Мігрантська криза: Брюссель пропонує план «Б»

Брюссель – Ухвалена ЄС програма розселення 160 тисяч мігрантів, що прибули до співдружності, починаючи з 2015 року, завершилася. Однак, з огляду на те, що ця суперечлива ініціатива була виконана тільки на третину, Єврокомісія у середу виступила із новим пакетом щодо мігрантів: закликаючи «знайти правильний баланс між солідарністю та відповідальністю», Брюссель пропонує розділити за новою схемою щонайменше ще 50 тисяч біженців з Африки, Близького Сходу та Азії.

За даними європейських статистичних служб, за два роки – у 2015-му та 2016-му на терени Євросоюзу прибули близько 3 мільйонів біженців. Із 2015 року об’єднана Європа пообіцяла організовано надати притулок 160 тисячам осіб. Однак, як виявилося, взяті зобов’язання європейські столиці виконувати не поспішають. За даними організації Amnesty International, держави-члени ЄС розподілили між собою лише трохи більше ніж 43 тисячі мігрантів – менш ніж третину від кількості, з якою вони погодились два роки тому. І ця програма квот на переселення мігрантів із Італії та Греції, куди вони масово прибували з Північної Африки, Азії та Близького Сходу, щойно завершилася.

Якщо проаналізувати ситуацію, то виявилося, що згодом деякі країни просто відхилили угоду 2015 року – це, зокрема, держави «Вишеградської четвірки» (Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина).

Польща та Угорщина, до того ж, відмовившись прийняти шукачів притулку, навіть намагаються оскаржити цю програму в судах. Останнім рішенням Європейського суду ці скарги були відхилені на користь схеми розподілу, ініційованої ЄС.

Зі свого боку Словаччина прийняла лише 16 із 902 шукачів притулку, а в Чехію були переселені лише 12 із необхідних понад 2,5 тисяч осіб.

Погрози правозахисників та «країни-відмінниці»

З огляду на жалюгідний стан переповнених мігрантських притулків у на південних кордонах ЄС, правозахисні організації тиснуть на держави співдружності, аби ті виконали свої обіцянки, інакше, погрожують позовами до Європейського суду, як нещодавно заявила Іверна МакГоуен з європейського офісу Amnesty International. З іншого боку, лунають нарікання на Європейську комісію, яка, мовляв, «не поспішає використовувати свої важелі, надані їй угодами, щодо тих, хто не виконує зобов’язань».

Хоча, є серед європейських держав і, так би мовити, «країни-відмінниці».

Наприклад, Мальта, Норвегія та Ліхтенштейн, які добровільно беруть участь у програмі квот, повністю виконали свою частку зобов’язань.

Фінляндія та Ірландія також перебувають серед лідерів: забрали до себе 94% і 77% біженців відповідно.

Чимало з біженців, передбачених програмою квот, вже були переселені до Німеччини. І тільки половину своїх мігрантських зобов’язань виконала Франція.

Низка нових ініціатив

На майбутнє у міграційній сфері між європейцями мають бути укладені нові угоди. Європейська комісія, яка заявляла, що хотіла б мати у питанні мігрантів такий собі «постійний механізм солідарності», нині презентувала нову ініціативу. Спираючись на прогрес, досягнутий донині, комісія ЄС запропонувала низку нових ініціатив у таких ключових сферах: по-перше, створена нова схема переселення для принаймні 50 тисяч біженців, по-друге, готуються пілотні проекти з легальної міграції, які Єврокомісія може допомогти фінансувати та координувати, по-третє, пропонуються нові заходи щодо того, як зробити європейську політику повернення невизнаних біженцями мігрантів ефективнішою.

Ми повинні продовжувати цей курс і ще більше зміцнити наш комплексний підхід до міграції

Перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс зазначає, що зусилля призвели до відчутних результатів: кількість нелегальних мігрантів значно знизилася як на східному напрямку, так і в Середземномор’ї: «Ми повинні продовжувати цей курс і ще більше зміцнити наш комплексний підхід до міграції».

Тим часом дипломатична служба ЄС покладається на співпрацю державами-партнерами в Африці, а також з ООН для вирішення проблеми масової міграції до ЄС.

Мігранти залишаться «каменем спотикання» між державами ЄС – експерти

Настав момент зробити наступні кроки для досягнення чесної, надійної та реалістичної міграційної політики ЄС

Комісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос закликає: «Настав момент зробити наступні кроки для досягнення чесної, надійної та реалістичної міграційної політики ЄС. Це означає продовження демонстрації солідарності з найбільш постраждалими від напливу мігрантів державами-членами, а також знаходження швидкого правильного компромісу щодо реформування системи надання притулку». При цьому він пропонує створити Європейський операційний центр у рамках Європейської прикордонної та берегової охорони.

Однак, як кажуть фахівці, очевидно, що міграційна криза ще далека від вирішення й надалі залишатиметься «каменем спотикання» у відносинах між країнами-членами Євросоюзу.



При цьому головна проблема ще й полягає у тому, як інтегрувати ці сотні тисяч людей в європейське суспільство, а надалі працевлаштувати та забезпечити їх легальними коштами для існування.