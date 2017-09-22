Моцик: санкції – єдиний інструмент впливу на Путіна, Росія втрачає можливості розвитку

Учасники програми «Ваша Свобода»: Володимир Хандогій, президент української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол; Олександр Моцик, посол України у США (2010– 2015 роки); Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України (1998–2000 і 2005–2007 роки).

Найбільш важлива українська зовнішньополітична тема зараз – тема миротворців ООН на Донбасі. США підтримують позицію України щодо того, як має виглядати миротворчий контингент ООН на Донбасі. Про це розповів президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. На перший погляд це чудова новина, що між Україною і США є таке взаєморозуміння. Але не сенсація. США з самого початку займали таку позицію – миротворці можуть перебувати на всій території, включаючи ділянку українсько-російського кордону.

Віталій Портников: Пане Хандогій, що реально робити з пропозицією американською, українською, з якою-завгодно, якщо з таким форматом не погоджується інший постійний член Радбезу ООН – Російська Федерація?

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Постійно повторювали мантру, що альтернативи Мінським угодам немає. ООН – єдиний формат, в якому хоч і в далекій перспективі, але можливе вирішення проблеми

​Володимир Хандогій: Без перебільшення, це важливою. Головне не те, що США підтримують (США завжди нас підтримували), а що ми нарешті зартикулювали досить конкретно, що ми хотіли б від миротворців, і що нарешті ми проголосили і побачили роль ООН у цьому конфлікті. До цього часу ми постійно повторювали мантру, що альтернативи Мінським угодам немає. ООН, Радбез – це єдиний формат (при тому, що там є й Росія, право вето), в якому хоч і в далекій перспективі, але можливе вирішення цієї проблеми.

Путін у вигляді диявола криється в деталях. Звичайно, слово США завжди було вагомим

Як піде далі справа? Звичайно, диявол криється у деталях. Путін у вигляді диявола криється в деталях. Звичайно, слово США завжди було вагомим. На цю країну дивиться багато хто. Якщо американці спочатку заявили про свою підтримку, то це важливий сигнал для інших. Німеччина підтримала наші підходи. Спершу підтримали ініціативу Путіна, а потім трошки схаменулися і сказали, що їх не влаштовує така вузька місія операції і тільки для захисту ОБСЄшників, виступають за більш широке залучення ООН до цього конфлікту...

Позиція Росії стає більш гнучкою. Головний камінь спотикання – це бути чи не бути місії на кордоні між Україною і Росією

Позиція Росії стає більш гнучкою. Раніше говорилося тільки про лінію розмежування, тільки про охорону представників чи моніторів ОБСЄ, то сьогодні головний камінь спотикання – це бути чи не бути місії на кордоні між Україною і Росією. Це (спрямування миротворців ООН на Донбас – ред.) може бути пасткою і може бути механізмом «замороження» конфлікту. Ми і на сьогодні маємо «напівзаморожений» конфлікт і пастку. Яка пастка гірша? Але є перспективи, які треба відпрацьовувати.

– Пане Моцик, як Ви розцінюєте, зустріч Порошенка і Трампа – це протокол чи висловлення підтримки?

Це висловлення дуже серйозної підтримки. З цього моменту підтримка американців буде ще сильнішою

​Олександр Моцик: Це висловлення дуже серйозної підтримки. Як на мене, з цього моменту треба розуміти, що підтримка американців буде ще сильнішою. Для нас вона на сьогодні найважливіше, мабуть, ніж будь-що інше. По-перше, мова йде про Донбас, як ми реінтегруватимемо цю окуповану територію, по-друге, про підтримку Америкою наших економічних реформ і боротьби з корупцією.

На сьогодні санкції – єдиний інструмент, який впливає на Путіна, тому що він розуміє, що Росія втрачає можливості розвитку

Що стосується Донбасу, то тут американці однозначно висловилися за український план введення миротворців, тобто по всій території, включаючи закриття кордону. Надзвичайно важливим є режим санкцій і солідарність з американцями Європи. На сьогодні санкції – це, мабуть, єдиний інструмент, який впливає на Путіна, тому що він розуміє, що Росія втрачає можливості розвитку. Якщо так йтиме далі, то із країни, яка була по ВВП у десятці (вже Росія вийшла з десятки), мова може стояти і про двадцятку.

Якщо обачимо просування на шляху розгортання миротворчої операції, то питання надання оборонної зброї Україні потроху втрачатиме актуальність

​– Дуже важлива тема – співробітництво у сфері безпеки. Зараз досить серйозно обговорюється питання летальної зброї...

Не виключаю, що саме певна згода Росії на певну місію ООН на Донбасі пов’язана з небажанням бачити на території України цю зброю

​Володимир Хандогій: Мова йде про надання Україні оборонної зброї. На цьому треба наголошувати. Якщо ми побачимо якесь просування на шляху питання розгортання миротворчої операції на території Донбасу, то питання надання саме зброї оборонної зброї Україні потроху втрачатиме свою актуальність.

Не виключаю, що саме певна згода Росії на певну місію ООН на Донбасі пов’язана з небажанням бачити на території України цю зброю.

Учора Радбез ООН ухвалив резолюцію саме з питання проведення миротворчих операцій. Треба чітко усвідомлювати, які там червоні прапорці виставлені. Треба пам’ятати, що там записані засадничі положення – згода сторін, неупередженість і там серйозно проглядається підвищення ролі генсекретаря.

Росія накладе вето. Не бачу перспективи розгортання місії миротворців ООН на Донбасі. Росія тактичну гру веде. До березня наступного року, до призначення Путіна черговим президентом Росії

– Пане Тарасюк, як Ви вважаєте, чи дійде справа до конкретизації питання миротворчих сил ООН на території України?

​Борис Тарасюк: Російська пропозиція абсолютно неприйнятна Україні і не тільки Україні. З цього нічого, крім піару, не буде. Українська пропозиція є логічною і правильною з точки зору ситуації на Донбасі. Але я переконаний в тому, що Росія не погодиться, як постійний член Радбезу ООН накладе вето на можливу резолюцію. Тому я не бачу перспективи розгортання місії миротворців ООН на Донбасі. Росія тут тактичну гру веде. І ця гра продовжуватиметься до березня наступного року, до призначення Путіна черговим президентом Росії.