудову має ухвалювати вся громада Києва, а не лише декілька чиновників. Вважаю, що новий фасад театру на Подолі має бути знесений, а вулиці має бути повернений історичний вигляд», – йшлося в тексті петиції до Київради, що набрала більше ніж 10 тисяч підписів.

Художній керівник Віталій Малахов до скандалу ставиться із сумом, але з розумінням: «Дуже довго ми культуру сприймали як фасадну культуру. І дуже довго нас привчали, що колони – це добре. Що театр має бути золотим. Розумієте, ми ж пропустили великий шматок часу».

Втім, після перерви питання театру знову актуалізується. Проектна документація з його реконструкції отримала позитивний висновок і вже на найближчому засіданні робоча група міськадміністрації збирається погодити введення цієї будівлі в експлуатацію.

Радіо Свобода ж тим часом зняло театр із повітря. Чорні панелі, що закривають верхню частину споруди, вже потроху починають покриватися нальотом. Архітектори обіцяють, що за кілька років вони стануть сіро-зеленими, і будуть гармонійно виглядати на тлі пагорбів. Навкруги ж відкривається неймовірний краєвид на київський Поділ. І він настільки захоплюючий, що навіть не одразу помічаєш однієї деталі – дріб’язкової, але показової – практично вщент зруйнований дах сусідньої будівлі, який, схоже, не бачать ті, хто звик дивитись лише на фасади.

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Даний матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 21:40 на телеканалі «112 Україна».