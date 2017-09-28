(Друкуємо мовою оригіналу)

Россия требует продлить на постоянной основе закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого истекает в октябре 2017. О чем заявил представитель России в Минской группе Борис Грызлов в интервью газете «Известия». Также Москва все чаще делает заявление о мире на Донбассе: попытка найти компромисс или удержать влияние? Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии говорили политическая эксперт Олеся Яхно и российский обозреватель Леонид Радзиховский.

– Олеся, как воспринимать заявления Грызлова? Может ли за ними стоять что-то серьезное?

Россия всячески пытается перенести пространство войны на территорию всей Украины

​Олеся Яхно: Я считаю, что заявления Грызлова не имеют никакого отношения к реальному текущему состоянию военного конфликта на Донбассе. Эта попытка имеет две цели. Во-первых, в России не исчезает идея-фикс – навязать сначала политические пункты, не разрешая ситуации по безопасности в регионе. А, во-вторых, Россия всячески пытается перенести пространство войны на территорию всей Украины. В том числе и через предложения политических шагов, которые могут дестабилизировать и вызвать политическое напряжение внутри самой страны.

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– Леонид, в последние недели Грызлов и сам Путин делают заявления о мире на Донбассе. Почему это делается со стороны Москвы? Это действительно какое-то желание пойти на компромисс или просто тема для обсуждения в эфирах?

Ситуация для России, для Путина во всяком случае, не блестящая

​Леонид Радзиховский: Я думаю, что есть и желание компромисса, и пиара, чтобы заполнять пустоту. Ситуация для России, для Путина во всяком случае, не блестящая, поскольку, во-первых, об экономическом росте, о котором так много говорили в России, теперь молчат.

Во-вторых, со следующего года усиливаются американские санкции, неприятные даже не столько для российской экономики и для самой России, как для Путина и его близкого окружения. И, в третьих, суд по поводу «Боинга» не придает оптимизма.

Геополитические планы России давно прогорели. Усиливается безнадежная ситуация

Геополитические планы России давно прогорели. В результате, с одной стороны усиливается безнадежная ситуация: давление есть, а выхода нет. С другой стороны, Путин идет на новый срок, а идти на новый срок в безнадежной ситуации удовольствие ниже среднего.

Путину нужно уйти, но уйти, сохранив лицо

Поэтому, думаю, план Путина очевиден, он его и не скрывает и довольно откровенно говорит: расчленить Украину – сегодня для него далеко не основная проблема. Ему нужно уйти, но уйти, сохранив лицо. Сказать, что они, Россия добилась, чего хотела. Навязала свои условия Европе и уж тем более Украине.

Конечно это ложь. Тем не менее, у Путина других ходов нет. Плюс, это с удовольствием могут подхватить многие западные политики, которым хочется отменить санкции, хочется вести свою игру.

– Олеся, могут ли западные политики сделать вид, что Путин действительно идет на компромисс и при этом надавить на Киев?

Никто из действующих лидеров крупных стран не говорит о предпосылках, что Россия и Путин идут на встречу

​Олеся Яхно: Нет. Никто из действующих лидеров крупных стран не говорит о предпосылках, что Россия и Путин идут навстречу. Наоборот, Россия не демонстрирует готовность к началу деоккупации Донбасса. Со стороны западных лидеров звучат заявления, что нужно давить жестче, чтобы этот процесс начался

Есть же еще вопрос Крыма. Когда говорят о восстановлении территориальной целостности Украины, говорят, в том числе и о Крыме

Более того, есть же еще вопрос Крыма. Когда говорят о восстановлении территориальной целостности Украины, говорят, в том числе и о Крыме.

Россия по-прежнему рассматривает территории Донбасса как инструмент военного шантажа Украины, чтобы перенести эти выгоды для себя.

Президентские выборы в России усложняют ситуацию.

– Президентские выборы в России будут в марте 2018 года. То есть, как минимум еще полгода будет статус-кво?

C января 2018 года вступят в силу санкции, которые касаются ближайшего окружения Путина – это очень для них болезненно

​Олеся Яхно: Думаю, каких-то резких шагов не будет. С другой стороны, я согласна, что санкции продолжают свое отрицательное действие на Россию. А с января 2018 года вступят в силу санкции, которые касаются персоналий, счетов, находящихся за рубежом у ближайшего окружения Путина – это очень для них болезненно.

– Элита может пойти против Путина? С учетом того, что она связана с Западом?

Сегодня Россия проиграла битву за Европу, ведь после выборов в Германии сторонники Путина не получили властные позиции

​Олеся Яхно: Если у них будет крепнуть мысль, что это стратегический тупик, тогда и возникнет вопрос об изменениях. Но я считаю, сегодня Россия проиграла битву за Европу, ведь после выборов в Германии сторонники Путина не получили властные позиции. И позиция США тоже сформировалась не так, как надеялись в Российской Федерации.

– Леонид, вы очень скептически относитесь к возможному сценарию «дворцового переворота», хотя сами сказали, что ситуация для Путина не блестящая. Как дальше будут развиваться события и для России, и для Донбасса?

Леонид Радзиховский: Я не думаю, что цель Путина кого-то обмануть и сохранить влияние на Донбассе. Это сегодня просто непосильная и ненужная роскошь. Он прекрасно знает, что никакого проку для него лично и для государства нет.

– Но ведь вы сами признаете, что Путин не уйдет просто так из Донбасса.

Сегодня борьба (Путина) за Донбасс – это консервная банка на хвосте

​Леонид Радзиховский: Просто так, разумеется, нет. Он может уйти на тех условиях, о которых я говорил. Выдать свой уход и внутри, и вне России, то есть полное выполнение Минских договоренностей, за свою геополитическую победу. Сегодня борьба за Донбасс – это консервная банка на хвосте.

Эти люди полностью завязаны на Путина. Своей шкурой внутри страны они дорожат больше, чем особняками на Западе

Что касается внутриполитической ситуации в России, то я не верю ни в какой переворот. Эти люди полностью завязаны на Путина. Своей шкурой внутри страны они дорожат больше, чем особняками на Западе.

Россия сделала большую ошибку, она создала стартап, который обанкротился

Россия сделала большую ошибку, она создала стартап, который обанкротился – это все понимают. Вопрос заключается в том, продолжать дальше его питать, при том, что своих возможностей уже фактически нет, или найти способ сбросить его с тем, чтобы и психологически, и политически, и экономически как-то улучшить свою ситуацию. Я думаю, этим Путин и занят, а не попыткой каким-то хитрым способом неизвестно зачем сохранить ненужный ему Донбасс.

– Разрешима ли эта задача для Путина? Как он может уйти, не передав контроль над границей? А ведь Путин вряд ли согласиться передать полный контроль, пусть даже миротворцам.

Сегодня Запад имеет огромное преимущество, он может ждать. А Путин ждать не может

​Леонид Радзиховский: Я думаю, что через какое-то время согласится. Он прекрасно знает, что обмануть никого нельзя: гибридно сохранить контроль и одновременно добиться отмены санкций, исправления своего положения – очевидно, что это невозможно. Сегодня карты не у него, а у Запада. Сегодня Запад имеет огромное преимущество, и политическое, и психологическое, поэтому он не будет отступать, он может ждать. А Путин ждать не может.

– Олеся, подытоживая, сколько Путин еще может продержаться в таком режиме полувойны?

В следующем году есть большая вероятность начала реальных процессов деоккупации Донбасса

​Олеся Яхно: Я считаю, что в следующем году есть большая вероятность начала реальных процессов деоккупации Донбасса, потому что до выборов в России это невозможно.

– А как можно российскому избирателю объяснить уход с Донбасса?

Выборы – это только начало проблем в России из-за бесперспективной политики, которая проводится последние три с половиной года

​Олеся Яхно: Там нет сложности объяснить это внутри страны. Во-первых, это будет после выборов, а, во-вторых, в 2018 году, я считаю, актуализируются собственные проблемы России.

По Донбассу довольно просто внутри страны сохранить лицо, а вот по Крыму уже будет сложнее. Выборы – это только начало проблем в России из-за бесперспективной политики, которая проводится последние три с половиной года.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)